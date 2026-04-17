michele ficara porta a porta bruno vespa sky tg 24

Direttore Editoriale  della testata Assodigitale® è Michele Ficara Manganelli. Assodigitale è una testata editoriale storica del settore Tecnologia & Finanza pubblicata esclusivamente online dal 2004 con oltre 20 anni di vita.

#Assodigitale. – Assodigitale News Magazine Tech & Fintech pubblica (senza periodicità) notizie, guide al consumo ed approfondimenti sul mondo finanziario + tecnologico a 360 gradi con particolare attenzione agli ambiti Startup, AI, Blockchain, Metaverse, Crypto, Svapo e Lifestyle.
Assodigitale® è un marchio registrato worldwide. © COPYRIGHT 2024

Europa alza l’allarme energia: piano straordinario tra tagli e sostegni

Europa alza l’allarme energia: piano straordinario tra tagli e sostegni

Ue, nuovo piano Save Energy per ridurre consumi in casa e nei trasporti

La Commissione europea prepara per il 22 aprile il piano Save Energy EU, intervento strategico anti-caro energia rivolto a cittadini, imprese e amministrazioni pubbliche.
L’iniziativa, delineata in una bozza visionata da AGI, punta alla riduzione volontaria dei consumi, concentrandosi soprattutto su riscaldamento residenziale e trasporti, settori ritenuti a maggior potenziale di risparmio energetico in tutta l’Unione.
Le misure, applicabili in tutti gli Stati membri, vogliono tagliare sprechi, spostare i prelievi di energia fuori dalle ore di picco e proteggere le famiglie vulnerabili, combinando incentivi ai comportamenti virtuosi, sostegni economici mirati e investimenti coordinati a livello Ue.

In sintesi:

  • Riduzione volontaria dei consumi in trasporti e riscaldamento residenziale in tutta l’Unione europea.
  • Agevolazioni sui trasporti pubblici, limiti di velocità ridotti e promozione di mobilità sostenibile.
  • Voucher energetici, tariffe sociali e taglio accise per famiglie vulnerabili e soggetti fragili.
  • Nuova Facility e Task Force Ue per coordinare investimenti e misure di efficienza energetica.

Misure previste: dai termostati ai trasporti pubblici agevolati

Il piano Save Energy EU propone una combinazione di misure tecniche e comportamentali per ridurre la domanda energetica, con azioni mirate nel riscaldamento domestico, nella climatizzazione e nella mobilità quotidiana.
Per le abitazioni, Bruxelles invita a limitare riscaldamento e raffreddamento nelle stanze non utilizzate e a mantenere le caldaie a condensazione sotto i 60 °C, con l’obiettivo di aumentare l’efficienza e ridurre i picchi di consumo.
Le autorità locali sono incoraggiate a proporre abbonamenti agevolati ai trasporti pubblici, riduzioni temporanee dei limiti di velocità, giornate senza auto e incentivi a mobilità elettrica, ciclismo e micromobilità, per spostare una quota significativa degli spostamenti dall’auto privata alle alternative sostenibili.

Per il settore pubblico, la Commissione chiede di dare l’esempio regolando temperatura e illuminazione in edifici e spazi pubblici, favorendo il passaggio a illuminazione LED e sistemi intelligenti di gestione energetica.
I gestori di edifici e negozi sono invitati a migliorare l’efficienza tramite manutenzione regolare di scambiatori di calore e filtri nei sistemi di refrigerazione e ventilazione, così da ridurre i consumi e livellare il carico di rete.
Tutte le misure convergono su un obiettivo centrale: “incentivare lo spostamento dei consumi dalle ore di picco ad altri momenti della giornata”, limitando tensioni sui prezzi all’ingrosso dell’energia.

Protezione dei vulnerabili e nuova Task Force Ue per gli investimenti

Per contrastare la povertà energetica, la bozza prevede strumenti economici mirati rivolti alle famiglie più esposte agli aumenti delle bollette.
Gli Stati membri potranno adottare voucher energetici, schemi di leasing sociale e finanziamenti agevolati per tecnologie pulite ed efficienti, mantenendo però le misure sui prezzi temporanee e ben mirate per non gravare in modo permanente sui conti pubblici.
Sono inoltre previste tariffe regolamentate temporanee, le cosiddette tariffe sociali, premi per chi partecipa a programmi di flessibilità della domanda e la possibilità di ridurre, parzialmente o totalmente, le accise sull’elettricità per i nuclei più vulnerabili.

La Commissione europea annuncia anche una nuova campagna informativa su larga scala, sul modello di “Playing my part” del 2022, per diffondere pratiche quotidiane di risparmio energetico in tutta l’Unione.
Sul fronte degli investimenti, Bruxelles intende sfruttare le flessibilità del Recovery Fund, dei Fondi di coesione e di altre risorse inutilizzate, lanciando la EU Save Energy Now Facility, destinata a finanziare interventi di efficienza per cittadini e imprese.
Una dedicata EU Save Energy Now Task Force coordinerà l’attuazione delle misure, con il compito di accelerare progetti e monitorare l’impatto sul sistema energetico europeo.

FAQ

Cosa prevede in concreto il piano Ue Save Energy EU?

Prevede riduzione volontaria dei consumi in casa e nei trasporti, incentivi alla mobilità sostenibile, interventi di efficienza energetica e sostegni economici mirati alle famiglie vulnerabili in tutti gli Stati membri.

