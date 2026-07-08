8 Luglio 2026

Home / FINTECH / Cedolare secca, aliquote e scadenze per gli affitti abitativi da conoscere

La notizia in sintesi

La cedolare secca sostituisce Irpef e addizionali sugli affitti abitativi.

sostituisce Irpef e addizionali sugli affitti abitativi. L’aliquota ordinaria è del 21%, con regole diverse per alcune locazioni brevi.

Chi la sceglie rinuncia agli aumenti del canone, compreso l’adeguamento Istat.

Scadenze, acconti e modalità di pagamento cambiano in base alla dichiarazione presentata.

(Riassunto generato con AI)

Cedolare secca, regole e scadenze da conoscere

La cedolare secca resta uno dei regimi fiscali più rilevanti per i proprietari che affittano immobili abitativi in Italia. Si tratta di un sistema alternativo introdotto dal decreto legislativo n. 23 del 2011, che sostituisce l’Irpef e le addizionali regionale e comunale sul canone di locazione. Nelle ultime indicazioni richiamate da InvestireOggi, il punto centrale riguarda requisiti, aliquote, rinunce obbligatorie e calendario dei versamenti, con particolare attenzione agli acconti del 2026.

Il regime interessa esclusivamente immobili destinati ad abitazione e relative pertinenze, come box, cantine o posti auto, purché locati insieme all’abitazione principale. La sua utilità sta nella semplificazione del prelievo fiscale e nella maggiore prevedibilità del costo, ma la convenienza dipende dal profilo del locatore, dal tipo di contratto e dalla gestione del canone nel tempo.

Aliquote, vincoli e modalità di versamento

Il vantaggio principale della cedolare secca è l’applicazione di un’imposta sostitutiva fissa pari, in via ordinaria, al 21% del canone annuo lordo. Questo significa che il reddito da locazione non entra nel sistema progressivo Irpef. Inoltre non sono dovute l’imposta di registro e l’imposta di bollo per la registrazione del contratto e per le annualità successive.

La scelta, però, comporta un vincolo preciso: il proprietario rinuncia agli aggiornamenti del canone, incluso l’adeguamento Istat. La volontà di applicare il regime deve essere comunicata all’inquilino, di regola con raccomandata, salvo che sia già espressamente indicata nel contratto. L’opzione può essere esercitata alla prima registrazione, al rinnovo annuale oppure alla scadenza naturale del contratto.

Per le locazioni brevi, il 21% resta applicabile su una sola unità abitativa. Dalla seconda unità locata con contratti brevi, l’aliquota sale al 26%. Sul piano operativo, saldo dell’anno precedente e primo acconto dell’anno in corso vanno versati entro il 30 giugno, oppure entro i 30 giorni successivi con maggiorazione dello 0,40%. Il secondo acconto, o l’unico acconto quando dovuto in unica soluzione, scade il 30 novembre.

L’acconto si basa sull’imposta dovuta l’anno precedente. Se il regime viene scelto nel primo anno, l’acconto non è dovuto perché manca il dato storico. Se l’imposta dell’anno precedente è almeno pari a 52 euro, nasce l’obbligo di acconto: sotto 257,52 euro si paga in un’unica soluzione entro il 30 novembre; da 257,52 euro in su, il pagamento si divide tra 40% a giugno e 60% a novembre.

Perché la scelta va valutata caso per caso

La cedolare secca non è una soluzione automaticamente migliore per tutti, anche se può risultare particolarmente efficace per chi ha un reddito complessivo medio o alto e vuole un carico fiscale più lineare. Il punto decisivo è il bilanciamento tra tassazione fissa e rinuncia agli aumenti del canone.

Conta anche la modalità di pagamento: con modello F24 si usano i codici tributo 1840, 1841 e 1842; con modello 730 con sostituto d’imposta, invece, le somme vengono trattenute in busta paga o nel cedolino pensione. Per questo la convenienza reale si misura non solo sull’aliquota, ma anche sugli effetti pratici nella gestione del contratto e delle scadenze fiscali.

FAQ

Che cos’è la cedolare secca?

Sì, è un regime fiscale sostitutivo dell’Irpef e delle addizionali sui canoni di locazione di immobili abitativi.

Qual è l’aliquota ordinaria prevista?

Sì, l’aliquota ordinaria indicata è del 21% calcolata sul canone annuo lordo pattuito nel contratto.

Si possono aumentare i canoni con la cedolare?

No, chi opta per il regime rinuncia agli aggiornamenti del canone, compreso l’adeguamento Istat, per il periodo di validità dell’opzione.

Quando si paga l’acconto della cedolare secca?

Sì, il primo acconto scade il 30 giugno e il secondo o unico acconto il 30 novembre, secondo gli importi dovuti.

Da quali fonti deriva questa analisi?

Sì, il contenuto nasce da analisi approfondita e verifica incrociata della Redazione su numerose fonti, tra cui InvestireOggi.