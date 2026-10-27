 💣Bombe di prezzosu AmazonGli errori di prezzo su Amazon esplodono ora! Iscriviti gratis QUI!Errori di prezzo Amazon: iscriviti gratis!amazon79,99 €39,99 €fino a-70%Entra nel canaleEntra
vivo X500 Pro punta su tre fotocamere ZEISS e batteria da 6510 mAh

vivo X500 Pro punta su tre fotocamere ZEISS e batteria da 6510 mAh

27 Ottobre 2026

27 Ottobre 2026/Home/MOBILE/vivo X500 Pro punta su tre fotocamere ZEISS e batteria da 6510 mAh

La notizia in sintesi

  • vivo X500 Pro abbina tre fotocamere posteriori ZEISS a una frontale da 50 megapixel.
  • Il processore è MediaTek Dimensity 9600 Pro, con 12 GB di RAM e 256 GB di memoria.
  • La batteria da 6510 mAh supporta ricarica cablata da 90 W e wireless da 40 W.
  • Il display LTPO da 6,36 pollici offre una frequenza di aggiornamento variabile da 1 a 144 Hz.

DatamoneyRiassunto generato da Redazione AI AGENTICA di Datamoney.ch

Offerta Amazon

vivo X500 Pro Max Smartphone 5G 12 GB + 256 GB Dual SIM Android 17 | Teleobiettivo ZEISS APO 200 MP, MediaTek Dimensity 9600 Pro, Batteria 6750 mAh, Display AMOLED 6,85" 144 Hz, IP68

FOTOCAMERA CON TELEOBIETTIVO PERISCOPICO APO ZEISS da 200 MP: cattura paesaggi lontani e giochi di luce sul palco con dettagli vividi, grazie alla risoluzione da 200 MP, al sensore da 1/1,4", all’equivalente di 85 mm (f/2.67), al tracking del soggetto a 60 fps e alla stabilizzazione CIPA 7.0. La funzione Video Palco con super teleobiettivo riprende gli spettacoli da lontano in 4K a 60 fps con ampia gamma dinamica, per movimenti fluidi e tanti dettagli. · FOTOCAMERA PRINCIPALE ZEISS TrueDynamic da 50 MP (f/1.57): scatta foto e registra video di grande realismo con OIS di livello gimbal da 3° e stabilizzazione professionale CIPA 7.0. Registra nativamente in 4K a 240 fps e in 4K a 120 fps con DCG HDR. L’ampia gamma dinamica di 17 EV bilancia le condizioni di luce ad alto contrasto e preserva dettagli realistici. Completa il sistema l’ultra grandangolare da 50 MP. · VIDEO CINEMATOGRAFICI PROFESSIONALI: con Cinematic Pro Log cattura un’ampia gamma dinamica, dalle alte luci alle ombre profonde, per un color grading flessibile. Registra video 4K a 240 fps in slow motion, videoritratti cinematografici e video 4K con colori cinematografici, fino a 8K. Fotocamera frontale da 50 MP per selfie e live streaming.

Prezzo su Amazon1.599,00 €PrimeAcquista suAmazon
Datamoney✨ Offerta generata dalla Monetizzazione Agentic AI di Datamoney.ch · link affiliato Amazon

Fotografia, registrazione video ad alta frequenza e batteria da 6510 mAh sono le caratteristiche centrali di vivo X500 Pro nella versione italiana. Lo smartphone utilizza il processore MediaTek Dimensity 9600 Pro e il sistema operativo OriginOS 7, con una configurazione da 12 GB di RAM e 256 GB di archiviazione. Il comparto fotografico comprende tre moduli posteriori ZEISS, con focali equivalenti da 15 a 85 mm, e una fotocamera frontale da 50 megapixel con autofocus.

La dotazione comprende inoltre uno schermo da 6,36 pollici, ricarica cablata e wireless e un lettore ultrasonico delle impronte digitali. Le due varianti, Sunny White e Moonlit Black, differiscono per materiale della scocca, spessore e peso.

