Home / FINTECH / Governo proroga sconto sui carburanti con differenze tra benzina e diesel

Proroga di 21 giorni al taglio delle accise su benzina e gasolio

Il governo guidato da Giorgia Meloni ha deciso di prorogare per altri 21 giorni il taglio delle accise sui carburanti, dopo oltre due ore di riunione del Consiglio dei ministri. La misura, introdotta a metà marzo e già rinnovata fino al 1° maggio, riguarda tutta l’Italia e risponde al continuo rialzo dei prezzi di benzina e gasolio legato alla persistente crisi in Medioriente.

Il taglio resta invariato per il gasolio (20 centesimi al litro), mentre viene ridotto a 5 centesimi al litro per la benzina, in un intervento mirato a calmierare i costi di rifornimento.

La proroga sarà finanziata utilizzando i proventi delle sanzioni dell’Antitrust e l’extragettito Iva generato dall’aumento dei prezzi energetici, con l’obiettivo di alleggerire l’impatto su famiglie, lavoratori e imprese di trasporto.

In sintesi:

Proroga di 21 giorni al taglio delle accise su benzina e gasolio decisa dal governo.

Sconto invariato di 20 centesimi al litro per il gasolio, ridotto a 5 per la benzina.

Coperture garantite da sanzioni Antitrust e dall’extragettito Iva sui carburanti.

Ulteriori misure per l’autotrasporto rinviate a un successivo provvedimento dedicato.

Il nuovo intervento arriva in un contesto di forte volatilità dei mercati energetici, con il rischio di rincari a catena su trasporti e beni alimentari.

La scelta di differenziare l’intervento tra gasolio e benzina risponde alla dinamica dei prezzi degli ultimi mesi, con il gasolio più esposto e centrale per la logistica e l’autotrasporto.

Il mantenimento di uno sconto più robusto sul gasolio tende a contenere i costi delle filiere produttive e della distribuzione delle merci, mentre la riduzione dello sconto sulla benzina riflette un parziale rientro delle quotazioni e l’esigenza di preservare spazi di bilancio pubblico.

Come funziona la proroga e perché il gasolio resta prioritario

Nel dettaglio, il decreto del Consiglio dei ministri conferma per il gasolio un taglio di 20 centesimi al litro, mantenendo la linea delle precedenti proroghe.

Per la benzina, invece, lo sconto fiscale viene ridimensionato a 5 centesimi al litro, segnando una correzione rispetto agli interventi iniziali più ampi.

Le risorse arriveranno dalle sanzioni comminate dall’Antitrust e dall’extragettito Iva generato dall’aumento dei prezzi dei carburanti, in un’ottica di “autofinanziamento” della misura.

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni aveva anticipato questa impostazione, spiegando che il governo stava valutando *“un’ulteriore proroga del taglio delle accise che potrebbe essere più breve delle precedenti e non più in maniera orizzontale”*.

La premier aveva sottolineato che il *“gasolio aveva avuto un aumento più significativo della benzina e quindi il taglio potrebbe impattare più sul gasolio che sulla benzina, per avere un impatto meglio distribuito”*.

*“Seguiamo il tavolo negoziale, cerchiamo di tenerci abbastanza ancorati all’andamento della situazione”*, aveva aggiunto, indicando come la durata e l’intensità degli sconti fossero legate all’evoluzione dei prezzi internazionali e alla situazione in Medioriente.

Per quanto riguarda l’autotrasporto, settore strategico e tra i più colpiti dal caro carburante, il governo ha annunciato che ulteriori misure specifiche saranno inserite in un provvedimento successivo, dopo il confronto con le associazioni di categoria, per modulare meglio ristori e incentivi.

Impatto futuro su prezzi, famiglie e trasporti

La proroga di 21 giorni offre un sollievo temporaneo, ma riapre da subito il nodo della sostenibilità nel medio periodo di interventi emergenziali sulle accise.

Se le tensioni energetiche globali dovessero proseguire, il governo sarà chiamato a scegliere tra nuove proroghe, misure strutturali di efficientamento e possibili interventi selettivi a favore dei settori più esposti, a partire dall’autotrasporto e dal trasporto pubblico locale.

Per famiglie e pendolari, l’orizzonte resta incerto: alla scadenza dei 21 giorni, eventuali rialzi potrebbero riflettersi rapidamente sui costi di spostamento quotidiani e sui prezzi finali di molti beni di consumo.

FAQ

Quanto dura la nuova proroga del taglio delle accise carburanti?

La nuova proroga dura 21 giorni a partire dalla scadenza precedente, mantenendo lo sconto pieno sul gasolio e ridotto sulla benzina.

Quanto si risparmia oggi su benzina e gasolio con la proroga?

Attualmente si risparmiano 20 centesimi al litro sul gasolio e 5 centesimi al litro sulla benzina, direttamente in fattura al distributore.

Da dove arrivano le coperture economiche per il taglio delle accise?

Le coperture derivano principalmente dalle sanzioni dell’Antitrust e dall’extragettito Iva generato dall’aumento dei prezzi dei carburanti.

Sono previste misure specifiche per il settore autotrasporto?

Sì, il governo ha annunciato che ulteriori misure per l’autotrasporto saranno inserite in un provvedimento successivo, dopo confronto con le categorie.

Quali sono le fonti utilizzate per le informazioni su questa proroga?

Le informazioni derivano da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.