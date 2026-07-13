La Rai diffonde il teaser della serie sulla famiglia Panini

13 Luglio 2026

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La notizia in sintesi

Rai diffonde il teaser della serie su Panini .

diffonde il teaser della serie su . Serena Rossi interpreta Olga Cuoghi Panini nella produzione Indigo Film .

interpreta Olga Cuoghi Panini nella produzione . Il racconto parte da Modena e dal Mondiale del 1970.

e dal Mondiale del 1970. La serie arriverà prossimamente su Rai1 e RaiPlay.

Riassunto generato con AI

Il teaser racconta l’origine del mito Panini

La famiglia Panini – L’avventura delle figurine è la nuova serie evento di Rai dedicata alla storia imprenditoriale della famiglia che trasformò le figurine in un fenomeno popolare italiano e internazionale. Le prime immagini diffuse nelle ultime ore riportano a Modena, il 17 giugno 1970, durante Italia-Germania, la celebre semifinale di Messico 70 conclusa 4-3. Dal campanile del Duomo, nel teaser, piovono figurine lanciate dai fratelli Panini, simbolo del primo album dedicato ai Mondiali.

La serie sarà trasmessa prossimamente su Rai1 e disponibile su RaiPlay. Il progetto arriva mentre l’attenzione internazionale è concentrata sui Mondiali di calcio 2026 e rilegge il legame tra sport, memoria collettiva e industria culturale italiana. Il teaser ricostruisce un passaggio decisivo: l’album non viene presentato soltanto come oggetto commerciale, ma come strumento capace di entrare nelle abitudini di intere generazioni.

L’immagine delle piazze in festa, da Modena al resto del Paese, colloca la nascita del mito in un momento sportivo già entrato nella memoria nazionale. La scelta narrativa punta così a unire il racconto familiare alla storia sociale dell’Italia del dopoguerra.

Olga Panini al centro della storia familiare

Diretta da Letizia Lamartire, la serie è scritta da Monica Zapelli, headwriter, con Sofia Assirelli, Valentina Gaddi e Sebastiano Melloni. L’opera è liberamente ispirata al romanzo L’album dei sogni di Luigi Garlando, pubblicato da Mondadori Libri. Serena Rossi interpreta Olga Cuoghi Panini, madre di una famiglia composta da padre, madre e otto figli.

La vicenda segue il trasferimento dalla campagna alla città, con poche risorse e l’ambizione di costruire un futuro diverso. In una Modena che si rialza dalla Seconda guerra mondiale, Olga spinge i familiari a comprare un’edicola: un passaggio da cui nascerà l’intuizione di puntare sulle figurine. Il suo motto, “Andiamo a vedere!”, sintetizza una visione rivolta alle possibilità anche nei momenti d’incertezza.

Nel cast figurano anche Simone Liberati, Federico Cesari, Benedetta Cimatti, Luca Di Sessa, Samuele Teneggi, Irene Girotti, Beatrice Lotti, Cosima Centurioni, Edoardo Pesce e Barbara Bobulova. La ricostruzione mette in primo piano fallimenti, sacrifici e coesione familiare prima della consacrazione mondiale legata al torneo messicano del 1970.

Una produzione radicata nel territorio emiliano

La famiglia Panini – L’avventura delle figurine è prodotta da Indigo Film in collaborazione con Rai Fiction, con il supporto di Sanfelice 1893 Banca Popolare. Ha ricevuto il contributo del Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell’audiovisivo del Ministero della Cultura e il sostegno di Emilia-Romagna Film Commission.

Partecipano inoltre il Comune e la Fondazione di Modena, la Camera di Commercio e i Comuni di Castelfranco Emilia, Nonantola e Spilamberto. Il radicamento istituzionale rafforza la dimensione locale di una storia diventata patrimonio nazionale.

FAQ

Quando andrà in onda la serie Panini?

Sì: la serie è annunciata prossimamente su Rai1 e sulla piattaforma RaiPlay, senza una data di debutto indicata nelle informazioni diffuse.

Chi interpreta Olga Cuoghi Panini?

Sì: Serena Rossi è la protagonista nel ruolo di Olga Cuoghi Panini, figura centrale della famiglia e della scelta di acquistare l’edicola.

Quale partita apre il teaser della serie?

Sì: il teaser è ambientato il 17 giugno 1970 durante Italia-Germania, semifinale dei Mondiali in Messico terminata con il risultato di 4-3.

Da quale libro è ispirata la serie?

Sì: la sceneggiatura è liberamente ispirata a L’album dei sogni, romanzo di Luigi Garlando edito da Mondadori Libri.

Come è stata verificata questa notizia?

Sì: il contenuto nasce da analisi approfondita e verifica incrociata della nostra Redazione su più fonti: Agenzia ANSA e Cinecittà.