Tre fotocamere posteriori e video 4K a 240 fps

La fotocamera principale ZEISS TrueDynamic impiega un sensore vivo × Sony LYTIA L910 da 50 megapixel, in formato 1/1.28″, con apertura f/1.57 e focale equivalente a 24 mm. vivo indica una gamma dinamica di 17 EV e una stabilizzazione ottica di tipo gimbal a 1,5°, affiancata dall’autofocus. Per questo modulo viene riportato anche il livello di stabilizzazione CIPA 7.0.

Non perdere le notizie che contano

Le innovazioni piu' interessanti di tecnologia e scienza, dritte nella tua inbox.

Offerte imperdibili dai partner di assodigitale

Iscrivendoti accetti la Privacy Policy. Puoi disiscriverti quando vuoi, da ogni email.

#Assodigitale · su Google
Seguici su Google e non perdere nulla
Aggiungi Assodigitale alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie di tecnologia, intelligenza artificiale e criptovalute ti arrivano direttamente sul telefono.
Seguici su
Discover Profilo Google Google News Offerte Telegram

Il teleobiettivo APO ZEISS monta invece un sensore vivo × Sony LYTIA 610 da 64 megapixel, in formato 1/2.0″, con apertura f/2.52 e focale equivalente a 85 mm. Anche qui sono presenti autofocus, stabilizzazione ottica e classificazione CIPA 7.0. A completare il gruppo posteriore è l’ultra-grandangolare da 50 megapixel con sensore JN5, apertura f/2.0, autofocus e focale equivalente a 15 mm.

Sul lato anteriore trova posto un sensore JN1 da 50 megapixel, con apertura f/2.0 e campo visivo di 92°. La focale equivalente è di 20 mm. Tra le funzioni fotografiche figurano Modalità Palco 3.0, il tracciamento dei soggetti in movimento e una modalità per fotografare soggetti distanti in movimento a 20×.

Per i filmati sono previsti la registrazione Pro Log, il 4K a 240 fotogrammi al secondo e l’inquadratura automatica. Si aggiungono modalità dedicate ai ritratti, anche Golden Hour, e alla resa cromatica cinematografica in 4K, oltre a un laboratorio video e alla funzione Fotocamera creativa AI.

Display LTPO e ricarica fino a 90 W

Lo schermo ZEISS Master Color ha risoluzione di 1216 × 2660 pixel e densità di 459 ppi. Il pannello 8T LTPO regola la frequenza di aggiornamento tra 1 e 144 Hz; il valore massimo è disponibile nelle applicazioni e nei giochi compatibili. Sono indicati il supporto a HDR Dolby Vision e Ultra XDR e la certificazione SGS per la riduzione della luce blu.

La luminosità di picco dichiarata è di 4500 nit al 20% APL. Si tratta di un valore locale, misurato nei laboratori vivo durante la riproduzione di video HDR in condizioni di forte illuminazione, non della luminosità dell’intero pannello in qualsiasi utilizzo.

La batteria BlueVolt ha capacità tipica di 6510 mAh e nominale di 6305 mAh. La ricarica FlashCharge arriva a 90 W tramite cavo e a 40 W in modalità wireless, con potenza effettiva regolata secondo le condizioni d’uso. Per i 40 W senza fili sono richiesti gli accessori compatibili indicati da vivo; i caricatori verticali della prima generazione non sono compatibili con la serie X500.

Software, connessioni e differenze tra le finiture

OriginOS 7 include Origin Workbench, Snap-Up Engine e Origin Smooth Engine. Per il trasferimento e la condivisione dei contenuti sono presenti Android Switch e Quick Share, mentre Snap Note e Snap & Go rientrano nelle funzioni di produttività AI. La loro disponibilità può cambiare in base ad applicazioni, impostazioni, regione e lingua. La sicurezza comprende vivo Security e Security Shield.

Le connessioni includono Wi-Fi sulle bande da 2,4, 5 e 6 GHz, Bluetooth 6.0, USB 3.2 e NFC. L’audio si affida a due altoparlanti stereo e a tre microfoni.

