15 Luglio 2026

Home / PERSONE / Michelle Hunziker: «Con Giulio Berruti mi sento al sicuro. Sogno Sanremo»

La notizia in sintesi

Michelle Hunziker racconta amore, famiglia e carriera a Vanity Fair Italia.

racconta amore, famiglia e carriera a Vanity Fair Italia. La conduttrice definisce il rapporto con Giulio Berruti fonte di serenità.

fonte di serenità. Rivive la separazione da Eros Ramazzotti e l’esperienza della setta.

e l’esperienza della setta. Tra i progetti futuri, sogna un nuovo ritorno al Festival di Sanremo.

(Riassunto generato con AI)

Michelle Hunziker tra amore, famiglia e Sanremo

Michelle Hunziker si racconta a Vanity Fair Italia, dopo il matrimonio della figlia Aurora, affrontando vita privata, maternità e oltre trent’anni di carriera tra televisione e impresa. Nell’intervista riportata oggi da Agenzia ANSA e Adnkronos, la conduttrice parla per la prima volta del rapporto con Giulio Berruti, della separazione da Eros Ramazzotti e delle ambizioni professionali. Il filo conduttore è una fase di maggiore consapevolezza, che Hunziker descrive così: “Oggi posso dire di essere in pace. E libera. Proprio come l’estate”.

Al centro del racconto c’è la ricerca di un equilibrio costruito dopo esperienze difficili, incluse la violenza psicologica subita, il percorso di psicoterapia e l’esperienza della setta che contribuì alla fine del matrimonio con Ramazzotti. La conduttrice richiama inoltre il proprio impegno con Giulia Bongiorno e Doppia Difesa, associazione a sostegno delle vittime di violenza. Sul piano professionale, indica nel ritorno a Sanremo una possibile nuova tappa, dopo le precedenti esperienze sul palco del Festival.

Il rapporto con Giulio Berruti e gli affetti

Parlando di Giulio Berruti, Hunziker lega il sentimento a una percezione concreta di sicurezza: “Con Giulio mi sento al sicuro. Ci dormo benissimo”. Spiega che riuscire ad addormentarsi accanto a un uomo, pur avendo bisogno dei propri spazi, per lei significa non vivere in uno stato di allerta. Oggi, dice, cerca in un compagno “la pace, la serenità, la complicità”.

Il riferimento al matrimonio di Aurora aggiunge un dettaglio sul rispetto degli equilibri familiari: Berruti, pur invitato, avrebbe preferito raggiungere la famiglia il mattino successivo alle nozze, per eleganza e delicatezza. Hunziker affronta anche il tema delle separazioni, invitando le coppie a non coinvolgere i figli come strumento di conflitto: “Non usate mai i figli come mezzo di ricatto”.

Sul legame con l’ex marito Eros Ramazzotti, riconosce un distacco avvenuto quando il sentimento era ancora forte, attribuendolo alla giovane età e all’impreparazione nel proteggere la relazione. Il rapporto, afferma, si è trasformato in un affetto privo di possesso; una riflessione che estende anche al percorso condiviso con Tomaso. Sul possibile nuovo matrimonio, dopo averlo a lungo escluso, mantiene aperta la prospettiva: “Mai dire mai”.

Sanremo resta un obiettivo professionale

Il desiderio di tornare a Sanremo non viene presentato come un annuncio, ma come un progetto che Hunziker considera significativo. Ricorda il primo Festival, a trent’anni, con Pippo Baudo, vissuto con forte emozione fino alla perdita della voce prima di cantare Adesso tu di Ramazzotti. La seconda esperienza, con Claudio Baglioni e Pierfrancesco Favino, arrivò invece in una fase più matura e fu vissuta con gioia.

Ora, a distanza di altri dieci anni, la conduttrice definisce un ulteriore Sanremo “la ciliegina sulla torta”. Il passaggio conferma la continuità di un percorso che dagli inizi da modella è arrivato alla televisione, alla comicità e a interessi imprenditoriali legati a salute e longevità.

FAQ

Cosa ha detto Michelle Hunziker su Giulio Berruti?

Sì, Hunziker ha detto di sentirsi al sicuro con Giulio Berruti e di cercare nella relazione pace, serenità e complicità.

Michelle Hunziker tornerà al Festival di Sanremo?

Sì, la conduttrice ha espresso il desiderio di fare un altro Sanremo, definendolo una possibile ciliegina sulla torta della carriera.

Perché Michelle Hunziker e Eros Ramazzotti si separarono?

Sì, Hunziker ha collegato la separazione anche all’esperienza della setta, precisando che il dolore arrivò nonostante il forte amore reciproco.

Quale messaggio rivolge alle coppie separate?

Sì, Hunziker invita esplicitamente i genitori a non usare mai i figli come mezzo di ricatto durante una separazione.

Come è stato verificato questo contenuto?

Sì, il contenuto nasce da un’analisi approfondita e da una verifica incrociata della nostra Redazione su più fonti: Adnkronos e Agenzia ANSA.