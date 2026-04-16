Home / EVENTI / Lg rinnova la gamma da incasso con frigoriferi avanzati, forni efficienti e soluzioni intelligenti

Lg rinnova gli elettrodomestici da incasso alla Milano Design Week 2025

Chi: Lg Electronics. Cosa: nuova gamma di elettrodomestici da incasso smart e ad alta efficienza. Dove: Milano Design Week, Fuorisalone e spazi dedicati alla cucina. Quando: dal 21 al 26 aprile. Perché: consolidare la presenza nel built-in premium con soluzioni integrate, modulari e con Intelligenza Artificiale, pensate per cucine moderne, sostenibili e connesse, in linea con le nuove esigenze di risparmio energetico, comfort domestico e design minimale tipiche dei progetti di interior contemporanei.

La strategia è chiara: un portafoglio coordinato di frigoriferi, forni e piani a induzione capace di dialogare con gli arredi, ottimizzare gli spazi e migliorare la conservazione e la cottura degli alimenti, puntando su efficienza, automazione e controllo da remoto.

In sintesi:

Nuovi frigoriferi da incasso Fit & Max da 75 cm con AI e gestione avanzata della freschezza.

Forni da incasso Lg InstaView con Inverter ProBake, vapore, AI Camera e modularità compatta.

con Inverter ProBake, vapore, AI Camera e modularità compatta. Piani a induzione Full Flex da 80 cm e modello con cappa integrata a 9 livelli.

Soluzioni pensate per cucine open space, design minimale e consumi energetici ottimizzati.

Frigoriferi, forni e piani a induzione: cosa cambia in cucina

I nuovi frigoriferi da incasso Fit & Max da 75 cm estendono al segmento built-in una capacità interna generosa e una gestione mirata dei cibi. Il cassetto Fresh Balancer regola l’umidità per frutta e verdura, mentre Fresh Converter imposta tre temperature dedicate (-2º, 0º, 3º) per carne, pesce e formaggi.

Le tecnologie Door Cooling e Linear Cooling limitano gli sbalzi termici, garantendo raffreddamento uniforme e variazioni di soli ±0,5 °C, a beneficio di durata e qualità degli alimenti. L’Intelligenza Artificiale apprende in circa tre settimane le abitudini d’uso e regola automaticamente i cicli, riducendo sprechi e consumi.

Sul fronte cottura, i forni da incasso Lg InstaView si aggiornano con il sistema Inverter ProBake, ventilazione a contro-rotazione per cotture omogenee su tutti i ripiani, affiancando vapore, sottovuoto e frittura ad aria. Il nuovo display Lcd touch da 6,8’’ migliora controllo e precisione.

Spicca il forno compatto InstaView con cassetto scaldavivande integrato: combina tradizionale, microonde e vapore assistito, offrendo grande modularità d’installazione e funzioni per lievitazione, mantenimento in caldo e rigenerazione dei piatti.

Il forno 100% vapore InstaView con AI Camera riconosce gli alimenti, propone ricette e programmi via app Lg ThinQ e consente monitoraggio da smartphone e video time-lapse.

Nei piani cottura, il piano a induzione Lg Full Flex da 80 cm introduce tre zone flessibili che rilevano automaticamente la posizione delle pentole, concentrando il calore solo dove serve e supportando recipienti fino a 32 cm. Il nuovo piano a induzione da 80 cm con cappa aspirante e filtrante integrata, dotata di 9 livelli di potenza, motore silenzioso e filtri a carbone, offre una soluzione compatta per cucine con isola e open space, eliminando la necessità di una cappa tradizionale. Al momento non sono ancora comunicati prezzi e disponibilità.

Impatto sul mercato built-in e prospettive per le smart kitchen

L’estensione della gamma da incasso di Lg indica un’accelerazione competitiva nel segmento premium delle smart kitchen europee. L’integrazione tra AI, app ThinQ, vapore professionale e piani a induzione Full Flex con cappa integrata intercetta trend chiave: cucine aperte, superfici libere, riduzione dei consumi energetici.

Per progettisti, interior designer e rivenditori specializzati, queste novità ampliano le opzioni di composizione, soprattutto nei progetti compatti e nelle ristrutturazioni dove lo spazio per le cappe tradizionali è limitato. La mancanza, per ora, di dettagli su listini e date di lancio lascia margini di evoluzione commerciale nei prossimi mesi, anche in funzione degli incentivi per l’efficienza energetica domestica.

FAQ

Quando arriveranno in Italia i nuovi elettrodomestici da incasso Lg?

Al momento Lg non ha comunicato date ufficiali. È realistico attendersi disponibilità scaglionata nei principali mercati europei entro i prossimi mesi.

I frigoriferi Fit & Max da incasso sono adatti a cucine piccole?

Sì, i Fit & Max da 75 cm nascono per integrare grande capacità interna in nicchie standard, ottimizzando spazi e allineamento con i moduli cucina.

Il forno InstaView con AI Camera funziona senza connessione internet?

Sì, il forno cuoce anche offline. Tuttavia, riconoscimento alimenti, suggerimenti ricette e monitoraggio remoto richiedono connessione e app Lg ThinQ attiva.

I piani a induzione con cappa integrata sostituiscono completamente la cappa tradizionale?

Sì, il modello Lg con aspirazione a 9 livelli e filtri a carbone è progettato per sostituire la cappa in molte configurazioni domestiche.

Quali sono le fonti utilizzate per questo articolo sui nuovi prodotti Lg?

L’articolo è stato elaborato sulla base di una rielaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, integrata dal lavoro redazionale.