INPS agevola le rateizzazioni dei debiti con il nuovo tasso

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Nuove dilazioni debiti INPS: cosa cambia dal 28 marzo 2026

Dal 28 marzo 2026 le dilazioni dei debiti contributivi verso l’INPS diventano significativamente meno onerose per imprese, artigiani, commercianti e datori di lavoro in tutta Italia.

La riduzione riguarda il tasso di interesse applicato sui contributi dovuti e non versati, disciplinata dal D.L. n. 38/2026, che abbassa la maggiorazione sul tasso di riferimento da 6 a 2 punti percentuali.

Il nuovo regime si applica esclusivamente alle istanze di rateazione e di differimento presentate o autorizzate a partire dal 28 marzo 2026, data di entrata in vigore del decreto fiscale, lasciando invariati i piani già concessi in precedenza.

In sintesi:

Dal 28 marzo 2026 scende il tasso sulle nuove dilazioni debiti INPS .

. La maggiorazione sul tasso di riferimento cala drasticamente: da 6 punti a 2 punti.

Il tasso complessivo sulle rateazioni si attesta ora al 4,15% annuo.

I piani concessi prima del 28 marzo 2026 restano esclusi dalla riduzione.

Il nuovo tasso sulle dilazioni INPS e i riferimenti normativi

La disciplina degli interessi sulle rateazioni INPS nasce dall’art. 13, c. 1, D.L. n. 402/1981, convertito in Legge n. 537/1981, che prevedeva una maggiorazione rispetto al tasso di riferimento.

Successivamente l’art. 3, c. 4, D.L. n. 318/1996, convertito in Legge n. 402/1996, aveva elevato la maggiorazione a 6 punti, portando nel tempo il tasso complessivo sino all’8,15%.

Il D.L. n. 38/2026 interviene ora riportando la maggiorazione a 2 punti: con il tasso sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema fissato al 2,15%, il tasso applicato alle dilazioni debiti INPS scende al 4,15%. L’INPS ha confermato il nuovo assetto con la Circolare n. 39/2026.

La decorrenza è cruciale per capire chi beneficia della misura.

Il nuovo tasso si applica solo alle domande di rateazione presentate dal 28 marzo 2026 e ai differimenti autorizzati da tale data, con effetti sulla contribuzione dovuta dal mese di marzo 2026.

I piani già deliberati e comunicati prima del 28 marzo 2026 continuano invece a rimanere agganciati al vecchio tasso, senza ricalcolo automatico: la data di presentazione dell’istanza e quella dell’autorizzazione restano quindi determinanti per individuare il regime applicabile.

Effetti pratici per imprese, artigiani e datori di lavoro

La riduzione degli interessi rende le dilazioni debiti INPS più sostenibili dal punto di vista finanziario.

Con un tasso che scende dall’8,15% al 4,15%, la quota di ogni rata destinata agli interessi diminuisce sensibilmente, consentendo di ridurre il capitale residuo più velocemente.

Per una cooperativa che regolarizza, ad esempio, 8.400 euro in 8 rate mensili, o per un artigiano che dilaziona 15.000 euro in 10 scadenze, il risparmio è concreto: mese dopo mese si pagano meno oneri per il rinvio del versamento.

Questo alleggerimento riduce la pressione sulla liquidità aziendale e aiuta a preservare la continuità operativa, soprattutto per le realtà più esposte a tensioni di cassa.

La riforma non trasforma le dilazioni in uno strumento gratuito, ma ridimensiona il peso degli interessi, rendendo la regolarizzazione dei debiti contributivi una scelta più praticabile rispetto al passato.

In prospettiva, il 28 marzo 2026 segna quindi uno spartiacque: prima il costo della rateazione era decisamente più elevato, ora il rapporto tra oneri finanziari e sostenibilità dei piani risulta più equilibrato.

Prospettive future e impatto sulla gestione dei contributi

La riduzione degli interessi sulle dilazioni debiti INPS potrebbe incentivare un maggior ricorso agli strumenti di regolarizzazione spontanea, favorendo l’emersione di posizioni irregolari.

Per molte micro e piccole imprese, la possibilità di pianificare meglio i flussi di cassa, limitando il peso degli oneri finanziari, diventa un fattore decisivo nelle scelte di pagamento.

Resta centrale monitorare eventuali futuri ritocchi del tasso di riferimento della Banca Centrale Europea e gli aggiornamenti applicativi dell’INPS, che potrebbero incidere ulteriormente sul costo effettivo delle rateazioni.

FAQ

Qual è il nuovo tasso per le dilazioni debiti INPS?

Il nuovo tasso è pari al 4,15% annuo, dato dal 2,15% BCE più 2 punti di maggiorazione.

Da quando si applica il tasso ridotto sulle rateazioni INPS?

Si applica alle istanze di rateazione e ai differimenti autorizzati dal 28 marzo 2026, data di entrata in vigore del D.L. n. 38/2026.

I piani di dilazione INPS già concessi vengono ricalcolati automaticamente?

No, restano validi i tassi originariamente applicati: i piani concessi prima del 28 marzo 2026 non sono ricalcolati automaticamente.

Chi può beneficiare della riduzione degli interessi sulle dilazioni INPS?

Possono beneficiarne imprese, artigiani, commercianti e datori di lavoro che presentano nuove domande di rateazione o differimento dopo il 28 marzo 2026.

Quali sono le fonti utilizzate per queste informazioni sulle dilazioni INPS?

Le informazioni derivano da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.