Amici 25 debutta in prima serata su Canale 5 con ospiti d’eccezione

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Amici 25 Serale, debutto su Canale 5: giuria, squadre, ospiti, novità

Il Serale di Amici 25 debutta stasera, sabato 21 marzo 2026, in prima serata su Canale 5. Il talent di Maria De Filippi inaugura la fase decisiva con 17 allievi in gara e una sola vittoria finale in palio.

In studio arrivano come super ospiti musicali Annalisa e il duo comico Pio e Amedeo. La competizione si articola in tre squadre guidate dai professori storici del programma, mentre la giuria viene allargata a quattro poltrone con l’ingresso di Gigi D’Alessio.

La nuova edizione punta a confermare la centralità di Amici nel sistema televisivo e musicale italiano, rafforzando il legame fra talent, discografia e grande intrattenimento del sabato sera.

In sintesi:

Il Serale di Amici 25 inizia stasera, sabato 21 marzo 2026, su Canale 5.

inizia stasera, sabato 21 marzo 2026, su Canale 5. Tre squadre e 17 allievi si contendono la vittoria finale nel talent di Maria De Filippi .

. In giuria quattro nomi: Gigi D’Alessio , Amadeus , Elena D’Amario , Cristiano Malgioglio .

, , , . Super ospiti la cantautrice Annalisa e il duo comico Pio e Amedeo.

Squadre, giuria e ospiti: come cambia il Serale di Amici 25

La fase Serale di Amici 25 si apre con una griglia competitiva strutturata su tre squadre. Nel team di Anna Pettinelli ed Emanuel Lo gareggiano i cantanti Gard, Opi, Valentina e i ballerini Alessio e Kiara.

Il secondo schieramento, guidato da Alessandra Celentano e Rudy Zerbi, schiera i cantanti Caterina, Elena, Plasma, Riccardo e i ballerini Antonio, Emiliano, Nicola.

Nel terzo team, firmato Lorella Cuccarini e Veronica Peparini, troviamo i cantanti Angie, Lorenzo, Michele e i ballerini Alex, Simone. In totale sono 17 i ragazzi in gara, con un’eliminazione progressiva che porterà alla proclamazione del vincitore unico del programma.

La giuria del Serale viene portata a quattro componenti, rafforzando il peso valutativo. Oltre ai confermati Amadeus, Elena D’Amario e Cristiano Malgioglio, entra il cantautore e produttore Gigi D’Alessio, figura capace di dialogare con pubblici trasversali.

Il segmento comico è affidato a Pio e Amedeo, mentre la parte musicale extra gara vede protagonista Annalisa, ex allieva diventata una delle voci di punta del pop italiano: 53 dischi di platino, 17 ori e oltre 5 milioni di copie certificate. L’artista presenta dal vivo il nuovo singolo “Canzone estiva”, rafforzando il racconto di Amici come piattaforma di lancio duratura per le carriere discografiche.

Confermato per il sesto anno consecutivo il direttore artistico Stephane Jarny, mentre il conduttore e autore Alessandro Cattelan debutta in un ruolo inedito, ancora da svelare integralmente al pubblico.

Prospettive e novità di Amici 25 tra tv generalista e piattaforme digitali

L’edizione 2026 del Serale di Amici 25 si colloca in un contesto televisivo dominato dalla fruizione multipiattaforma. La presenza di figure come Amadeus, Gigi D’Alessio e Alessandro Cattelan indica la volontà di dialogare con pubblici diversi, dal tradizionale familiare al più giovane e digitale.

La forte esposizione degli allievi su social e streaming rende la gara un laboratorio immediato per l’industria musicale e coreografica, dove il riscontro del pubblico incide sul posizionamento di singoli, ep e tour.

La valorizzazione di ex allievi come Annalisa rafforza l’idea di continuità: Amici non è soltanto un talent, ma una filiera strutturata di scoperta, formazione e consolidamento di nuovi artisti per il mercato italiano.

FAQ

Quando inizia il Serale di Amici 25 e dove vederlo?

Il Serale di Amici 25 inizia sabato 21 marzo 2026 in prima serata su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

Quanti sono gli allievi in gara al Serale di Amici 25?

Gli allievi al Serale sono 17: cantanti e ballerini divisi in tre squadre, con eliminazioni progressive fino al vincitore unico.

Chi sono i giudici del Serale di Amici 25?

I giudici sono quattro: Gigi D’Alessio, Amadeus, Elena D’Amario e Cristiano Malgioglio, con potere decisionale sulle esibizioni serali.

Quali sono gli ospiti della prima puntata del Serale?

La prima puntata ospita la cantautrice Annalisa, che presenta “Canzone estiva”, e il duo comico Pio e Amedeo per il momento di intrattenimento.

Quali sono le fonti utilizzate per le notizie su Amici 25?

Le informazioni sono elaborate a partire da una rielaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, integrate dal lavoro della nostra Redazione.