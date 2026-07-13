13 Luglio 2026

Home / PERSONE / Amici, la prossima edizione potrebbe introdurre nuove discipline sportive

La notizia in sintesi

Amici valuta l’ingresso di nuove discipline sportive nella ventiseiesima edizione.

valuta l’ingresso di nuove discipline sportive nella ventiseiesima edizione. La produzione starebbe definendo attività e possibile struttura dei nuovi percorsi.

Il daytime su Canale 5 non risulterebbe cancellato nella prossima stagione.

non risulterebbe cancellato nella prossima stagione. Restano indiscrezioni: Mediaset e produzione non hanno ufficializzato le novità.

(Riassunto generato con AI)

Amici 26, ipotesi sport nella scuola

Amici di Maria De Filippi potrebbe ampliare la propria scuola con discipline sportive accanto a canto e danza nella ventiseiesima edizione, attesa nel prossimo autunno su Canale 5. L’indiscrezione, attribuita a Chi Magazine e rilanciata nelle ultime ore, riguarda il lavoro preparatorio della produzione, impegnata anche nella selezione degli allievi e nella definizione del cast dei professori.

L’obiettivo sarebbe costruire un percorso più multidisciplinare per i giovani partecipanti, senza abbandonare le due aree che hanno storicamente definito il talent. Quali sport possano entrare nella scuola e con quali modalità non è però noto: le attività sarebbero ancora in fase di valutazione.

La novità non ha al momento conferme ufficiali da parte di Mediaset o della produzione. Se il progetto venisse concretizzato, rappresenterebbe un cambio di impostazione rilevante per un format che da oltre venticinque anni si concentra sul talento musicale e coreutico.

Parallelamente, le informazioni disponibili indicano che la programmazione tradizionale non dovrebbe cambiare: sono attesi sia il daytime quotidiano sia la puntata domenicale, prima della fase Serale prevista in primavera. L’eventuale apertura allo sport, dunque, si inserirebbe in un impianto televisivo destinato a restare riconoscibile al pubblico.

Il format tra continuità e possibili cambiamenti

La possibile estensione dell’offerta formativa va letta come un tentativo di rinnovare Amici mantenendone l’identità. Negli anni il programma ha aggiornato regolamenti, insegnanti e giudici, conservando al centro la formazione artistica degli allievi.

In questo quadro pesa il sostegno espresso da Pier Silvio Berlusconi durante la presentazione dei palinsesti Mediaset. L’amministratore delegato ha ribadito la fiducia nella conduttrice e nel suo gruppo di lavoro: “Quando Maria lavora con la sua squadra, a me va bene tutto”.

La dichiarazione non conferma l’ingresso delle discipline sportive, ma segnala l’ampia autonomia creativa riconosciuta a Maria De Filippi. Per questo le anticipazioni meritano attenzione, pur restando tali finché non saranno comunicate dalla produzione.

Sul fronte della cattedra, è riportata l’uscita di Anna Pettinelli, indicata nel cast concorrenti di Tale e Quale Show su Rai 1. La posizione di Lorella Cuccarini, invece, resta legata a voci non ufficiali diffuse da Amedeo Venza, relative a possibili altri impegni professionali.

Sembrano più probabili le conferme di Alessandra Celentano, Rudy Zerbi, Veronica Peparini ed Emanuel Lo. Anche su questi assetti, tuttavia, l’ufficialità arriverà soltanto con gli annunci della nuova stagione.

Cosa può cambiare per gli allievi

L’aspetto più significativo non è la semplice aggiunta di uno sport, ma la possibile ridefinizione del percorso degli studenti. Se le attività fossero introdotte, la scuola potrebbe offrire spazi ulteriori di crescita personale e professionale, affiancando preparazione atletica e discipline artistiche.

Resta da chiarire se gli sport saranno materie di selezione, laboratori complementari o veri indirizzi competitivi. La risposta dipenderà dalle scelte definitive di Maria De Filippi, degli autori e della produzione.

Fino al debutto autunnale, il dato più solido è quindi l’esistenza di un progetto allo studio, non la sua effettiva realizzazione. La cautela è necessaria perché non sono stati comunicati né discipline né regolamento.

FAQ

Amici 26 introdurrà davvero discipline sportive?

Sì, l’ipotesi è stata riportata da Chi Magazine, ma manca una conferma ufficiale di Mediaset o della produzione.

Quali sport entreranno nella scuola di Amici?

No, le fonti non indicano sport specifici: le attività sarebbero ancora in fase di definizione.

Il daytime di Amici sarà cancellato?

No, secondo le informazioni riportate il daytime su Canale 5 dovrebbe restare nella programmazione della prossima stagione.

Anna Pettinelli tornerà tra i professori?

No, Anna Pettinelli è indicata tra i concorrenti di Tale e Quale Show, mentre il suo ritorno ad Amici non è previsto.

Quali fonti hanno verificato le novità?

Sì, il contenuto nasce da analisi approfondita e verifica incrociata della nostra Redazione su più fonti: Gossip e Tv e Novella 2000.