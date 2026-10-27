27 Ottobre 2026

/ Home/MOBILE/vivo X500 Pro punta su tre fotocamere ZEISS e batteria da 6510 mAh

La notizia in sintesi vivo X500 Pro abbina tre fotocamere posteriori ZEISS a una frontale da 50 megapixel.

Il processore è MediaTek Dimensity 9600 Pro, con 12 GB di RAM e 256 GB di memoria.

La batteria da 6510 mAh supporta ricarica cablata da 90 W e wireless da 40 W.

Il display LTPO da 6,36 pollici offre una frequenza di aggiornamento variabile da 1 a 144 Hz.

Fotografia, registrazione video ad alta frequenza e batteria da 6510 mAh sono le caratteristiche centrali di vivo X500 Pro nella versione italiana. Lo smartphone utilizza il processore MediaTek Dimensity 9600 Pro e il sistema operativo OriginOS 7, con una configurazione da 12 GB di RAM e 256 GB di archiviazione. Il comparto fotografico comprende tre moduli posteriori ZEISS, con focali equivalenti da 15 a 85 mm, e una fotocamera frontale da 50 megapixel con autofocus.

La dotazione comprende inoltre uno schermo da 6,36 pollici, ricarica cablata e wireless e un lettore ultrasonico delle impronte digitali. Le due varianti, Sunny White e Moonlit Black, differiscono per materiale della scocca, spessore e peso.

Tre fotocamere posteriori e video 4K a 240 fps

La fotocamera principale ZEISS TrueDynamic impiega un sensore vivo × Sony LYTIA L910 da 50 megapixel, in formato 1/1.28″, con apertura f/1.57 e focale equivalente a 24 mm. vivo indica una gamma dinamica di 17 EV e una stabilizzazione ottica di tipo gimbal a 1,5°, affiancata dall’autofocus. Per questo modulo viene riportato anche il livello di stabilizzazione CIPA 7.0.

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Il teleobiettivo APO ZEISS monta invece un sensore vivo × Sony LYTIA 610 da 64 megapixel, in formato 1/2.0″, con apertura f/2.52 e focale equivalente a 85 mm. Anche qui sono presenti autofocus, stabilizzazione ottica e classificazione CIPA 7.0. A completare il gruppo posteriore è l’ultra-grandangolare da 50 megapixel con sensore JN5, apertura f/2.0, autofocus e focale equivalente a 15 mm.

Sul lato anteriore trova posto un sensore JN1 da 50 megapixel, con apertura f/2.0 e campo visivo di 92°. La focale equivalente è di 20 mm. Tra le funzioni fotografiche figurano Modalità Palco 3.0, il tracciamento dei soggetti in movimento e una modalità per fotografare soggetti distanti in movimento a 20×.

Per i filmati sono previsti la registrazione Pro Log, il 4K a 240 fotogrammi al secondo e l’inquadratura automatica. Si aggiungono modalità dedicate ai ritratti, anche Golden Hour, e alla resa cromatica cinematografica in 4K, oltre a un laboratorio video e alla funzione Fotocamera creativa AI.

Display LTPO e ricarica fino a 90 W

Lo schermo ZEISS Master Color ha risoluzione di 1216 × 2660 pixel e densità di 459 ppi. Il pannello 8T LTPO regola la frequenza di aggiornamento tra 1 e 144 Hz; il valore massimo è disponibile nelle applicazioni e nei giochi compatibili. Sono indicati il supporto a HDR Dolby Vision e Ultra XDR e la certificazione SGS per la riduzione della luce blu.

La luminosità di picco dichiarata è di 4500 nit al 20% APL. Si tratta di un valore locale, misurato nei laboratori vivo durante la riproduzione di video HDR in condizioni di forte illuminazione, non della luminosità dell’intero pannello in qualsiasi utilizzo.

La batteria BlueVolt ha capacità tipica di 6510 mAh e nominale di 6305 mAh. La ricarica FlashCharge arriva a 90 W tramite cavo e a 40 W in modalità wireless, con potenza effettiva regolata secondo le condizioni d’uso. Per i 40 W senza fili sono richiesti gli accessori compatibili indicati da vivo; i caricatori verticali della prima generazione non sono compatibili con la serie X500.

Software, connessioni e differenze tra le finiture

OriginOS 7 include Origin Workbench, Snap-Up Engine e Origin Smooth Engine. Per il trasferimento e la condivisione dei contenuti sono presenti Android Switch e Quick Share, mentre Snap Note e Snap & Go rientrano nelle funzioni di produttività AI. La loro disponibilità può cambiare in base ad applicazioni, impostazioni, regione e lingua. La sicurezza comprende vivo Security e Security Shield.

Le connessioni includono Wi-Fi sulle bande da 2,4, 5 e 6 GHz, Bluetooth 6.0, USB 3.2 e NFC. L’audio si affida a due altoparlanti stereo e a tre microfoni.

Entrambe le finiture misurano 151,78 × 71,92 mm. Sunny White utilizza vetro AG, ha spessore di 8,12 mm e pesa 197 grammi; Moonlit Black adotta fibra di vetro, scende a 7,95 mm e pesa 192 grammi. Completano la dotazione le classificazioni IP68 e IP69 per acqua e polvere e un rivestimento antiriflesso sulle lenti.