Come possono risparmiare energia subito le famiglie europee?

Possono ridurre la temperatura del riscaldamento, limitare il raffrescamento inutilmente, ottimizzare le caldaie a condensazione, usare trasporti pubblici agevolati e partecipare a programmi nazionali di voucher energetici e tariffe sociali.

Quali aiuti economici sono previsti per i più vulnerabili?

Sono previsti voucher energetici, tariffe regolamentate temporanee, riduzioni di accise sull’elettricità e finanziamenti agevolati per tecnologie pulite e sistemi domestici ad alta efficienza energetica.

Che ruolo avranno città e amministrazioni locali nel piano?

Avranno un ruolo centrale: dovranno attivare abbonamenti agevolati, limitazioni di velocità, giornate senza auto, ottimizzare illuminazione pubblica e migliorare l’efficienza degli edifici pubblici con tecnologie intelligenti e LED.

Quali sono le principali fonti informative su questo piano europeo?

Derivano principalmente da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, opportunamente rielaborate dalla nostra Redazione.

Redazione Assodigitale Avatar

Redazione Assodigitale

La Redazione di Assodigitale Phd, MBA, CPA

Il team editoriale di Assodigitale coordina la pubblicazione di notizie, analisi e approfondimenti quotidiani dal mondo dell'innovazione, della tecnologia e dei mercati digitali.

Questo account raccoglie i contributi storici della testata, i comunicati stampa certificati e le inchieste collettive curate dai nostri giornalisti e analisti.

Fondata per esplorare l'impatto della trasformazione digitale sulla società e sull'economia, la Redazione di Assodigitale si impegna a fornire un'informazione accurata, indipendente e verificata, seguendo rigorosi standard deontologici e di fact-checking per garantire ai lettori una visione chiara ed esperta del futuro tecnologico."

Per tutte le vostre esigenze editoriali e per proporci progetti speciali di Branded Content oppure per inviare alla redazione prodotti per recensioni e prove tecniche potete contattarci direttamente scrivendo alla redazione : CLICCA QUI

Areas of Expertise: Digital Marketing, SEO, Content Strategy, Crypto, Blockchain, Fintech, Finance, Web3, Metaverse, Digital Content, Journalism, Branded Content, Digital Transformation, AI Strategy, Digital Publishing, DeFi, Tokenomics, Growth Hacking, Online Reputation Management, Emerging Tech Trends, Business Development, Media Relations, Editorial Management.
redazione@assodigitale.it
LinkedIn Instagram YouTube
Fact Checked & Editorial Guidelines

Our Fact Checking Process

We prioritize accuracy and integrity in our content. Here's how we maintain high standards:

  1. Expert Review: All articles are reviewed by subject matter experts.
  2. Source Validation: Information is backed by credible, up-to-date sources.
  3. Transparency: We clearly cite references and disclose potential conflicts.
Reviewed by: Subject Matter Experts

Our Review Board

Our content is carefully reviewed by experienced professionals to ensure accuracy and relevance.

  • Qualified Experts: Each article is assessed by specialists with field-specific knowledge.
  • Up-to-date Insights: We incorporate the latest research, trends, and standards.
  • Commitment to Quality: Reviewers ensure clarity, correctness, and completeness.

Look for the expert-reviewed label to read content you can trust.

#ASSODIGITALE.

PUBBLICITA’ COMUNICATI STAMPA

Per acquistare pubblicità potete richiedere una offerta personalizzata scrivendo al reparto pubblicitario.

Per pubblicare un comunicato stampa potete richiedere una offerta commerciale scrivendo alla redazione.

Per inviarci prodotti per una recensione giornalistica potete scrivere QUI

Per informazioni & contatti generali potete scrivere alla segreteria.

Tutti i contenuti pubblicati all’interno del sito #ASSODIGITALE. “Copyright 2024” non sono duplicabili e/o riproducibili in nessuna forma, ma possono essere citati inserendo un link diretto e previa comunicazione via mail.

AFFILIATION + AI IMAGE & TEXT

I contenuti pubblicati su Assodigitale.it possono contenere link di affiliazione al Programma Amazon EU.
In qualità di affiliato Amazon, il sito percepisce una commissione sugli acquisti idonei effettuati tramite i link presenti nelle pagine, senza alcun costo aggiuntivo per l’utente.
Alcune immagini e testi presenti su questo sito web sono generate tramite sistemi di intelligenza artificiale (IA) e hanno finalità esclusivamente illustrative.
Tali immagini non rappresentano persone reali, né vanno intese come fotografie autentiche dei soggetti.
Per chiarimenti, segnalazioni o istanze formali è possibile contattare la redazione.

FONTE UFFICIALE GOOGLE NEWS

#ASSODIGITALE. da oltre 20 anni rappresenta una affidabile fonte giornalistica accreditata e certificata da Google News per la qualità dei suoi contenuti.

#ASSODIGITALE. è una testata editoriale storica che dal 2004 ha la missione di raccontare come la tecnologia può essere utile per migliorare la vita quotidiana approfondendo le tematiche relative a: TECH & FINTECH + AI + CRYPTO + BLOCKCHAIN + METAVERSE & LIFESTYLE + IOT + AUTOMOTIVE + EV + SMART CITIES + GAMING + STARTUP.

 

⚡ Cached with atec Page Cache