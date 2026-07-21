21 Luglio 2026

Home / TOKENIZZAZIONE - RWA - BLOCKCHAIN / ETF Bitcoin spot Usa, afflussi per 132,3 milioni di dollari il 17 luglio

La notizia in sintesi

Bitcoin ed Ethereum ETF chiudono venerdì 17 con afflussi netti.

ed ETF chiudono venerdì 17 con afflussi netti. BlackRock concentra quasi tutti gli acquisti sugli ETF spot di Bitcoin .

concentra quasi tutti gli acquisti sugli ETF spot di . Fidelity registra deflussi su FBTC nonostante il saldo positivo del comparto.

registra deflussi su FBTC nonostante il saldo positivo del comparto. I flussi indicano interesse istituzionale, ma il mercato resta condizionato dall’incertezza.

(Riassunto generato con AI)

ETF crypto, afflussi guidati da BlackRock

Gli ETF spot statunitensi su Bitcoin ed Ethereum hanno chiuso venerdì 17 in territorio positivo, raccogliendo complessivamente circa 169 milioni di dollari di afflussi netti. Gli strumenti su Bitcoin hanno attirato 132,3 milioni, mentre quelli su Ethereum hanno aggiunto 36,7 milioni, dopo i deflussi registrati nella seduta precedente.

Il principale protagonista è stato BlackRock, con l’iShares Bitcoin Trust IBIT, che ha assorbito 136,5 milioni di dollari. Il dato segnala una domanda concentrata sui veicoli regolamentati più grandi, in una fase in cui investitori e policymaker continuano a monitorare con attenzione il settore degli asset digitali.

L’eccezione è rappresentata dal Wise Origin Bitcoin Fund FBTC di Fidelity, che ha registrato un deflusso netto di 4,2 milioni. Gli altri ETF spot su Bitcoin non hanno invece evidenziato creazioni o rimborsi netti nella giornata.

Concentrazione dei flussi e rotazione tra fondi

La fotografia della seduta rafforza il predominio di IBIT: dal lancio, avvenuto a gennaio 2024, gli ETF spot statunitensi su Bitcoin hanno superato 51,4 miliardi di dollari di afflussi netti cumulati. BlackRock risulta l’emittente dominante, mentre Fidelity ha raccolto quasi 10 miliardi; il precedente trust GBTC di Grayscale continua invece a segnare riscatti cumulati superiori a 27,3 miliardi.

Nel mese di luglio, secondo i dati disponibili fino al 20, FBTC ha registrato quasi 404 milioni di deflussi contro 244 milioni di afflussi, con un saldo negativo vicino a 160 milioni. Nello stesso periodo IBIT ha segnato oltre 236 milioni di afflussi, mentre il comparto complessivo degli ETF su Bitcoin restava positivo per circa 200 milioni.

Non emerge una causa unica per la divergenza di FBTC. I dati sono compatibili con una rotazione di liquidità verso fondi concorrenti e con un contesto di riduzione dell’esposizione al rischio, già visibile a giugno e nelle prime settimane di luglio.

Ethereum recupera, ma la domanda resta selettiva

Anche gli ETF spot su Ethereum hanno recuperato terreno: l’iShares Ethereum Trust ETHA di BlackRock ha raccolto 31,7 milioni di dollari e il fondo FETH di Fidelity altri 5 milioni. Il totale di 36,7 milioni ha compensato il deflusso netto di 28 milioni della seduta di giovedì.

Dal lancio, gli ETF su Ethereum hanno superato 11,1 miliardi di afflussi netti cumulati. La concentrazione su BlackRock e la persistenza dei riscatti dai prodotti Grayscale mostrano però che la scelta degli investitori privilegia sempre più dimensione e costi del fondo.

Il prossimo test sarà la continuità dei flussi nella nuova settimana di negoziazione. Un singolo dato positivo non elimina l’incertezza, ma conferma che l’esposizione crypto regolamentata resta un canale osservato dagli investitori istituzionali.

FAQ

Quanto hanno raccolto gli ETF Bitcoin?

Sì, gli ETF spot statunitensi su Bitcoin hanno registrato 132,3 milioni di dollari di afflussi netti venerdì 17.

Quale ETF Bitcoin ha guidato gli afflussi?

Sì, l’iShares Bitcoin Trust IBIT di BlackRock ha guidato la seduta con 136,5 milioni di dollari di afflussi netti.

FBTC di Fidelity ha avuto deflussi?

Sì, il Wise Origin Bitcoin Fund FBTC di Fidelity ha segnato un deflusso netto di 4,2 milioni di dollari venerdì 17.

Come sono andati gli ETF Ethereum?

Sì, gli ETF spot su Ethereum hanno raccolto 36,7 milioni: ETHA ha aggiunto 31,7 milioni e FETH 5 milioni.

Su quali fonti si basa questa analisi?

Sì, nasce da analisi approfondita e verifica incrociata della nostra Redazione su più fonti: FinanceFeeds e The Cryptonomist.