Home / FASHION BEAUTY & LUXURY / Chanel lancia sandali senza suola virali sui social, tra entusiasmo moda e dubbi sulla praticità

Chanel rivoluziona la Cruise 2026/2027 con il sandalo senza suola

Chi? La Maison Chanel, guidata dal direttore creativo Matthieu Blazy. Cosa? Una collezione Cruise 2026/2027 che introduce un sandalo quasi privo di suola, già candidato a diventare accessorio cult. Dove? Sulla spiaggia di Biarritz, simbolo delle origini couture di Gabrielle Chanel. Quando? Presentazione il 1° maggio 2026, davanti a un parterre internazionale con star come Nicole Kidman. Perché? Per rileggere in chiave radicale l’idea di libertà del corpo femminile, fondendo lusso, provocazione estetica e potenza virale, con l’obiettivo di alimentare desiderio commerciale globale e rilevanza sui social.

In sintesi:

Sandalo Chanel quasi senza suola, icona virale della Cruise 2026/2027 a Biarritz.

Matthieu Blazy decostruisce la slingback di Coco, tra mitologia e minimalismo estremo.

Social divisi tra genio e follia, ma l’operazione marketing funziona perfettamente.

Collezione rafforza la “Chanel mania” e i ricavi sotto lo sguardo di Bernard Arnault.

Un sandalo sospeso tra mito greco, couture e marketing digitale

Sulla sabbia di Biarritz, le modelle avanzano con piedi nudi affondati nei granelli e talloni bloccati in strutture dorate, nere o argento: il sandalo Chanel senza suola per due terzi scardina il concetto stesso di calzatura di lusso. Matthieu Blazy ribalta la storica slingback bicolore di Coco: il cap-toe diventa “cap-heel”, unico elemento solido, mentre il resto scompare, evocando i calzari di Hermes sospesi tra classicismo e futurismo.

Questo gioco di sottrazione non nasce nel vuoto: dialoga con i sandali “Les Topless” Tabi di Martin Margiela, le “Barefoot Zero” di Demna per Balenciaga e gli stivali estremi di Matières Fécales. Ma applicato al linguaggio codificato di Chanel genera il corto circuito perfetto per Google Discover e per i social: i commenti oscillano tra entusiasmo e ironia, da *“Chanel ha davvero detto: ‘Fate mangiare loro l’asfalto’”* a sfide semi-serie su chi oserà indossarli nella metropolitana di New York documentando vesciche e ferite.

Gli addetti ai lavori ricordano che la versione retail avrà quasi certamente una suola protettiva minimale: in passerella l’obiettivo era uno soltanto, massimizzare la visibilità globale. Missione compiuta.

Libertà del corpo, rischio reale e strategia di brand

La scelta di Biarritz non è un vezzo scenografico: qui nel 1915 Gabrielle Chanel aprì il suo primo atelier di Haute Couture, lontano dai salotti parigini, sperimentando un guardaroba libero, sportivo, permeabile alla vita reale di pescatori e bagnanti. Il sandalo senza suola estremizza il suo celebre mantra: *“Non c’è bellezza senza libertà del corpo”*. Camminare (quasi) scalze sulla sabbia diventa manifesto di un lusso che si arrende alla natura e smonta l’etichetta borghese.

Il cortocircuito nasce quando la retorica della libertà incontra l’asfalto di Via Montenapoleone, i marciapiedi di New York o la sabbia rovente della Costa Azzurra ad agosto: tra ustioni, rischio di tetano e infezioni, la distanza tra passerella e quotidiano è evidente. Il vero terreno di gioco, però, non sono le strade ma il feed di Instagram e TikTok, dove il valore di un accessorio si misura in viralità.

Per LVMH e per Bernard Arnault, l’operazione è esemplare: si vende un’idea di trasgressione controllata, confezionata in un prodotto che, in boutique, resterà indossabile e iper-lusso, magari accompagnato ironicamente da un kit cura-piedi.

L’era Blazy: Chanel più giovane, desiderabile e ad alto margine

La Cruise dimostra che Matthieu Blazy, a pochi mesi dalla nomina, sta riscrivendo il vocabolario di Chanel con precisione chirurgica. Marinière, tweed, eleganza disinvolta vengono tradotti in abiti “a sirena”, superfici a scaglie, reti da pescatore e cuffie da nuoto anni Trenta logate, senza mai scadere nel travestimento. Un utente sintetizza: *“Puoi sentire il fantasma di Coco camminare su quelle rive atlantiche”*.

Gli accessori sigillano la strategia: oltre al sandalo manifesto, una serie di borse oversize da spiaggia e città promettono di catturare il “carico mentale” della vita contemporanea, diventando probabili best seller. La cosiddetta “Chanel mania” si alimenta di questo equilibrio tra codice storico e rottura controllata, parlando a un pubblico più giovane senza alienare le clienti storiche.

Mentre il web discute di calli e cerotti, ai piani alti di LVMH un compiaciuto Monsieur Arnault vede profilarsi una nuova stagione di margini record. La scarpa che “quasi non esiste” è, paradossalmente, un solido asset economico.

Dopo il sandalo senza suola, come evolverà la moda del piede nudo

Il caso Cruise 2026/2027 apre una nuova fase: il piede nudo diventa terreno di sperimentazione estetica, ma anche di narrazione sociale sulla vulnerabilità del corpo nell’epoca iper-lusso. Nei prossimi mesi altri brand proveranno a inseguire la scia di Chanel con soluzioni ibride tra minimalismo funzionale e provocazione “barefoot”.

Per chi segue il settore, il vero tema sarà misurare l’impatto commerciale di accessori così divisivi rispetto a sneaker e sandali comfort. Se il pubblico globale premierà il paradosso firmato Blazy, la passerella di Biarritz verrà ricordata come uno spartiacque nella semantica del lusso, dove il “quasi nulla” genera valore massimo.

FAQ

Quando arriverà in boutique il sandalo senza suola Chanel?

È previsto che arrivi nelle boutique Chanel tra fine 2026 e inizio 2027, in versione leggermente adattata alla vita quotidiana.

Quanto costerà il sandalo senza suola della Cruise 2026/2027?

È verosimile un prezzo superiore ai 1.000 euro, in linea con i sandali couture Chanel e la forte componente di ricerca stilistica.

La versione commerciale avrà davvero la pianta del piede completamente scoperta?

È altamente probabile che la versione retail includa una sottile suola protettiva, mantenendo l’effetto “barefoot” ma riducendo rischi igienici e fisici.

Il sandalo senza suola è comodo per l’uso quotidiano in città?

È pensato principalmente come oggetto statement: sarà utilizzabile in contesti selezionati, ma non rappresenta una soluzione ergonomica quotidiana.

Quali sono le fonti utilizzate per questo articolo su Chanel Cruise?

Questo contenuto deriva da un’elaborazione congiunta di fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.