24 Luglio 2026

Home / INTERNET / Editori internazionali valutano di bloccare Google per il calo dei clic

La notizia in sintesi

Google rischia di perdere contenuti di grandi editori internazionali.

rischia di perdere contenuti di grandi editori internazionali. Il calo dei clic viene collegato alle risposte AI nei risultati.

USA Today , Politico , Reuters e altri valutano diverse opzioni.

, , e altri valutano diverse opzioni. La scelta oppone visibilità residua, ricavi pubblicitari e controllo dei contenuti.

(Riassunto generato con AI)

Editori valutano il blocco a Google

Alcuni grandi editori statunitensi e internazionali, fra cui USA Today, Politico, Reuters, The Economist e People, stanno valutando se limitare o bloccare l’accesso di Google ai propri contenuti. La notizia, riportata il 23 luglio 2026, riguarda il rapporto tra le testate e il motore di ricerca di Mountain View, dopo il calo del traffico proveniente dalla ricerca.

Al centro vi sono le panoramiche generate dall’intelligenza artificiale, che sintetizzano informazioni tratte dagli articoli direttamente nella pagina dei risultati. Per gli editori il problema è economico: se l’utente trova una risposta completa senza aprire il link, diminuiscono visite potenziali, esposizione pubblicitaria e valore della distribuzione organica.

La possibile reazione non equivale ancora a una decisione condivisa. È però un segnale della crescente tensione sul tradizionale scambio del web: contenuti indicizzati in cambio di traffico e visibilità.

Il confronto tra traffico, IA e ricavi

Il blocco dei crawler di Google sarebbe una misura radicale, perché potrebbe sottrarre alle testate anche il traffico residuo della ricerca. Mike Reed, amministratore delegato di USA Today Co., ha sintetizzato la posizione più netta dichiarando: “È tempo di prendere posizione e dire che basta”.

Altre realtà mostrano maggiore cautela. Paul Bascobert, presidente di Reuters, ha spiegato che il gruppo sta valutando “i compromessi economici tra ricerca e riassunti AI”; per Josh Muncke, vicepresidente dell’AI generativa di The Economist, uscire completamente da Google non rientra al momento nella discussione.

Neil Vogel, CEO di People Inc., ha indicato che il blocco totale è comunque sul tavolo, mentre Mark Howard, direttore operativo di Time, distingue tra il pubblico umano e i bot. Anche Reddit avrebbe discusso la chiusura dell’accesso per l’uso AI, in un momento delicato per il rinnovo dell’intesa con Google.

Una scelta che può ridisegnare la ricerca

Il possibile strappo mette in discussione la sostenibilità dell’informazione online basata sulla pubblicità e sulla scoperta tramite motori di ricerca. Bloccare Google può proteggere il controllo sui contenuti, ma espone gli editori al rischio di perdere una fonte ancora rilevante di lettori.

La conseguenza più concreta sarà la sperimentazione di modelli differenziati: accesso ai bot limitato, contenuti gratuiti protetti oppure trattative per un ritorno economico più definito. La decisione di singoli gruppi potrebbe quindi diventare un test per l’intero ecosistema editoriale.

La partita riguarda anche gli utenti, chiamati a scegliere fra risposte immediate nei risultati e accesso diretto alle fonti originali. L’equilibrio tra comodità della ricerca, diritto d’autore e finanziamento del giornalismo resta aperto.

FAQ

Quali editori valutano di bloccare Google?

Sì, fra le testate citate figurano USA Today, Politico, Reuters, The Economist, People e, secondo le ricostruzioni, anche Reddit.

Perché gli editori contestano le panoramiche AI?

Sì, perché le risposte AI possono trattenere gli utenti su Google e ridurre i clic verso gli articoli originali, con effetti sui ricavi pubblicitari.

Reuters bloccherà il bot di Google?

No, Reuters non ha annunciato un blocco: sta valutando i compromessi economici fra traffico dalla ricerca e riassunti generati dall’intelligenza artificiale.

The Economist vuole uscire dalla ricerca Google?

No, secondo Josh Muncke l’uscita completa da Google non è attualmente parte della discussione, nonostante il traffico sia descritto come discontinuo e in calo.

Come è stata verificata questa notizia?

Sì, il contenuto nasce da analisi approfondita e verifica incrociata della nostra Redazione su più fonti: Agenzia ANSA e Search Engine Roundtable.