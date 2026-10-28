28 Ottobre 2026/Home/PRODOTTI/EZVIZ presenta tre serie di telecamere Wi-Fi a batteria con AOV
La notizia in sintesi
- EZVIZ presenta tre serie di telecamere Wi-Fi a batteria, con uno, due o tre obiettivi.
- La modalità AOV alterna time lapse a basso consumo e registrazione a pieno frame rate quando rileva eventi.
- I modelli multi-obiettivo integrano riconoscimento facciale locale, senza abbonamento, per un massimo di 30 volti familiari.
- La gamma comprende alimentazione solare, tracciamento automatico e, sui modelli a triplo obiettivo, zoom fino a 12x.
Riassunto generato da Redazione AI AGENTICA di Datamoney.ch
EZVIZ CB8 Lite 2K+ Telecamera WiFi Esterno con Pannello Solare, PTZ 360° AOV, Rilevamento di Persone/Veicoli, Audio Bidirezionale, Visione Notturna a Colori, Difesa Attiva
【Modalità AOV – Sempre In Video】EZVIZ CB8 Lite è dotata della tecnologia innovativa AOV che consente la registrazione continua. Quando è in modalità AOV, oltre ai video normali attivati dalla rilevanza, la CB8 Lite può catturare immagini in intervalli di tempo preimpostati e elaborarle per creare un video time – lapse che mostra i cambiamenti nel corso del tempo, anche quando non c’è attività. La telecamera passerà a video a velocità normale quando rileva attività. · 【Batteria da 5200 mAh e Pannello Solare da 5 W】 Collega il pannello solare incluso alla telecamera CB8 Lite per alimentarla con energia gratuita. Con solo due ore di luce solare diretta al giorno, garantirai una sorveglianza continua 24 ore su 24, senza interruzioni. · 【Riconoscimento Persone/Veicoli e Difesa Attiva Luminosa e Sonora】 La telecamera EZVIZ CB8 Lite a batteria usa un algoritmo avanzato per rilevare persone e veicoli, riducendo notifiche inutili. In caso di intrusione, emette un suono forte e lampeggia con luci intense per spaventare gli intrusi.
EZVIZ ha annunciato il 28 ottobre 2026 una nuova gamma di telecamere Wi-Fi a batteria per la sorveglianza degli spazi esterni. Le tre serie, con uno, due o tre obiettivi, combinano registrazione AOV, alimentazione tramite pannelli solari e rilevamento di persone e veicoli. Sui modelli multi-obiettivo si aggiunge il riconoscimento facciale elaborato direttamente sul dispositivo, senza abbonamento: una funzione che consente di distinguere i volti conosciuti dagli altri soggetti ripresi.
La proposta riguarda ambienti diversi, dagli ingressi domestici ai giardini, fino ai perimetri di piccole attività e alle proprietà più estese. A cambiare tra le serie sono soprattutto configurazione ottica, capacità della batteria, potenza del pannello solare e funzioni di inseguimento dei soggetti.
Come funziona la registrazione AOV
Il sistema Always-On Video affronta il rapporto tra continuità delle riprese e consumo energetico. In assenza di eventi, la telecamera registra in time lapse con un basso numero di fotogrammi; quando rileva un evento, passa alla registrazione a pieno frame rate. La continuità dichiarata non coincide quindi con una ripresa costante alla stessa frequenza di fotogrammi: il dispositivo modifica la modalità di acquisizione in base a ciò che accade.
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Byron Fang, Direttore Prodotto del reparto R&S Telecamere Smart Home di EZVIZ, descrive così il problema da cui parte lo sviluppo:
“Le telecamere a batteria tradizionali costringono spesso a un compromesso: risparmiare batteria rischiando di catturare il movimento in ritardo, oppure registrare di continuo e scaricarla in fretta”
EZVIZ indica per la tecnologia AOV un raggio di rilevamento di 25 metri. L’abbinamento con batterie ricaricabili e pannelli solari è pensato per sostenere il funzionamento continuativo e ridurre la necessità di ricaricare manualmente i dispositivi. L’azienda presenta questa combinazione come un sistema capace di funzionare senza consumi in bolletta.
Le differenze tra le tre serie
I kit CB8 Lite e HB8 Lite costituiscono la serie a obiettivo singolo, destinata a ingressi, portici e giardini residenziali. Le caratteristiche indicate comprendono risoluzioni da 6MP/8MP, movimento pan/tilt con copertura a 360°, visione notturna a colori e rilevamento tramite AI di persone e veicoli. La dotazione energetica prevede una batteria da 5.200 mAh e un pannello solare da 5W.
Per vialetti più ampi, giardini posteriori e perimetri di piccole attività commerciali sono previsti CB90 Dual Kit e HB90 Dual Kit. Entrambi utilizzano due obiettivi da 5MP: un grandangolare con focale da 2,8 mm e un teleobiettivo da 6 mm. La configurazione permette di affiancare l’inquadratura generale a quella di dettaglio, con tracciamento coordinato e zoom automatico 4x. La batteria sale a 10.400 mAh e il pannello solare a 8W.
La serie a tre obiettivi comprende CB90f Triple Kit e HB90f Triple Kit, rivolti a ville, aziende agricole e proprietà articolate. Le focali da 2,8, 6 e 12 mm consentono uno zoom automatico coordinato fino a 12x. Per questi modelli sono inoltre dichiarati una scocca con classificazione IP65, il supporto all’archiviazione locale fino a 512 GB e luci di segnalazione rosse e blu per la difesa attiva.
Riconoscimento dei volti sul dispositivo
Sulle serie a doppio e triplo obiettivo, il riconoscimento dei familiari avviene localmente. Il sistema può conservare sul dispositivo i dati biometrici di un massimo di 30 persone, tra componenti della famiglia e ospiti abituali, senza richiedere un canone mensile per questa funzione.
Il riconoscimento facciale si affianca al rilevamento delle sagome umane e dei veicoli e alla possibilità di definire zone di allerta personalizzate. L’obiettivo dichiarato è limitare gli avvisi non necessari e gestire l’attivazione delle funzioni di difesa, che nella gamma comprendono sirene, luci stroboscopiche e segnalazioni luminose.
Fang, direttore prodotto del reparto R&D telecamere smart home EZVIZ, riassume così la proposta:
“La nostra nuova famiglia di telecamere Wi-Fi a batteria ridefinisce questo equilibrio. Integrando la tecnologia AOV proprietaria con la potenza ottica multi-obiettivo e l’intelligenza AI locale, garantiamo che le famiglie non perdano mai un dettaglio importante, con una sicurezza davvero continua, h24, alimentata al 100% da energia solare green.”
La scelta tra i kit dipende dunque dall’area da sorvegliare e dalle funzioni richieste: una sola inquadratura orientabile per gli accessi domestici, oppure più ottiche coordinate per seguire i movimenti mantenendo una vista d’insieme. Il riconoscimento facciale locale distingue le due serie multi-obiettivo da quella di ingresso.
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