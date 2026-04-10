michele ficara porta a porta bruno vespa sky tg 24

Direttore Editoriale  della testata Assodigitale® è Michele Ficara Manganelli. Assodigitale è una testata editoriale storica del settore Tecnologia & Finanza pubblicata esclusivamente online dal 2004 con oltre 20 anni di vita.

#Assodigitale. – Assodigitale News Magazine Tech & Fintech pubblica (senza periodicità) notizie, guide al consumo ed approfondimenti sul mondo finanziario + tecnologico a 360 gradi con particolare attenzione agli ambiti Startup, AI, Blockchain, Metaverse, Crypto, Svapo e Lifestyle.
Assodigitale® è un marchio registrato worldwide. © COPYRIGHT 2024

INPS agevola le rateizzazioni dei debiti con il nuovo tasso

INPS agevola le rateizzazioni dei debiti con il nuovo tasso

Nuove dilazioni debiti INPS: cosa cambia dal 28 marzo 2026

Dal 28 marzo 2026 le dilazioni dei debiti contributivi verso l’INPS diventano significativamente meno onerose per imprese, artigiani, commercianti e datori di lavoro in tutta Italia.
La riduzione riguarda il tasso di interesse applicato sui contributi dovuti e non versati, disciplinata dal D.L. n. 38/2026, che abbassa la maggiorazione sul tasso di riferimento da 6 a 2 punti percentuali.
Il nuovo regime si applica esclusivamente alle istanze di rateazione e di differimento presentate o autorizzate a partire dal 28 marzo 2026, data di entrata in vigore del decreto fiscale, lasciando invariati i piani già concessi in precedenza.

In sintesi:

  • Dal 28 marzo 2026 scende il tasso sulle nuove dilazioni debiti INPS.
  • La maggiorazione sul tasso di riferimento cala drasticamente: da 6 punti a 2 punti.
  • Il tasso complessivo sulle rateazioni si attesta ora al 4,15% annuo.
  • I piani concessi prima del 28 marzo 2026 restano esclusi dalla riduzione.

Il nuovo tasso sulle dilazioni INPS e i riferimenti normativi

La disciplina degli interessi sulle rateazioni INPS nasce dall’art. 13, c. 1, D.L. n. 402/1981, convertito in Legge n. 537/1981, che prevedeva una maggiorazione rispetto al tasso di riferimento.
Successivamente l’art. 3, c. 4, D.L. n. 318/1996, convertito in Legge n. 402/1996, aveva elevato la maggiorazione a 6 punti, portando nel tempo il tasso complessivo sino all’8,15%.
Il D.L. n. 38/2026 interviene ora riportando la maggiorazione a 2 punti: con il tasso sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema fissato al 2,15%, il tasso applicato alle dilazioni debiti INPS scende al 4,15%. L’INPS ha confermato il nuovo assetto con la Circolare n. 39/2026.

La decorrenza è cruciale per capire chi beneficia della misura.
Il nuovo tasso si applica solo alle domande di rateazione presentate dal 28 marzo 2026 e ai differimenti autorizzati da tale data, con effetti sulla contribuzione dovuta dal mese di marzo 2026.
I piani già deliberati e comunicati prima del 28 marzo 2026 continuano invece a rimanere agganciati al vecchio tasso, senza ricalcolo automatico: la data di presentazione dell’istanza e quella dell’autorizzazione restano quindi determinanti per individuare il regime applicabile.

Effetti pratici per imprese, artigiani e datori di lavoro

La riduzione degli interessi rende le dilazioni debiti INPS più sostenibili dal punto di vista finanziario.
Con un tasso che scende dall’8,15% al 4,15%, la quota di ogni rata destinata agli interessi diminuisce sensibilmente, consentendo di ridurre il capitale residuo più velocemente.
Per una cooperativa che regolarizza, ad esempio, 8.400 euro in 8 rate mensili, o per un artigiano che dilaziona 15.000 euro in 10 scadenze, il risparmio è concreto: mese dopo mese si pagano meno oneri per il rinvio del versamento.

Questo alleggerimento riduce la pressione sulla liquidità aziendale e aiuta a preservare la continuità operativa, soprattutto per le realtà più esposte a tensioni di cassa.
La riforma non trasforma le dilazioni in uno strumento gratuito, ma ridimensiona il peso degli interessi, rendendo la regolarizzazione dei debiti contributivi una scelta più praticabile rispetto al passato.
In prospettiva, il 28 marzo 2026 segna quindi uno spartiacque: prima il costo della rateazione era decisamente più elevato, ora il rapporto tra oneri finanziari e sostenibilità dei piani risulta più equilibrato.

Prospettive future e impatto sulla gestione dei contributi

La riduzione degli interessi sulle dilazioni debiti INPS potrebbe incentivare un maggior ricorso agli strumenti di regolarizzazione spontanea, favorendo l’emersione di posizioni irregolari.
Per molte micro e piccole imprese, la possibilità di pianificare meglio i flussi di cassa, limitando il peso degli oneri finanziari, diventa un fattore decisivo nelle scelte di pagamento.
Resta centrale monitorare eventuali futuri ritocchi del tasso di riferimento della Banca Centrale Europea e gli aggiornamenti applicativi dell’INPS, che potrebbero incidere ulteriormente sul costo effettivo delle rateazioni.

