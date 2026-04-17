Home / FINTECH / Europa alza l’allarme energia: piano straordinario tra tagli e sostegni

Ue, nuovo piano Save Energy per ridurre consumi in casa e nei trasporti

La Commissione europea prepara per il 22 aprile il piano Save Energy EU, intervento strategico anti-caro energia rivolto a cittadini, imprese e amministrazioni pubbliche.

L’iniziativa, delineata in una bozza visionata da AGI, punta alla riduzione volontaria dei consumi, concentrandosi soprattutto su riscaldamento residenziale e trasporti, settori ritenuti a maggior potenziale di risparmio energetico in tutta l’Unione.

Le misure, applicabili in tutti gli Stati membri, vogliono tagliare sprechi, spostare i prelievi di energia fuori dalle ore di picco e proteggere le famiglie vulnerabili, combinando incentivi ai comportamenti virtuosi, sostegni economici mirati e investimenti coordinati a livello Ue.

In sintesi:

Riduzione volontaria dei consumi in trasporti e riscaldamento residenziale in tutta l’Unione europea.

Agevolazioni sui trasporti pubblici, limiti di velocità ridotti e promozione di mobilità sostenibile.

Voucher energetici, tariffe sociali e taglio accise per famiglie vulnerabili e soggetti fragili.

Nuova Facility e Task Force Ue per coordinare investimenti e misure di efficienza energetica.

Misure previste: dai termostati ai trasporti pubblici agevolati

Il piano Save Energy EU propone una combinazione di misure tecniche e comportamentali per ridurre la domanda energetica, con azioni mirate nel riscaldamento domestico, nella climatizzazione e nella mobilità quotidiana.

Per le abitazioni, Bruxelles invita a limitare riscaldamento e raffreddamento nelle stanze non utilizzate e a mantenere le caldaie a condensazione sotto i 60 °C, con l’obiettivo di aumentare l’efficienza e ridurre i picchi di consumo.

Le autorità locali sono incoraggiate a proporre abbonamenti agevolati ai trasporti pubblici, riduzioni temporanee dei limiti di velocità, giornate senza auto e incentivi a mobilità elettrica, ciclismo e micromobilità, per spostare una quota significativa degli spostamenti dall’auto privata alle alternative sostenibili.

Per il settore pubblico, la Commissione chiede di dare l’esempio regolando temperatura e illuminazione in edifici e spazi pubblici, favorendo il passaggio a illuminazione LED e sistemi intelligenti di gestione energetica.

I gestori di edifici e negozi sono invitati a migliorare l’efficienza tramite manutenzione regolare di scambiatori di calore e filtri nei sistemi di refrigerazione e ventilazione, così da ridurre i consumi e livellare il carico di rete.

Tutte le misure convergono su un obiettivo centrale: “incentivare lo spostamento dei consumi dalle ore di picco ad altri momenti della giornata”, limitando tensioni sui prezzi all’ingrosso dell’energia.

Protezione dei vulnerabili e nuova Task Force Ue per gli investimenti

Per contrastare la povertà energetica, la bozza prevede strumenti economici mirati rivolti alle famiglie più esposte agli aumenti delle bollette.

Gli Stati membri potranno adottare voucher energetici, schemi di leasing sociale e finanziamenti agevolati per tecnologie pulite ed efficienti, mantenendo però le misure sui prezzi temporanee e ben mirate per non gravare in modo permanente sui conti pubblici.

Sono inoltre previste tariffe regolamentate temporanee, le cosiddette tariffe sociali, premi per chi partecipa a programmi di flessibilità della domanda e la possibilità di ridurre, parzialmente o totalmente, le accise sull’elettricità per i nuclei più vulnerabili.

La Commissione europea annuncia anche una nuova campagna informativa su larga scala, sul modello di “Playing my part” del 2022, per diffondere pratiche quotidiane di risparmio energetico in tutta l’Unione.

Sul fronte degli investimenti, Bruxelles intende sfruttare le flessibilità del Recovery Fund, dei Fondi di coesione e di altre risorse inutilizzate, lanciando la EU Save Energy Now Facility, destinata a finanziare interventi di efficienza per cittadini e imprese.

Una dedicata EU Save Energy Now Task Force coordinerà l’attuazione delle misure, con il compito di accelerare progetti e monitorare l’impatto sul sistema energetico europeo.

FAQ

Cosa prevede in concreto il piano Ue Save Energy EU?

Prevede riduzione volontaria dei consumi in casa e nei trasporti, incentivi alla mobilità sostenibile, interventi di efficienza energetica e sostegni economici mirati alle famiglie vulnerabili in tutti gli Stati membri.

Come possono risparmiare energia subito le famiglie europee?

Possono ridurre la temperatura del riscaldamento, limitare il raffrescamento inutilmente, ottimizzare le caldaie a condensazione, usare trasporti pubblici agevolati e partecipare a programmi nazionali di voucher energetici e tariffe sociali.

Quali aiuti economici sono previsti per i più vulnerabili?

Sono previsti voucher energetici, tariffe regolamentate temporanee, riduzioni di accise sull’elettricità e finanziamenti agevolati per tecnologie pulite e sistemi domestici ad alta efficienza energetica.

Che ruolo avranno città e amministrazioni locali nel piano?

Avranno un ruolo centrale: dovranno attivare abbonamenti agevolati, limitazioni di velocità, giornate senza auto, ottimizzare illuminazione pubblica e migliorare l’efficienza degli edifici pubblici con tecnologie intelligenti e LED.

Quali sono le principali fonti informative su questo piano europeo?

Derivano principalmente da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, opportunamente rielaborate dalla nostra Redazione.