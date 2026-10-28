EZVIZ presenta tre serie di telecamere Wi-Fi a batteria con AOV

28 Ottobre 2026

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La notizia in sintesi EZVIZ presenta tre serie di telecamere Wi-Fi a batteria, con uno, due o tre obiettivi.

La modalità AOV alterna time lapse a basso consumo e registrazione a pieno frame rate quando rileva eventi.

I modelli multi-obiettivo integrano riconoscimento facciale locale, senza abbonamento, per un massimo di 30 volti familiari.

La gamma comprende alimentazione solare, tracciamento automatico e, sui modelli a triplo obiettivo, zoom fino a 12x.

EZVIZ ha annunciato il 28 ottobre 2026 una nuova gamma di telecamere Wi-Fi a batteria per la sorveglianza degli spazi esterni. Le tre serie, con uno, due o tre obiettivi, combinano registrazione AOV, alimentazione tramite pannelli solari e rilevamento di persone e veicoli. Sui modelli multi-obiettivo si aggiunge il riconoscimento facciale elaborato direttamente sul dispositivo, senza abbonamento: una funzione che consente di distinguere i volti conosciuti dagli altri soggetti ripresi.

La proposta riguarda ambienti diversi, dagli ingressi domestici ai giardini, fino ai perimetri di piccole attività e alle proprietà più estese. A cambiare tra le serie sono soprattutto configurazione ottica, capacità della batteria, potenza del pannello solare e funzioni di inseguimento dei soggetti.

Come funziona la registrazione AOV

Il sistema Always-On Video affronta il rapporto tra continuità delle riprese e consumo energetico. In assenza di eventi, la telecamera registra in time lapse con un basso numero di fotogrammi; quando rileva un evento, passa alla registrazione a pieno frame rate. La continuità dichiarata non coincide quindi con una ripresa costante alla stessa frequenza di fotogrammi: il dispositivo modifica la modalità di acquisizione in base a ciò che accade.

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Byron Fang, Direttore Prodotto del reparto R&S Telecamere Smart Home di EZVIZ, descrive così il problema da cui parte lo sviluppo:

“Le telecamere a batteria tradizionali costringono spesso a un compromesso: risparmiare batteria rischiando di catturare il movimento in ritardo, oppure registrare di continuo e scaricarla in fretta”

EZVIZ indica per la tecnologia AOV un raggio di rilevamento di 25 metri. L’abbinamento con batterie ricaricabili e pannelli solari è pensato per sostenere il funzionamento continuativo e ridurre la necessità di ricaricare manualmente i dispositivi. L’azienda presenta questa combinazione come un sistema capace di funzionare senza consumi in bolletta.

Le differenze tra le tre serie

I kit CB8 Lite e HB8 Lite costituiscono la serie a obiettivo singolo, destinata a ingressi, portici e giardini residenziali. Le caratteristiche indicate comprendono risoluzioni da 6MP/8MP, movimento pan/tilt con copertura a 360°, visione notturna a colori e rilevamento tramite AI di persone e veicoli. La dotazione energetica prevede una batteria da 5.200 mAh e un pannello solare da 5W.

Per vialetti più ampi, giardini posteriori e perimetri di piccole attività commerciali sono previsti CB90 Dual Kit e HB90 Dual Kit. Entrambi utilizzano due obiettivi da 5MP: un grandangolare con focale da 2,8 mm e un teleobiettivo da 6 mm. La configurazione permette di affiancare l’inquadratura generale a quella di dettaglio, con tracciamento coordinato e zoom automatico 4x. La batteria sale a 10.400 mAh e il pannello solare a 8W.

La serie a tre obiettivi comprende CB90f Triple Kit e HB90f Triple Kit, rivolti a ville, aziende agricole e proprietà articolate. Le focali da 2,8, 6 e 12 mm consentono uno zoom automatico coordinato fino a 12x. Per questi modelli sono inoltre dichiarati una scocca con classificazione IP65, il supporto all’archiviazione locale fino a 512 GB e luci di segnalazione rosse e blu per la difesa attiva.

Riconoscimento dei volti sul dispositivo

Sulle serie a doppio e triplo obiettivo, il riconoscimento dei familiari avviene localmente. Il sistema può conservare sul dispositivo i dati biometrici di un massimo di 30 persone, tra componenti della famiglia e ospiti abituali, senza richiedere un canone mensile per questa funzione.

Il riconoscimento facciale si affianca al rilevamento delle sagome umane e dei veicoli e alla possibilità di definire zone di allerta personalizzate. L’obiettivo dichiarato è limitare gli avvisi non necessari e gestire l’attivazione delle funzioni di difesa, che nella gamma comprendono sirene, luci stroboscopiche e segnalazioni luminose.

Fang, direttore prodotto del reparto R&D telecamere smart home EZVIZ, riassume così la proposta:

“La nostra nuova famiglia di telecamere Wi-Fi a batteria ridefinisce questo equilibrio. Integrando la tecnologia AOV proprietaria con la potenza ottica multi-obiettivo e l’intelligenza AI locale, garantiamo che le famiglie non perdano mai un dettaglio importante, con una sicurezza davvero continua, h24, alimentata al 100% da energia solare green.”

La scelta tra i kit dipende dunque dall’area da sorvegliare e dalle funzioni richieste: una sola inquadratura orientabile per gli accessi domestici, oppure più ottiche coordinate per seguire i movimenti mantenendo una vista d’insieme. Il riconoscimento facciale locale distingue le due serie multi-obiettivo da quella di ingresso.