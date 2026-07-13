13 Luglio 2026

Home / SPETTACOLI & CINEMA / Al via le riprese del nuovo film di Daniele Luchetti, Dove non mi hai portata

La notizia in sintesi

Daniele Luchetti ha avviato le riprese di Dove non mi hai portata .

ha avviato le riprese di . Il film nasce dal romanzo di Maria Grazia Calandrone , finalista allo Strega 2023 .

, finalista allo . Nel cast figurano Tecla Insolia , Margherita Buy e Alessandro Preziosi .

, e . Le lavorazioni toccheranno Roma, Milano, Abruzzo e Friuli Venezia Giulia.

(Riassunto generato con AI)

Luchetti porta al cinema la storia di Maria Grazia

Daniele Luchetti ha iniziato le riprese di Dove non mi hai portata, nuovo film tratto dall’omonimo romanzo di Maria Grazia Calandrone, finalista al Premio Strega 2023 e pubblicato da Giulio Einaudi Editore. Le lavorazioni sono in corso tra Roma, Milano, Abruzzo e Friuli Venezia Giulia, mentre la distribuzione italiana sarà affidata a Vision Distribution.

Il progetto riunisce un cast guidato da Tecla Insolia e Margherita Buy, con Alessandro Preziosi, Marcello Fonte, Nicola Rignanese, Sara Ciocca, Chiara Bersani e Francesca De Sapio. Il film affronta la ricerca delle origini della protagonista e ricostruisce una vicenda familiare segnata da un abbandono, da segreti e silenzi.

Al centro del racconto c’è una bambina trovata sola a Villa Borghese, a Roma, nel 1965. Quella bambina è Maria Grazia, divenuta scrittrice, che cerca di comprendere la storia di Lucia, la giovane madre che l’ha lasciata e che desiderava una vita diversa, un amore libero e una felicità possibile.

Dal romanzo un’indagine su maternità e radici

La sceneggiatura è firmata da Daniele Luchetti, Laura Paolucci e Francesco Piccolo. La produzione è di Domenico Procacci e Laura Paolucci per Fandango, in coproduzione con Vision Distribution e con la società spagnola BTeam Prods.; il film ha inoltre il contributo del Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell’audiovisivo del Ministero della Cultura.

La fotografia è curata da Ivan Casalgrandi, il montaggio da Aël Dallier Vega, la scenografia da Mauro Vanzati e i costumi da Massimo Cantini Parrini. Il casting è affidato a Annamaria Sambucco ed Elena Bouryka.

L’adattamento trasferisce sullo schermo un percorso costruito attraverso memoria, documenti interiori e domande rimaste aperte. Non è dunque soltanto la cronaca di un abbandono: la trama mette in relazione la maternità con le condizioni sociali che possono limitare le scelte delle donne, e con il bisogno di chi cresce senza conoscere pienamente la propria storia.

Per Luchetti, il film prosegue un rapporto consolidato con la materia letteraria. Il regista ha già portato al cinema opere narrative come Confidenza, ispirato al libro di Domenico Starnone, e ha diretto la miniserie Prima di noi insieme a Valia Santella.

Una distribuzione già definita anche fuori dall’Italia

Vision Distribution distribuirà Dove non mi hai portata nelle sale italiane. La distribuzione internazionale sarà curata da Vision Distribution con Fandango Sales, mentre per il territorio francese l’incarico esclusivo spetterà a Fandango Sales.

La definizione anticipata del percorso distributivo colloca il film in una filiera già strutturata, dall’avvio del set alla circolazione estera. Resta da comunicare la data di uscita nelle sale, non indicata nelle informazioni disponibili.

FAQ

Quando sono iniziate le riprese del film?

Sì, le riprese sono iniziate nelle ultime ore, secondo le informazioni pubblicate il 13 luglio 2026.

Dove viene girato Dove non mi hai portata?

Sì, il set toccherà quattro aree: Roma, Milano, Abruzzo e Friuli Venezia Giulia.

Chi interpreta i ruoli principali?

Sì, le protagoniste indicate sono Tecla Insolia e Margherita Buy, affiancate da un cast corale.

Quale romanzo ispira il nuovo film?

Sì, l’opera è tratta da Dove non mi hai portata di Maria Grazia Calandrone, finalista al Premio Strega 2023.

Quali fonti hanno verificato la notizia?

Sì, il contenuto nasce da analisi approfondita e verifica incrociata della nostra Redazione su più fonti: Agenzia ANSA e ComingSoon.it.