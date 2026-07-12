Francesco Chiofalo si tatua l’intera schiena in anestesia totale

12 Luglio 2026

La notizia in sintesi

Francesco Chiofalo ha realizzato un tatuaggio istantaneo sull’intera schiena.

ha realizzato un tatuaggio istantaneo sull’intera schiena. L’intervento è stato documentato da Le Iene con Stefano Corti .

con . La procedura, eseguita in anestesia totale, è durata 7 ore e 49 minuti.

Manuela Carriero e la madre dell’influencer avevano espresso contrarietà.

Riassunto generato con AI

Chiofalo sceglie il tatuaggio istantaneo

Francesco Chiofalo, ex volto di Temptation Island e influencer con oltre un milione di follower, si è sottoposto a un intervento per tatuare l’intera schiena in un’unica seduta chirurgica. La procedura è stata seguita in clinica da Stefano Corti, inviato de Le Iene, che ne ha documentato le fasi per la trasmissione di Italia 1.

Chiofalo ha scelto il cosiddetto tatuaggio istantaneo, una tecnica che consente di realizzare un mandala completo durante un solo intervento, con il paziente sedato. L’influencer ha motivato la decisione dicendo: “Non voglio cambiare idea, mi sono già proiettato l’estate con il tatuaggio”.

L’operazione si aggiunge ai numerosi trattamenti estetici già raccontati dallo stesso Chiofalo, tra cui interventi su naso, zigomi, contorno occhi, mento, labbra, orecchie e trapianto della barba. Il punto centrale del caso è la scelta di trasferire una pratica estetica complessa in un contesto operatorio, con tempi e modalità molto diversi da quelli del tatuaggio tradizionale.

Sette ore in sala operatoria

Secondo il racconto mostrato da Le Iene, Francesco Chiofalo ha firmato il modulo di autorizzazione, ha completato le procedure previste ed è stato intubato prima dell’avvio dell’intervento. Il tatuaggio, eseguito dal professionista Christopher Dän, ha richiesto anestesia totale.

La durata riportata è stata di 7 ore e 49 minuti. Al termine, il disegno ha coperto l’intera schiena dell’influencer e il professionista ha spiegato che, con questa procedura, “la guarigione è migliore, il colore uniforme”.

Chiofalo ha espresso soddisfazione per il risultato: “Anziché metterci 8 mesi, in un pomeriggio ho fatto”. La fonte sottolinea tuttavia che non si tratta di un percorso privo di rischi: l’anestesia totale e la lunga permanenza in sala operatoria rendono l’operazione più impegnativa di una normale seduta di tatuaggio. Nel servizio viene inoltre ricordato il caso di un influencer brasiliano morto a 45 anni per arresto cardiaco dopo una procedura analoga.

Le reazioni e i prossimi interventi

La scelta di Francesco Chiofalo non ha trovato l’approvazione della sua fidanzata, Manuela Carriero, influencer ed ex tronista di Uomini e Donne. Anche la madre dell’influencer si era dichiarata contraria, mentre Carriero ha commentato ai microfoni della trasmissione: “Per me è un folle, è un pazzo”.

Chiofalo ha però confermato di voler proseguire nel proprio percorso estetico e ha detto di stare valutando l’allungamento delle gambe. La dichiarazione lascia aperta la possibilità di ulteriori interventi, senza indicare tempi o decisioni definitive.

FAQ

Che cos’è il tatuaggio istantaneo?

Sì, è una tecnica che permette di completare un mandala in un’unica sessione chirurgica, invece di ricorrere a numerose sedute tradizionali distribuite nel tempo.

Quanto è durato l’intervento di Chiofalo?

Sì, l’operazione di Francesco Chiofalo è durata 7 ore e 49 minuti, secondo quanto documentato nel servizio de Le Iene.

Chi ha eseguito il tatuaggio?

Sì, il tatuaggio istantaneo sull’intera schiena è stato realizzato dal professionista Christopher Dän, durante l’intervento seguito da Stefano Corti.

Manuela Carriero era favorevole all’operazione?

No, Manuela Carriero si era detta contraria alla scelta del compagno e ha definito Chiofalo “un folle” e “un pazzo”.

Come è stato verificato questo contenuto?

Sì, il contenuto nasce da un’analisi approfondita e da una verifica incrociata condotta dalla nostra Redazione su numerose fonti, tra cui Today.