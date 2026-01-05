Starlink gratis in Venezuela: come ottenere internet veloce senza costi e cosa cambia per gli utenti

Offerta gratuita di Starlink in Venezuela

SpaceX offre accesso Internet gratuito con Starlink ai cittadini del Venezuela fino al 3 febbraio. Su X, Elon Musk ha motivato l’iniziativa come supporto diretto alla popolazione colpita da blackout e perdita di connettività. I crediti gratuiti saranno applicati automaticamente agli account attivi e inattivi, senza costi aggiuntivi. L’azienda precisa che, al momento, non esistono tempistiche ufficiali per la disponibilità commerciale del servizio nel Paese. L’accesso resta quindi straordinario e limitato al periodo indicato, con l’obiettivo di garantire continuità informativa durante l’emergenza.

Limitazioni del servizio e requisiti tecnici

Il servizio non è ancora disponibile ufficialmente in Venezuela: l’accesso passa dal piano Roam, pensato per utilizzi temporanei fino a due mesi fuori dalla residenza principale. I crediti gratuiti si applicano solo a chi possiede già un kit Starlink funzionante; non sono previsti, al momento, nuovi ordini o attivazioni locali. La connettività dipende dalle condizioni elettriche e dalla visibilità satellitare, con possibili interruzioni durante i blackout. SpaceX non ha fornito una data per l’avvio commerciale nel Paese, confermando che l’iniziativa resta eccezionale e a tempo.

Contesto geopolitico e tempistica dell’iniziativa

L’attivazione gratuita coincide con i blackout seguiti all’attacco aereo degli Stati Uniti a Caracas e all’arresto del Presidente Nicolás Maduro. Durante la conferenza, Donald Trump ha attribuito l’oscuramento a un’operazione di esperti; NetBlocks ha confermato il crollo della connettività terrestre. In questo quadro, l’annuncio di SpaceX su Starlink fino al 3 febbraio arriva a ridosso degli eventi, alimentando letture politiche sulla sincronizzazione. La cena tra Elon Musk e il Presidente statunitense, avvenuta il giorno precedente, rafforza l’attenzione sulla tempistica dell’intervento.

