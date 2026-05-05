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Al Bano rompe il silenzio su Romina Power, figli prendono posizione

Al Bano rompe il silenzio su Romina Power, figli prendono posizione

Al Bano e Romina, nuovo scontro pubblico sul caso Ylenia Carrisi

La frattura tra Al Bano Carrisi e Romina Power è esplosa di nuovo in TV dopo le recenti interviste. Al centro c’è la scomparsa di Ylenia Carrisi, primogenita della coppia, svanita a New Orleans nel 1993.
Il caso è tornato d’attualità quando Romina, ospite di Belve, ha ribadito di credere la figlia ancora viva, attribuendo alla mancanza di sostegno del marito la fine del matrimonio.

Al Bano ha replicato a Domenica In, visibilmente provato, rivendicando il proprio impegno nelle ricerche e contestando la ricostruzione dell’ex moglie. Nel dibattito sono intervenuti anche i figli, in particolare Cristel Carrisi, con un messaggio social molto duro. Il contrasto riapre ferite mai rimarginate e rilancia il dibattito mediatico su una delle vicende familiari più dolorose dello spettacolo italiano.

In sintesi:

  • Romina Power a Belve ribadisce che Ylenia sarebbe ancora viva e critica Al Bano.
  • Al Bano a Domenica In nega l’assenza, racconta le notti di ricerche a New Orleans.
  • I figli intervengono sui social: spicca il duro sfogo di Cristel Carrisi.
  • La vicenda riapre dopo oltre trent’anni il dolore per la scomparsa di Ylenia.

Le versioni opposte di Al Bano e Romina sul destino di Ylenia

Nel colloquio con Francesca Fagnani a Belve, Romina Power ha ribadito la propria convinzione: Ylenia sarebbe ancora viva.
La cantante ha spiegato di parlarne spesso perché la sentirebbe “da qualche parte”, citando sogni e colloqui con persone che definisce dotate di “poteri soprannaturali”, nessuna delle quali le avrebbe mai detto che la figlia è morta.

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Power ha collegato quella tragedia alla rottura definitiva con Al Bano: *“Quando pensi di avere un pilastro vicino e di colpo vuoi appoggiarti e non c’è niente, allora le cose cambiano”*.

La replica di Al Bano, affidata a Domenica In, è stata durissima. Il cantante ha ricordato come al tempo della scomparsa il matrimonio fosse già “agli sgoccioli”, ma ha rivendicato di aver “fatto di tutto” per salvare famiglia e unione.

Commosso, ha descritto le notti trascorse a New Orleans “nei posti più trucidi, con le pistole a ogni angolo”, alla ricerca di informazioni su Ylenia, chiedendosi come Romina possa oggi affermare di non aver avuto il suo sostegno. Prima di piangere in studio, ha sottolineato: *“Ylenia è nel cuore di Romina e nel mio. È solo lì che lei è viva”*.

I messaggi dei figli e le possibili conseguenze future

Nella nuova frattura mediatica tra Al Bano Carrisi e Romina Power sono intervenuti anche i figli.
Cristel Carrisi, con un post social, ha definito un “narcisista” chi sfrutterebbe certi dolori in TV, pur senza citare direttamente i genitori, lasciando intuire il pesante disagio di trovarsi nel mezzo di un conflitto riaperto davanti alle telecamere.

Più allusivo il fratello Yari Carrisi, che su Instagram ha scritto: *“Grazie a Dio adesso esiste internet e i social non sono più soggetti alla stampa. Detto ciò, vi riporto al discorso musicale”*.

Il contrasto rischia di prolungare l’esposizione pubblica di una ferita familiare mai rimarginata, iniziata con la scomparsa di Ylenia, Cristel, Yari e Romina Jr. durante gli anni d’oro del clan Carrisi-Power. Per il futuro, molto dipenderà dalla volontà dei diretti interessati di sottrarre il dolore privato alla sovraesposizione televisiva e social, scelta che potrebbe cambiare radicalmente la narrazione mediatica sulla famiglia.

FAQ

Quando è scomparsa Ylenia Carrisi e dove si trovava?

La scomparsa di Ylenia Carrisi è avvenuta nel gennaio 1994, mentre si trovava a New Orleans, negli Stati Uniti, durante un viaggio.

Perché Romina Power crede che Ylenia sia ancora viva?

Romina Power afferma di avere sogni ricorrenti, sensazioni personali e confronti con persone considerate sensibili, che non le avrebbero mai confermato la morte di Ylenia.

Qual è la posizione ufficiale di Al Bano sul caso Ylenia?

Al Bano ritiene, con grande sofferenza, che Ylenia sia morta e ha intrapreso percorsi legali per la dichiarazione di morte presunta, pur continuando a ricordarla costantemente.

I figli di Al Bano e Romina hanno preso posizione pubblicamente?

Sì, soprattutto Cristel e Yari Carrisi: Cristel ha pubblicato un messaggio molto critico sui social, mentre Yari ha invitato a concentrarsi sulla musica.

Da quali fonti è stata elaborata questa ricostruzione giornalistica?

Questa ricostruzione è stata elaborata congiuntamente sulla base delle informazioni diffuse da Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.

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