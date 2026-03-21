Home / FINTECH / Famiglie e centri estivi, come funzionerà il nuovo bonus previsto

Bonus centri estivi Inps 2026: cosa sapere subito per ottenere il rimborso

Nel 2026 il bonus centri estivi Inps sosterrà le famiglie di dipendenti e pensionati pubblici, inclusi quelli del Gruppo Poste Italiane, che iscrivono i figli a parchi gioco, centri estivi e strutture socio-educative in Italia.

L’agevolazione, riferita ai periodi tra giugno e agosto 2026, coprirà una quota variabile delle spese in base all’Isee e alla presenza di disabilità riconosciuta.

Le domande saranno presentate online sul portale Inps, con una probabile scadenza attorno al 26 giugno 2026, ma il bando ufficiale non è ancora stato pubblicato. Il contributo sarà riconosciuto solo dopo l’inserimento in graduatoria e la rendicontazione di fatture fiscalmente corrette e pagate con strumenti tracciabili.

In sintesi:

Bonus riservato a figli di dipendenti e pensionati pubblici, inclusi Poste Italiane .

. Copertura spese centri estivi giugno-agosto 2026 con rimborso fino al 100%.

Domanda solo online sul portale Inps, bando 2026 non ancora pubblicato.

Rimborso subordinato a fattura corretta e pagamento tracciabile, niente contanti.

Requisiti, importi e procedura per il bonus centri estivi 2026

Il contributo Inps spetta ai figli, orfani o equiparati, di iscritti alle gestioni unitarie delle prestazioni creditizie e sociali, gestione dipendenti pubblici e gestione Ipost per i lavoratori del Gruppo Poste Italiane.

L’importo rimborsabile varia in base alla fascia Isee: 100% fino a 8.000 euro, 95% tra 8.001 e 24.000 euro, 90% tra 24.001 e 32.000 euro, 80% tra 32.001 e 56.000 euro, 70% oltre 56.000 euro o senza Isee.

Per i minori con handicap grave riconosciuto ai sensi della Legge 104/92 o con invalidità al 100%, i bandi precedenti hanno previsto maggiorazioni sino al 30-50% per l’assistenza dedicata: è ragionevole attendersi un’impostazione analoga anche per il 2026.

La domanda si presenterà esclusivamente in via telematica tramite il portale “Welfare in un click” dell’Inps, autenticandosi con Spid o Cie.

Dopo la chiusura dei termini, l’Inps elaborerà le graduatorie basate sull’Isee; solo chi risulta in posizione utile otterrà la prenotazione del contributo.

Il pagamento effettivo arriverà solo dopo che il genitore avrà caricato sul portale la documentazione di spesa e la relativa prova di pagamento tracciabile, nel rispetto delle condizioni previste dal bando.

Per il rimborso è decisiva la correttezza del documento fiscale emesso dal centro estivo: la fattura deve essere intestata al genitore che ha presentato la domanda e riportare i dati completi del minore (nome, cognome, codice fiscale).

La descrizione deve indicare in modo esplicito: “Frequenza centro estivo diurno”, la sede dell’attività e il periodo di frequenza, specificando settimane o giorni effettivi.

Il pagamento deve avvenire tramite bonifico bancario o carta di credito/debito: l’uso del contante, anche con fattura, determina l’annullamento automatico del rimborso.

Stato del bando 2026 e impatto sulla pianificazione delle famiglie

Al momento il bando specifico per il bonus centri estivi 2026 non è ancora online: sul sito Inps è disponibile solo la scheda informativa del servizio, senza date ufficiali per l’invio delle istanze.

Diverso è il caso di Estate Inpsieme 2026, dedicato ai soggiorni studio in Italia e all’estero, per cui i bandi risultano già chiusi con termine di presentazione al 10 febbraio 2026.

La distinzione è cruciale: Estate Inpsieme finanzia pacchetti vacanza strutturati, non i centri diurni territoriali. Le famiglie che stanno programmando l’estate devono quindi attendere la pubblicazione del nuovo bando centri estivi, ma possono già predisporre Isee aggiornato, credenziali digitali e verificare che i gestori dei centri siano in grado di emettere fatture conformi, requisito determinante per non perdere il contributo.

FAQ

Chi può richiedere il bonus centri estivi Inps 2026?

Possono richiederlo i dipendenti e pensionati pubblici, inclusi gli iscritti alle gestioni unitarie, gestione dipendenti pubblici e gestione Ipost del Gruppo Poste Italiane, per i propri figli, orfani o equiparati.

Quando saranno aperte le domande per il bonus centri estivi 2026?

Saranno aperte dopo la pubblicazione del bando Inps; storicamente la scadenza cade intorno al 26 giugno, ma le date ufficiali 2026 non sono ancora state comunicate.

Qual è il rimborso massimo previsto in base all’Isee?

È previsto un rimborso fino al 100% delle spese per Isee fino a 8.000 euro, che scende progressivamente al 70% per Isee oltre 56.000 euro o in assenza di Isee.

Posso ricevere il bonus se pago il centro estivo in contanti?

No, il rimborso richiede pagamenti tracciabili come bonifico o carte. Qualsiasi pagamento in contanti, anche fatturato, comporta l’annullamento automatico della richiesta di rimborso.

Quali sono le fonti utilizzate per queste informazioni sul bonus?

Le informazioni derivano da un’elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, opportunamente rielaborate dalla nostra Redazione.