FAQ

Qual è il nuovo tasso per le dilazioni debiti INPS?

Il nuovo tasso è pari al 4,15% annuo, dato dal 2,15% BCE più 2 punti di maggiorazione.

Da quando si applica il tasso ridotto sulle rateazioni INPS?

Si applica alle istanze di rateazione e ai differimenti autorizzati dal 28 marzo 2026, data di entrata in vigore del D.L. n. 38/2026.

I piani di dilazione INPS già concessi vengono ricalcolati automaticamente?

No, restano validi i tassi originariamente applicati: i piani concessi prima del 28 marzo 2026 non sono ricalcolati automaticamente.

Chi può beneficiare della riduzione degli interessi sulle dilazioni INPS?

Possono beneficiarne imprese, artigiani, commercianti e datori di lavoro che presentano nuove domande di rateazione o differimento dopo il 28 marzo 2026.

Quali sono le fonti utilizzate per queste informazioni sulle dilazioni INPS?

Le informazioni derivano da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.

Redazione Assodigitale Avatar

Redazione Assodigitale

La Redazione di Assodigitale Phd, MBA, CPA

Il team editoriale di Assodigitale coordina la pubblicazione di notizie, analisi e approfondimenti quotidiani dal mondo dell'innovazione, della tecnologia e dei mercati digitali.

Questo account raccoglie i contributi storici della testata, i comunicati stampa certificati e le inchieste collettive curate dai nostri giornalisti e analisti.

Fondata per esplorare l'impatto della trasformazione digitale sulla società e sull'economia, la Redazione di Assodigitale si impegna a fornire un'informazione accurata, indipendente e verificata, seguendo rigorosi standard deontologici e di fact-checking per garantire ai lettori una visione chiara ed esperta del futuro tecnologico."

Per tutte le vostre esigenze editoriali e per proporci progetti speciali di Branded Content oppure per inviare alla redazione prodotti per recensioni e prove tecniche potete contattarci direttamente scrivendo alla redazione : CLICCA QUI

Areas of Expertise: Digital Marketing, SEO, Content Strategy, Crypto, Blockchain, Fintech, Finance, Web3, Metaverse, Digital Content, Journalism, Branded Content, Digital Transformation, AI Strategy, Digital Publishing, DeFi, Tokenomics, Growth Hacking, Online Reputation Management, Emerging Tech Trends, Business Development, Media Relations, Editorial Management.
redazione@assodigitale.it
LinkedIn Instagram YouTube
Fact Checked & Editorial Guidelines

Our Fact Checking Process

We prioritize accuracy and integrity in our content. Here's how we maintain high standards:

  1. Expert Review: All articles are reviewed by subject matter experts.
  2. Source Validation: Information is backed by credible, up-to-date sources.
  3. Transparency: We clearly cite references and disclose potential conflicts.
Reviewed by: Subject Matter Experts

Our Review Board

Our content is carefully reviewed by experienced professionals to ensure accuracy and relevance.

  • Qualified Experts: Each article is assessed by specialists with field-specific knowledge.
  • Up-to-date Insights: We incorporate the latest research, trends, and standards.
  • Commitment to Quality: Reviewers ensure clarity, correctness, and completeness.

Look for the expert-reviewed label to read content you can trust.

#ASSODIGITALE.

PUBBLICITA’ COMUNICATI STAMPA

Per acquistare pubblicità potete richiedere una offerta personalizzata scrivendo al reparto pubblicitario.

Per pubblicare un comunicato stampa potete richiedere una offerta commerciale scrivendo alla redazione.

Per inviarci prodotti per una recensione giornalistica potete scrivere QUI

Per informazioni & contatti generali potete scrivere alla segreteria.

Tutti i contenuti pubblicati all’interno del sito #ASSODIGITALE. “Copyright 2024” non sono duplicabili e/o riproducibili in nessuna forma, ma possono essere citati inserendo un link diretto e previa comunicazione via mail.

AFFILIATION + AI IMAGE & TEXT

I contenuti pubblicati su Assodigitale.it possono contenere link di affiliazione al Programma Amazon EU.
In qualità di affiliato Amazon, il sito percepisce una commissione sugli acquisti idonei effettuati tramite i link presenti nelle pagine, senza alcun costo aggiuntivo per l’utente.
Alcune immagini e testi presenti su questo sito web sono generate tramite sistemi di intelligenza artificiale (IA) e hanno finalità esclusivamente illustrative.
Tali immagini non rappresentano persone reali, né vanno intese come fotografie autentiche dei soggetti.
Per chiarimenti, segnalazioni o istanze formali è possibile contattare la redazione.

FONTE UFFICIALE GOOGLE NEWS

#ASSODIGITALE. da oltre 20 anni rappresenta una affidabile fonte giornalistica accreditata e certificata da Google News per la qualità dei suoi contenuti.

#ASSODIGITALE. è una testata editoriale storica che dal 2004 ha la missione di raccontare come la tecnologia può essere utile per migliorare la vita quotidiana approfondendo le tematiche relative a: TECH & FINTECH + AI + CRYPTO + BLOCKCHAIN + METAVERSE & LIFESTYLE + IOT + AUTOMOTIVE + EV + SMART CITIES + GAMING + STARTUP.

 

⚡ Cached with atec Page Cache