15 Luglio 2026

Home / FINTECH / Consob, il Cdm avvia la procedura per nominare Guido Stazi presidente

La notizia in sintesi

Il Governo avvia la procedura per nominare Guido Stazi alla guida della Consob .

alla guida della . Il profilo unisce esperienza in Consob, Antitrust, Agcom e regolazione dei mercati.

Antonio Tajani chiede una scelta tecnica, esperta e indipendente dai partiti.

chiede una scelta tecnica, esperta e indipendente dai partiti. La procedura arriva in una fase delicata per mercati italiani ed europei.

(Riassunto generato con AI)

Avviata la procedura per Guido Stazi alla Consob

Il Consiglio dei ministri ha avviato a Roma la procedura per la nomina di Guido Stazi alla presidenza della Consob, l’autorità che vigila sui mercati finanziari italiani. La decisione, confermata da fonti di Governo e riportata il 14 luglio, apre il percorso istituzionale per individuare il successore di Paolo Savona, al termine del suo mandato.

La scelta punta su un profilo tecnico con esperienza diretta nelle autorità indipendenti e nella regolazione economica. Il vicepremier e leader di Forza Italia, Antonio Tajani, ha ribadito la preferenza per “una scelta tecnica di persona esperta, di alto profilo”, capace di conoscere i meccanismi dell’istituzione e svincolata dai partiti.

L’avvio della procedura non equivale quindi soltanto a un passaggio amministrativo: indica l’orientamento verso una guida con conoscenza già maturata della macchina Consob. Per Stazi, già segretario generale dell’Autorità, si profila un ritorno in un organismo centrale per la tutela del risparmio e la trasparenza del mercato.

Un percorso tra Consob, Antitrust e mercati digitali

Guido Stazi è dal marzo 2022 segretario generale dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato, l’Antitrust. Il suo percorso comprende incarichi dirigenziali nell’Antitrust dagli anni Novanta, il ruolo di capo di gabinetto dell’Agcom e l’incarico di segretario generale della Consob tra giugno 2013 e dicembre 2017.

Il curriculum lo colloca all’incrocio fra concorrenza, regolamentazione finanziaria, telecomunicazioni, piattaforme digitali e Big Tech. È un elemento rilevante perché l’autorità di vigilanza opera in un quadro in cui i mercati tradizionali convivono con nuovi strumenti e soggetti dell’economia digitale, senza che dalle informazioni disponibili emergano sue posizioni pubbliche specifiche su Bitcoin o criptovalute.

Il contesto interno resta impegnativo. La presidente ad interim Maria Chiara Mosca ha richiamato recentemente l’attenzione sui delisting da Piazza Affari e sul limitato arrivo di nuove quotate, temi che incidono sull’attrattività del mercato dei capitali italiano.

Alla dimensione nazionale si aggiunge il dibattito sull’unificazione dei mercati europei. Il dossier, sostenuto nelle dichiarazioni ufficiali ma segnato da resistenze politiche, richiederà alla futura presidenza capacità di interlocuzione regolatoria oltre i confini italiani.

Le priorità che attendono la futura presidenza

La possibile nomina di Stazi arriva mentre la Consob deve confrontarsi con la competitività di Piazza Affari, la scarsità di nuove quotazioni e l’evoluzione delle regole europee. Il suo profilo, costruito tra vigilanza, concorrenza e digitale, può favorire continuità tecnica in una fase in cui la regolazione dei mercati è sempre più connessa all’innovazione.

Resta da completare l’iter formale. Solo il perfezionamento della nomina definirà ufficialmente la nuova guida dell’autorità e l’avvio del suo mandato.

FAQ

Chi è Guido Stazi?

Sì, è un esperto di autorità indipendenti e regolazione dei mercati, segretario generale dell’Antitrust dal marzo 2022 e già segretario generale della Consob.

Il Governo ha già nominato Stazi?

No, il Consiglio dei ministri ha avviato la procedura di nomina. Il perfezionamento dell’iter è necessario per rendere ufficiale la presidenza.

Chi guidava la Consob prima della procedura?

Sì, Paolo Savona è il presidente uscente indicato dalle fonti; nel frattempo la presidenza ad interim è affidata a Maria Chiara Mosca.

Stazi ha espresso opinioni sulle criptovalute?

No, dalle informazioni disponibili non risultano dichiarazioni pubbliche di Guido Stazi su Bitcoin e criptovalute, salvo richiami alla necessità di regole europee.

Quali fonti ha verificato la Redazione?

Sì, il contenuto nasce da analisi approfondita e verifica incrociata della nostra Redazione su più fonti: Adnkronos, Agenzia ANSA e Criptovaluta.it®.