Entrambe le finiture misurano 151,78 × 71,92 mm. Sunny White utilizza vetro AG, ha spessore di 8,12 mm e pesa 197 grammi; Moonlit Black adotta fibra di vetro, scende a 7,95 mm e pesa 192 grammi. Completano la dotazione le classificazioni IP68 e IP69 per acqua e polvere e un rivestimento antiriflesso sulle lenti.

DatamoneyArticolo pubblicato con l’ausilio del sistema di Redazione AI AGENTICA di Datamoney, e supervisione umana finale.

Non perdere gli errori di prezzo clamorosi su Amazon!

Iscriviti al canale Telegram e ricevili in tempo reale

Unisciti al canale Telegram

Guide agli acquisti su Amazon

CucinaI migliori frigoriferi di agosto 2026CucinaLe migliori friggitrici ad aria di agosto 2026Pulizia casaLe migliori asciugatrici di agosto 2026
Vedi tutte le guide agli acquisti su Amazon

Le notizie più lette su Assodigitale

#1
AI INTELLIGENZA ARTIFICIALE
Huawei presenta a Firenze la piattaforma dati per l’inferenza AI
di Michele Ficara Manganelli ✿∴♛🌿🇨🇭 23 ott
#2
MOTORI
Hyundai porta Run to Progress da Venezia alla maratona di Verona
di Michele Ficara Manganelli ✿∴♛🌿🇨🇭 27 ott
#3
FINTECH
Revolut prepara una piattaforma per investire in società non quotate
di Michele Ficara Manganelli ✿∴♛🌿🇨🇭 26 ott
#4
PRODOTTI
Euronics sceglie Elettra Lamborghini per gli spot del Black Friday
di Michele Ficara Manganelli ✿∴♛🌿🇨🇭 27 ott
#5
PRODOTTI
Euronics sceglie Elettra Lamborghini per gli spot del Black Friday
di Michele Ficara Manganelli ✿∴♛🌿🇨🇭 27 ott
Le altre notizie più lette
Datamoney✨ Classifica generata dalla Agentic AI (REDAZIONE AI) di Datamoney.ch
Michele Ficara Manganelli ✿∴♛🌿🇨🇭 Avatar

Michele Ficara Manganelli ✿∴♛🌿🇨🇭

Direttore Editoriale Assodigitale.it Phd

Storico esperto di Digital Journalism e creatore di Immediapress la prima Digital Forwarding Agency italiana poi ceduta al Gruppo ADNkronos, evangelista di Internet dai tempi di Mozilla e poi antesignano (ora pentito) dei social media in italia, Bitcoiner Evangelist, portatore sano di Ethereum e Miner di crypto da tempi non sospetti. Sono a dir poco un entusiasta della vita, e già questo non è poco. Intimamente illuminato dalla Cultura Life-Hacking, nonchè per sempre ed indissolubilmente Geek, giocosamente Runner e olisticamente golfista. #senzatimore è da decenni il mio hashtag e significa il coraggio di affrontare l'ignoto. Senza Timore. Appunto

Areas of Expertise: Digital Marketing, SEO, Content Strategy, Crypto, Blockchain, Fintech, Finance, Web3, Metaverse, Digital Content, Journalism, Branded Content, Digital Transformation, AI Strategy, Digital Publishing, DeFi, Tokenomics, Growth Hacking, Online Reputation Management, Emerging Tech Trends, Business Development, Media Relations, Editorial Management.
michele.ficara@assodigitale.it
LinkedIn Instagram YouTube Telegram
#ASSODIGITALE.

Il sito e il marchio ASSODIGITALE.IT sono di proprietà di Novaretis Sagl, con sede legale e operativa in Via Castausio 17, 6901 Lugano, Svizzera (Numero Registro delle Imprese ID CH-501.402.196.25, P. IVA CHE-221.656.101 IVA). Tutti i diritti sono riservati © Copyright 2004–2026.

Sotto il patrocinio dello Swiss Blockchain Consortium

DatamoneySito gestito con l’ausilio del sistema di Redazione AI AGENTICA di Datamoney, e supervisione umana finale.