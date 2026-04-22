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Shiva condannato a tre anni e sei mesi per armi e droga

Shiva condannato a tre anni e sei mesi per armi e droga

Shiva condannato a 3 anni e 6 mesi: cosa ha deciso il giudice

Il rapper Shiva, all’anagrafe Andrea Arrigoni, è stato condannato dal gup di Ascoli Piceno a 3 anni e 6 mesi di reclusione. La sentenza è arrivata il 21 aprile 2026, poche ore prima della sua intervista a Belve su Rai2.
Il procedimento riguarda una violenta aggressione avvenuta a San Benedetto del Tronto il 30 agosto 2023, in cui rimasero feriti i fratelli Federico e Pierpaolo Sciocchetti.
Secondo l’accusa, il diverbio fra due gruppi di giovani sarebbe degenerato fino all’inseguimento e all’accoltellamento alla schiena di una delle vittime, azione attribuita proprio al rapper.

In sintesi:

  • Il rapper Shiva condannato a 3 anni e 6 mesi dal gup di Ascoli Piceno.
  • I fatti risalgono alla rissa del 30 agosto 2023 a San Benedetto del Tronto.
  • Disposta anche una provvisionale di 5.000 euro e 2.500 euro di spese legali.
  • Il caso si intreccia con il precedente processo per tentato omicidio del 2023.

La rissa del 2023 e il nuovo capitolo giudiziario di Shiva

Nel procedimento definito il 21 aprile, il giudice ha riconosciuto a Shiva la responsabilità per l’aggressione avvenuta sul lungomare di San Benedetto del Tronto nell’estate 2023. L’artista, insieme a tre amici, avrebbe affrontato i fratelli Federico e Pierpaolo Sciocchetti dopo un alterco verbale.
La lite, secondo la ricostruzione accusatoria, si sarebbe trasformata in pestaggio: uno dei due fratelli sarebbe stato inseguito e colpito con un fendente alla schiena, azione riconducibile al rapper.
Oltre alla pena detentiva, il gup di Ascoli Piceno ha disposto il pagamento di 5.000 euro di provvisionale, 2.500 euro di spese processuali e 500 euro di multa. La sentenza arriva in un momento mediaticamente delicato, mentre l’immagine pubblica di Shiva è già segnata da un altro procedimento per tentato omicidio legato a una sparatoria del 2023, da lui stesso raccontata in tv.

Nell’intervista a Belve, registrata giorni prima, Shiva non ha menzionato la rissa di San Benedetto del Tronto, ma ha affrontato il caso della sparatoria per cui è stato arrestato nel 2023.
Ha ricostruito l’episodio come una reazione a un’aggressione subita con tirapugni, spiegando di aver estratto l’arma e fatto fuoco contro due uomini in fuga: *“Ero stato aggredito alle spalle con dei tirapugni […] sono riuscito a estrarre la pistola e sparargli”*.
Alla domanda di Francesca Fagnani su come avesse imparato a sparare, ha risposto *“Fortuna”*, venendo immediatamente richiamato dalla conduttrice, che ha ricordato la gravità dell’episodio. Il rapper ha aggiunto: *“Io volevo colpirli. Io avevo messo in conto di poterli colpire non di poterli uccidere”*.

Per quella vicenda, Shiva è stato condannato a 3 anni e mezzo per tentato omicidio, pena poi trasformata negli arresti domiciliari dopo il patteggiamento.
Ha spiegato di aver accettato l’accordo non per ammettere la correttezza dell’accusa, ma per poter tornare a lavorare: musica, dischi e concerti.
Restano non chiarite, anche in tv, le circostanze legate alla pistola usata nella sparatoria. Alla domanda su dove fosse finita l’arma, il rapper ha sostenuto di non saperlo, mentre la conduttrice ha evocato il sospetto che potesse essere stata impiegata in altri fatti o non regolarmente detenuta, ricordando l’esistenza di un filmato che lo ritrae armato.

Impatto sulla carriera di Shiva e possibili sviluppi futuri

La nuova condanna apre un ulteriore fronte giudiziario per Shiva e rischia di incidere su tour, contratti discografici e rapporti con sponsor e piattaforme.
Il cumulo delle pene e le decisioni future dei giudici di sorveglianza determineranno gli spazi di libertà dell’artista e la sua operatività professionale.
Per l’industria musicale italiana, il caso riaccende il dibattito sul rapporto tra rap, narrazione della violenza e responsabilità individuale degli artisti, con probabili ripercussioni su ingaggi, festival e linee editoriali delle major nei prossimi mesi.

FAQ

Per cosa è stato condannato Shiva ad Ascoli Piceno?

Shiva è stato condannato a 3 anni e 6 mesi per l’aggressione del 30 agosto 2023 a San Benedetto del Tronto.

Quali somme dovrà pagare Shiva oltre alla pena detentiva?

Shiva dovrà versare 5.000 euro di provvisionale, 2.500 euro di spese processuali e 500 euro di multa stabiliti dal gup.

Che ruolo hanno i fratelli Sciocchetti nel caso Shiva?

I fratelli Federico e Pierpaolo Sciocchetti sono le presunte vittime dell’aggressione e parti civili nel procedimento ascolano.

Cosa ha detto Shiva sulla sparatoria discussa a Belve?

Shiva ha dichiarato di aver reagito a un’aggressione con tirapugni e di aver sparato consapevolmente per colpire, non per uccidere.

Quali sono le fonti utilizzate per questa ricostruzione giornalistica?

Le informazioni derivano da una elaborazione congiunta delle agenzie ufficiali Ansa, Adnkronos, Asca e Agi, rielaborate dalla nostra Redazione.

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