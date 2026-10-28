28 Ottobre 2026

/ Home/FINTECH/Allianz, il valore del marchio sale del 9% a 30,7 miliardi di dollari

La notizia in sintesi Il marchio Allianz vale 30,7 miliardi di dollari nella classifica Interbrand 2026, in crescita del 9%.

Il gruppo sale al 26° posto generale e conferma il primato assicurativo per l’ottavo anno consecutivo.

Le iniziative del 2026 comprendono Milano Cortina, la partnership con Jannik Sinner e l’Allianz School for Life.

Il gruppo sta adattando la strategia di marchio e distribuzione ai cambiamenti introdotti dall’intelligenza artificiale.

Il valore del marchio Allianz raggiunge 30,7 miliardi di dollari nella classifica Interbrand Best Global Brands 2026, con un aumento del 9% rispetto al 2025. Il risultato, annunciato il 28 ottobre a Monaco di Baviera, porta il gruppo assicurativo al 26° posto complessivo, una posizione sopra quella dell’anno precedente. Per l’ottavo anno consecutivo, Allianz risulta il marchio assicurativo con la valutazione più alta nella graduatoria.

La classifica prende in esame cento marchi globali e considera tre elementi: i risultati finanziari, l’influenza del marchio sulle scelte di acquisto e la sua forza. Il dato di 30,7 miliardi riguarda dunque la valutazione del brand, che per Allianz tocca il livello più alto finora registrato.

I risultati finanziari e le priorità del gruppo

Allianz collega la crescita della valutazione allo sviluppo delle attività, ai risultati economici e alla gestione del marchio. Tra gli elementi richiamati dal gruppo figura l’utile operativo del primo semestre 2026, indicato come un record. Sul versante dei servizi, la compagnia mette al centro i bisogni di protezione legati alla salute e alla situazione finanziaria dei clienti.

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Oliver Bäte, Chief Executive Officer di Allianz SE, ha dichiarato:

“In un contesto sempre più competitivo, continuiamo a rafforzare il nostro brand concentrandoci su ciò che conta davvero per i nostri clienti: la loro salute e la loro sicurezza finanziaria. La solidità del nostro business e i continui investimenti per rispondere ai bisogni di protezione più rilevanti delle persone sono alla base del riconoscimento di Interbrand di quest’anno. Parallelamente, attraverso le nostre iniziative rivolte alle comunità e le partnership sportive globali, contribuiamo a creare occasioni di incontro e condivisione, avvicinando le persone.”

Questi temi ricorrono anche nelle iniziative avviate dal gruppo. L’Allianz 3am Report individua nella salute e nelle condizioni finanziarie le principali preoccupazioni quotidiane delle persone. Nel 2026 è stata inoltre fondata l’Allianz School for Life, dedicata all’educazione finanziaria e alla conoscenza dei rischi. A queste attività si affiancano Power of Unity e Sense of Community, progetti orientati al dialogo e ai rapporti sociali.

Le partnership sportive, da Milano Cortina a Sinner

Una parte delle attività del 2026 riguarda lo sport. Come partner assicurativo mondiale dei Movimenti Olimpico e Paralimpico Internazionali, Allianz ha partecipato alle attività per la sicurezza dei Giochi invernali di Milano Cortina 2026. L’evento ha coinvolto oltre 5,4 milioni di spettatori e circa 2,6 miliardi di telespettatori nel mondo, secondo i dati riportati dal gruppo.

Tra i progetti citati compare l’Allianz Safety Sled, destinata alla sicurezza nel bob. I Giochi hanno coinciso anche con il ventesimo anno della collaborazione con il Movimento Paralimpico Internazionale. Sempre nel 2026, il gruppo ha avviato un accordo globale pluriennale con il tennista Jannik Sinner.

Le nuove iniziative si aggiungono alla collaborazione con l’FC Bayern Monaco, che dura da oltre 25 anni, e al sostegno a centinaia di società e associazioni sportive locali. Gli impianti che portano il nome Allianz sono otto: l’ultimo ingresso è l’Allianz Beach Arena, legata ai Giochi Olimpici e Paralimpici di Los Angeles 2028.

La strategia di fronte all’intelligenza artificiale

Il gruppo indica nell’intelligenza artificiale uno dei fattori che stanno modificando la ricerca di informazioni e il confronto tra le offerte. L’adeguamento riguarda sia la presenza del marchio sia i canali di distribuzione, con l’obiettivo dichiarato di mantenere continuità tra i servizi digitali e quelli in presenza.

Bernd Heinemann, Group Head of Strategy, Brand and Customer Experience di Allianz SE, ha dichiarato:

”In un mondo sempre più guidato dall’intelligenza artiﬁciale, la ﬁducia è ciò che trasforma la forza di un brand in relazioni signiﬁcative e durature con i clienti. Conquistiamo questa ﬁducia non solo attraverso informazioni aﬃdabili, ma anche oﬀrendo esperienze su cui le persone possono contare: essendo presenti nei momenti in cui prendono le loro decisioni e garantendo un’esperienza semplice e senza soluzione di continuità, sia digitale sia di persona. Con l’intelligenza artiﬁciale che sta cambiando il modo in cui le persone cercano e trovano le informazioni, stiamo evolvendo la nostra strategia di brand e di distribuzione aﬃnché Allianz continui a essere visibile, rilevante e aﬃdabile, oﬀrendo al contempo ai clienti la migliore esperienza umana possibile ovunque la preferiscano”

L’evoluzione dei canali di ricerca e di contatto con i clienti è quindi uno dei fronti su cui Allianz intende intervenire dopo il risultato nella graduatoria 2026. Le attività annunciate affiancano alla gestione del marchio l’educazione finanziaria, le collaborazioni sportive e l’aggiornamento della distribuzione.