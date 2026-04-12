Home / SPETTACOLI & CINEMA / Claudio Amendola commuove a Verissimo con un appello diretto a Toffanin

Il ritorno de I Cesaroni tra lutto, memoria e nuova stagione

Il ritorno de I Cesaroni, in onda su Canale 5 da lunedì 13 aprile, avviene nel segno del ricordo di Antonello Fassari, indimenticabile Cesare Cesaroni.

Nel salotto di Silvia Toffanin a Verissimo, l’attore e regista Claudio Amendola ha raccontato in lacrime l’assenza dell’amico, morto il 5 aprile 2025 a 72 anni dopo una lunga malattia.

Il set alla Garbatella, cuore narrativo della serie, ha voluto salutarlo con un primo ciak dedicato, mentre il cast si prepara a dodici nuovi episodi tra famiglia, crisi economica e nuovi ingressi.

La domanda chiave è se questa stagione, segnata dal lutto e da importanti novità, riuscirà a parlare al pubblico storico e alle nuove generazioni, trasformando il dolore in racconto collettivo.

In sintesi:

Nuova stagione de I Cesaroni su Canale 5 dal 13 aprile, dodici episodi inediti.

su Canale 5 dal 13 aprile, dodici episodi inediti. Claudio Amendola omaggia a Verissimo l’amico scomparso Antonello Fassari .

omaggia a Verissimo l’amico scomparso . La serie resta ambientata alla Garbatella , tra famiglia allargata e crisi della bottiglieria.

, tra famiglia allargata e crisi della bottiglieria. Nuovi personaggi e guest star: Ricky Memphis, Lucia Ocone, Paolo Bonolis, Fabio Rovazzi.

Il ricordo di Antonello Fassari e il nuovo corso della serie

A Verissimo, Claudio Amendola ha ricordato Antonello Fassari come “una delle persone migliori che io abbia mai conosciuto”, sottolineando un rapporto quasi fraterno nato sul set e consolidato nella vita privata.

Visibilmente commosso, Amendola ha rivolto un bacio verso il cielo e, con ironia velata di tristezza, ha detto: “Sono sicuro che domani sera si collegherà su Canale 5”.

Sul primo ciak della nuova stagione è stata incisa la scritta “Ciao Antonello”, gesto simbolico che sigilla il legame tra produzione, cast e uno dei volti più amati della fiction.

In studio, dopo una pausa carica di emozione, Amendola ha chiesto a Silvia Toffanin: “Possiamo andare avanti?”, trasformando il dolore in slancio narrativo verso la nuova fase dei Cesaroni.

Il risultato è una stagione che nasce come tributo affettivo e professionale, destinata a pesare molto sulla percezione del pubblico e sulla memoria televisiva della serie.

Nuovi equilibri alla Garbatella e sfide della famiglia Cesaroni

La nuova stagione de I Cesaroni conta dodici episodi, sempre ambientati nel quartiere romano della Garbatella. Claudio Amendola torna come Giulio ma assume anche la regia, rafforzando il suo ruolo creativo.

Sono passati dieci anni nella linea narrativa: Giulio tiene unita la famiglia e difende la storica bottiglieria, oggi in grave crisi finanziaria e minacciata dalle manovre del fratello Augusto.

Accanto a Rudi, Mimmo e Marco – ora produttore musicale, convivente con Virginia e padre del piccolo Adriano – rientra da New York Marta, figlia di Marco ed Eva.

Tra le novità spiccano Carlo (Ricky Memphis), padre di Virginia, e Livia (Lucia Ocone), figura eccentrica che aiuterà a salvare la bottiglieria.

Andrea Arru interpreta Olmo, ragazzo neuro divergente, mentre Chiara Mastalli è Ines, sua madre, coinvolta in una relazione complessa con Mimmo. Paolo Bonolis sarà guest star nella bottiglieria, mentre Fabio Rovazzi entra nel versante musicale accanto a Marco. La serie punta così a intrecciare memoria, inclusione e attualità.

Un’eredità affettiva che può parlare alle nuove generazioni

L’assenza di Antonello Fassari trasforma questa stagione de I Cesaroni in un banco di prova emotivo e narrativo.

Il mix tra personaggi storici, nuovi volti e temi contemporanei – crisi economica, famiglie ricomposte, neuro divergenza – mira a rendere la serie competitiva anche nell’ecosistema di Google Discover e delle piattaforme on demand.

Se il pubblico accoglierà questo equilibrio tra nostalgia e rinnovamento, il ritorno alla Garbatella potrebbe diventare un caso di studio su come le grandi fiction italiane gestiscono il passaggio generazionale, mantenendo viva l’eredità artistica di protagonisti indimenticabili come Fassari.

FAQ

Quando va in onda la nuova stagione de I Cesaroni?

La nuova stagione de I Cesaroni va in onda su Canale 5 da lunedì 13 aprile, in prima serata.

Quanti episodi ha la nuova stagione de I Cesaroni?

La stagione è composta da dodici episodi inediti, tutti ambientati nel quartiere romano della Garbatella come nelle serie precedenti.

Perché Antonello Fassari non è nella nuova stagione?

Antonello Fassari non compare perché è morto il 5 aprile 2025, a 72 anni, dopo una lunga malattia, lasciando un grande vuoto umano e professionale.

Chi sono i nuovi personaggi principali introdotti nella serie?

I nuovi personaggi principali sono Carlo (Ricky Memphis), Livia (Lucia Ocone), Olmo (Andrea Arru) e sua madre Ines (Chiara Mastalli).

Quali sono le fonti utilizzate per questo articolo su I Cesaroni?

Le informazioni derivano da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.