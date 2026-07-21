21 Luglio 2026

Home / AI INTELLIGENZA ARTIFICIALE / Bezos e governo britannico investono 450 milioni nella startup CuspAI

La notizia in sintesi

CuspAI raccoglie 450 milioni di dollari con il sostegno di Jeff Bezos .

raccoglie 450 milioni di dollari con il sostegno di . La startup britannica punta a scoprire materiali per chip, energia e manifattura.

Nvidia , Meta Platforms e Hyundai partecipano alla rete AI Materials Foundry.

, e partecipano alla rete AI Materials Foundry. Il governo britannico sostiene l’espansione internazionale della società con sede a Cambridge.

(Riassunto generato con AI)

CuspAI accelera la ricerca sui materiali

CuspAI, startup di intelligenza artificiale con sede a Cambridge, ha annunciato lunedì un finanziamento da 450 milioni di dollari che porta la sua valutazione a 2,6 miliardi. Al round partecipano Jeff Bezos, attraverso Bezos Expeditions, il governo britannico e investitori guidati da Kleiner Perkins e NEA. L’operazione serve a scalare una piattaforma che usa l’AI per individuare materiali utili a semiconduttori, energia pulita e manifattura avanzata.

La ragione economica e industriale è ridurre i tempi della ricerca e la dipendenza da metalli rari, inclusi iridio e rutenio, nelle filiere dei chip. La società applica modelli AI alla simulazione delle prestazioni di materiali ancora sconosciuti, selezionando le ipotesi più promettenti prima delle verifiche di laboratorio. Il sostegno del Sovereign AI Venture Fund britannico colloca quindi CuspAI tra le imprese nazionali ritenute strategiche per competere nell’AI applicata al mondo fisico.

La rete industriale e la piattaforma

Con il finanziamento, CuspAI ha lanciato AI Materials Foundry, una coalizione che riunisce aziende tecnologiche, imprese industriali, laboratori, dati e competenze scientifiche sulla propria piattaforma. Nvidia fornirà infrastrutture di calcolo accelerato, mentre il team Fundamental AI Research di Meta Platforms aderisce all’iniziativa. Tra i partecipanti figurano anche Hyundai, AMD Ventures e altre organizzazioni del settore.

Il modello operativo mira a comprimere l’enorme numero di combinazioni che normalmente richiederebbero test sperimentali. Josh Coyne, partner di Kleiner Perkins, ha definito la piattaforma “un motore di ricerca che cambia” il modo in cui si trovano materiali necessari a carbon capture meno costosa, chip e acqua più pulita. I cofondatori Dr Chad Edwards e Prof. Max Welling sostengono che il progresso industriale rischi di essere limitato dalla mancanza di materiali che oggi non esistono.

La raccolta segue un round di serie A da 100 milioni di dollari ottenuto l’anno scorso. La differenza rispetto a molte applicazioni generative è nella finalità: non produrre contenuti, ma generare e valutare candidati materiali per problemi fisici e industriali concreti. Questo spiega l’interesse convergente di investitori, produttori di chip e istituzioni pubbliche.

Espansione globale e verifica industriale

CuspAI aprirà un ufficio a Singapore e rafforzerà i team in Cambridge, Amsterdam, Berlino, Tokyo e negli Stati Uniti. John Giannandrea, già dirigente di Apple e Google, contribuisce all’avvio delle attività statunitensi. La società lavora inoltre con Abhi Talwalkar, membro del board di AMD e presidente di Lam Research.

Il passaggio decisivo sarà tradurre le simulazioni in materiali validati e adottabili nelle catene produttive. Per il governo, secondo la ministra Liz Kendall, il sostegno può favorire innovazione, crescita economica e risposte a energia e cambiamento climatico.

FAQ

Quanto ha raccolto CuspAI?

Sì, CuspAI ha raccolto 450 milioni di dollari in un round che ha portato la valutazione della startup a 2,6 miliardi di dollari.

Chi ha investito nella startup britannica?

Sì, tra gli investitori figurano Jeff Bezos, Kleiner Perkins, NEA, AMD Ventures e il Sovereign AI Venture Fund britannico.

A cosa serve AI Materials Foundry?

Sì, la rete integra calcolo, dati, laboratori e competenze per scoprire materiali destinati a semiconduttori, energia e manifattura avanzata.

Quali aziende partecipano alla coalizione?

Sì, Nvidia, Meta Platforms e Hyundai sono indicate tra le organizzazioni coinvolte nell’iniziativa lanciata da CuspAI.

Come è stato verificato questo contenuto?

Sì, il contenuto nasce da analisi approfondita e verifica incrociata della nostra Redazione sulle fonti CNBC e The Guardian.