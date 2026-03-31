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Corinne Clery annuncia nozze e addio al teatro apre nuova vita

Corinne Clery annuncia nozze e addio al teatro apre nuova vita

Corinne Clery si sposa a 76 anni e lascia il teatro

A 76 anni l’attrice Corinne Clery annuncia un cambio di vita radicale: sposerà il compagno Claudio a Parigi il prossimo 25 dicembre, con una cerimonia romantica nel giorno di Natale. L’attrice, celebre volto del cinema europeo, ha raccontato le sue decisioni in un’intervista a Monica Setta, spiegando perché ha scelto il matrimonio e, contestualmente, di abbandonare definitivamente il teatro dopo un grave malore sul palco. Sullo sfondo, il rapporto complesso con il figlio Alexandre e il desiderio di una possibile riconciliazione, mentre si intrecciano anche le tensioni con l’ex amica Serena Grandi, riemerse in tv a Domenica In con Mara Venier. Il perché di scelte così nette, tra salute, affetti e bilanci esistenziali, traccia il ritratto di un’attrice che rivendica il diritto a ridisegnare il proprio futuro.

In sintesi:

  • Nozze di Corinne Clery con Claudio a Parigi il 25 dicembre.
  • L’attrice lascia definitivamente il teatro dopo un serio malore in scena.
  • Rapporto con il figlio Alexandre segnato da una battaglia legale e da molto dolore.
  • Serena Grandi apre alla pace in tv con l’aiuto di Mara Venier.

Matrimonio, salute e famiglia: il nuovo corso di Corinne Clery

Nel racconto a Monica Setta, Corinne Clery descrive il matrimonio con Claudio come una scelta di cura reciproca più che di passione travolgente. “Dopo quattro anni di frequentazione sono pronta a sposare Claudio… Non sposo Claudio per amore o per sesso, ma perché gli voglio bene e lui sa starmi accanto con un affetto unico”, spiega l’attrice, anticipando una festa in Provenza, dalla sorella Florance, dopo le nozze parigine.

La decisione di lasciare le scene nasce da un episodio drammatico: Clery è svenuta alla prima del suo spettacolo, perdendo i sensi e interrompendo la tournée. “Ho temuto di morire… sto facendo ancora mille esami, sto meglio, ma ho deciso di lasciare il teatro per sempre e di pensare solo alla mia salute”, racconta.

Accanto al tema della salute riaffiora la ferita del rapporto con il figlio Alexandre, che l’attrice definisce ancora dolorosa. La querela presentata dal figlio, secondo lei, potrebbe essere archiviata, ma resta la sofferenza: “Ho sofferto troppo per lui, ma come ogni mamma, se tornasse da me sarei pronta ad abbracciarlo e a perdonare”, ammette.

Riconciliazioni possibili e nuova immagine pubblica dell’attrice

Il legame tra Corinne Clery e Alexandre è segnato da momenti drammatici: l’attrice ricorda un virus potenzialmente letale e la promessa del figlio di occuparsi di lei, poi disattesa. “Poi le cose sono andate esattamente nel modo opposto e io ho sofferto le pene dell’inferno”, sintetizza.

In parallelo, il caso giudiziario fra madre e figlio ha coinvolto indirettamente Serena Grandi, indicata come testimone di Alexandre. Ospite di Mara Venier a Domenica In, la Grandi ha lanciato un appello all’ex amica: “Io con Corinne non ho parlato, è impossibile parlare con lei. Fammi una telefonata, io sono aperta. Sono sola, staremmo benissimo insieme, viviamo anche vicine”.

Mara Venier ha provato a farsi mediatrice: “Andiamo a prenderci un caffè tutte e tre insieme… Risolviamo questo problema. È da stupide”. La chiosa di Serena Grandi lascia uno spiraglio concreto: “Se lei non lo farà, lo faccio io, promesso”. Il nuovo corso di Clery, tra matrimonio, salute e ricerca di serenità, potrebbe così includere anche una stagione di riconciliazioni pubbliche e private.

FAQ

Quando e dove si sposeranno Corinne Clery e Claudio?

Sì, le nozze sono previste il 25 dicembre a Parigi, con successiva festa in Provenza presso la sorella di Corinne, Florance.

Perché Corinne Clery ha deciso di lasciare definitivamente il teatro?

Sì, l’attrice lascia il teatro dopo uno svenimento alla prima di uno spettacolo, con perdita dei sensi e accertamenti medici ancora in corso.

Qual è la situazione attuale tra Corinne Clery e il figlio Alexandre?

Sì, il rapporto resta teso, ma Corinne ritiene che la querela possa essere archiviata e si dice pronta a perdonare il figlio.

Cosa ha detto Serena Grandi sul rapporto con Corinne Clery?

Sì, Serena Grandi ha chiesto un chiarimento pubblico, dichiarandosi disponibile a una telefonata e a un incontro per fare pace.

Quali sono le fonti alla base delle informazioni su Corinne Clery?

Sì, le informazioni derivano da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it.

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