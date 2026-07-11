11 Luglio 2026

Home / INTERNET / Microsoft Defender corregge la falla che poteva saturare il disco su Windows

La notizia in sintesi

Microsoft ha corretto una vulnerabilità di Microsoft Defender .

ha corretto una vulnerabilità di . Il difetto poteva saturare lo spazio disco sui sistemi Windows .

. L’attacco rientra nella categoria denial of service.

Aggiornare Defender riduce il rischio operativo.

(Riassunto generato con AI)

Microsoft corregge il difetto di Microsoft Defender

Microsoft ha corretto una vulnerabilità ad alto impatto in Microsoft Defender, il software di protezione integrato nei sistemi Windows. Il problema riguardava la gestione dei file temporanei generati dalle scansioni in tempo reale e poteva portare alla progressiva saturazione dello spazio disponibile sul disco.

Secondo l’analisi tecnica riportata da ilsoftware.it, un attaccante poteva inviare richieste costruite appositamente per indurre Defender a creare dati non eliminati correttamente. La ripetizione automatizzata dell’operazione poteva rendere indisponibile lo storage, compromettendo la stabilità del sistema operativo e delle applicazioni.

La correzione è rilevante perché interviene su una risorsa essenziale: il disco. Pur non offrendo accesso diretto al computer né controllo del sistema, il difetto poteva causare conseguenze concrete per utenti domestici, aziende e server condivisi.

Come funzionava la saturazione dello storage

La vulnerabilità nasceva da un comportamento anomalo nella pulizia dei file temporanei creati durante l’attività di protezione in tempo reale di Microsoft Defender. In condizioni specifiche, i dati prodotti dal software restavano nel sistema anziché essere rimossi correttamente al termine del processo.

Un soggetto ostile poteva sfruttare questa dinamica attraverso richieste predisposte ad hoc, spingendo il programma a generare quantità crescenti di file inutili. L’accumulo progressivo riduceva lo spazio libero fino all’esaurimento, con effetti immediati sulla capacità del sistema di operare normalmente.

Il caso è classificabile come denial of service: l’obiettivo non è sottrarre dati o assumere il controllo di Windows, ma rendere inutilizzabile una risorsa critica. Lo storage insufficiente può infatti impedire operazioni fondamentali e produrre errori a catena nei software che dipendono dalla disponibilità del disco.

In ambito aziendale, il rischio risulta particolarmente sensibile nei server condivisi e negli endpoint utilizzati per servizi continui. La saturazione può bloccare servizi fondamentali, impedire l’esecuzione dei backup e causare errori nei database, con possibili ricadute sull’operatività quotidiana.

Nei contesti domestici, invece, il problema può tradursi in rallentamenti, nell’impossibilità di aggiornare il sistema e in malfunzionamenti diffusi delle applicazioni. La differenza tra i due scenari non cambia la natura del difetto: in entrambi i casi lo spazio disco diventa il punto vulnerabile.

Aggiornamenti e controlli sugli endpoint

La misura indicata per ridurre l’esposizione consiste nel verificare che Microsoft Defender sia aggiornato all’ultima versione disponibile. L’aggiornamento è il passaggio essenziale perché la correzione distribuita da Microsoft agisce sul comportamento che consentiva l’accumulo dei file temporanei.

Per le organizzazioni, il controllo non può limitarsi a un singolo dispositivo. Gli amministratori IT dovrebbero verificare che tutti gli endpoint abbiano ricevuto correttamente gli aggiornamenti, così da evitare sistemi rimasti non protetti.

La conseguenza pratica è che la sicurezza non dipende soltanto dall’installazione della patch, ma anche dalla sua effettiva distribuzione nell’infrastruttura. Un endpoint non aggiornato può conservare il rischio operativo descritto nell’analisi.

FAQ

Quale prodotto Microsoft era coinvolto?

Sì, il prodotto coinvolto è Microsoft Defender, interessato da un’anomalia nella gestione dei file temporanei delle scansioni in tempo reale.

Qual era l’effetto della vulnerabilità?

Sì, il difetto poteva esaurire progressivamente lo spazio su disco, provocando instabilità di Windows e delle applicazioni installate.

L’attacco consentiva il controllo del computer?

No, la vulnerabilità non riguardava accesso o controllo del sistema: mirava a rendere indisponibile lo storage attraverso un denial of service.

Quali problemi può causare nelle aziende?

Sì, in ambienti aziendali può bloccare servizi, impedire backup e causare errori nei database, soprattutto su server condivisi.

Su quali fonti si basa questa verifica?

Sì, il contenuto nasce da un’analisi approfondita e da una verifica incrociata della nostra Redazione su numerose fonti, tra cui ilsoftware.it.