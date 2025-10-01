Dalla skincare all’intelligenza artificiale: Klarna racconta il nuovo volto della bellezza in Italia

La quarta edizione del Klarna Beauty Report delinea una trasformazione radicale del rapporto tra le consumatrici italiane e il mondo della bellezza. Non più solo estetica, ma benessere personale, consapevolezza e tecnologia: ecco le nuove direttrici di un settore in continua evoluzione. La ricerca – condotta a settembre 2025 dall’agenzia Appinio su un campione rappresentativo di 1.000 donne italiane – rivela come la bellezza sia ormai parte integrante della sfera quotidiana, guidata da sostenibilità, trasparenza e personalizzazione.

Klarna, banca digitale globale e leader nei pagamenti flessibili, si propone come alleato delle consumatrici grazie a un approccio che integra strumenti di pagamento intelligenti e un AI Shopping Assistant capace di orientare scelte più consapevoli e personalizzate.

Skincare consapevole e tecnologia beauty: i trend che cambiano il mercato

Il 2025 segna la fine di un’era dominata dal puro marketing delle celebrity. A prevalere sono scelte concrete, efficaci e sostenibili. Secondo i dati del Klarna Beauty Report, il 36,3% delle italiane punta sulla bellezza biologica, mentre il 31,6% guarda con interesse alla skincare coreana. Un quarto del campione (25,4%) orienta le proprie preferenze verso la bellezza sostenibile, confermando come il rispetto per l’ambiente sia entrato a pieno titolo tra i criteri di acquisto.

Si afferma, inoltre, una nuova tendenza: la skincare personalizzata basata sul DNA o adattata alle esigenze individuali, scelta dal 20% delle intervistate. A questo si aggiunge la crescita dei dispositivi beauty tech come maschere LED e strumenti a microcorrente, adottati dal 16,8% delle consumatrici.

In controtendenza, i celebrity brand mostrano un netto calo di interesse: solo il 12,9% dichiara di volerli provare, segnale che la notorietà non basta più. La priorità è data a ingredienti, efficacia e risultati visibili.

Prezzo e accessibilità: tra desideri e ostacoli

Il costo rimane la principale barriera all’acquisto di prodotti beauty innovativi. Ben il 52,4% delle italiane rinuncia spesso ai prodotti più desiderati perché troppo cari, mentre un ulteriore 33% lo fa occasionalmente. Solo il 10% può acquistare liberamente senza preoccuparsi del prezzo.

A fronte di queste difficoltà, le consumatrici chiedono strumenti di supporto che rendano le scelte più convenienti:

Cashback o sconti (36,6%)

Recensioni affidabili (27,6%)

Pagamenti a rate senza interessi (18,2%)

Confronto prezzi tra diversi rivenditori (16,6%)

Un mix di soluzioni che Klarna ha già reso disponibili nel suo ecosistema, confermando il proprio ruolo di facilitatore digitale in un settore sempre più competitivo.

Intelligenza artificiale e benessere emotivo: il futuro del beauty

L’intelligenza artificiale non è più solo un esperimento da early adopters: entra con decisione nelle abitudini quotidiane delle italiane. Se il 61,7% non ha ancora testato strumenti di IA per la skincare, una fascia crescente lo utilizza per analizzare ingredienti (13,4%), ricevere consigli personalizzati (13,1%) e trovare alternative più economiche (9,2%).

La prospettiva è chiara: quasi due italiane su tre (64,9%) ritengono utile un assistente IA come quello di Klarna per confrontare prodotti e prezzi in tempo reale, mentre oltre la metà (53,3%) si dice pronta ad acquistare seguendo i suggerimenti dell’intelligenza artificiale.

Ma la beauty routine non è solo tecnologia. È sempre più percepita come un rifugio emotivo:

Il 43,6% la vive come momento di relax dopo una giornata impegnativa.

Il 35,8% la considera una coccola contro lo stress.

Il 24,7% la interpreta come supporto nei momenti più difficili.

Gesti semplici come truccarsi (14,8%), fare skincare (18,3%) o concedersi un piccolo acquisto (16,9%) diventano strumenti di equilibrio emotivo e self-care quotidiano.

Dalle wishlist natalizie al nuovo concetto di fiducia nel beauty

In un’epoca di trend virali e social media, la fiducia resta il vero driver di acquisto. Il 25,3% delle italiane si affida al parere di esperti (dermatologi, farmacisti, estetisti), mentre il 21,7% preferisce consigli di amici e familiari. Solo il 15,7% indica Instagram e il 13,4% TikTok come fonte primaria di ispirazione.

Anche nello shopping online le consumatrici chiedono recensioni autentiche (40,2%), confronto prezzi (38%), informazioni trasparenti sugli ingredienti (34,1%) e strumenti per riconoscere i prodotti compatibili con la propria pelle (27,6%).

Con l’avvicinarsi del Natale 2025, il beauty si conferma tra i regali più desiderati:

Il 42,5% delle italiane vorrebbe ricevere prodotti beauty.

In cima alle preferenze: skincare (48,5%), make-up (38,1%) e profumi (34,1%).

Tuttavia, l’incertezza resta: il 39,2% teme di sbagliare prodotto rispetto a pelle o capelli, il 30,6% ha dubbi sulla fragranza e il 23,2% sulla tonalità. Solo il 18,2% si sente davvero sicuro nel regalare un prodotto beauty. Anche qui Klarna propone soluzioni digitali e flessibili – dal cashback al pagamento in tre rate – per alleggerire la complessità della scelta e garantire più serenità.

In definitiva, il Klarna Beauty Report 2025 non si limita a descrivere i trend del settore, ma sottolinea come la bellezza sia oggi un percorso fatto di autenticità, accessibilità e intelligenza tecnologica. Un mercato che evolve verso un’esperienza più consapevole, dove non conta solo cosa compriamo, ma come decidiamo di viverlo.

FAQ

1. Quali sono i trend beauty più rilevanti in Italia nel 2025?

La skincare biologica, quella coreana, la bellezza sostenibile e la skincare personalizzata basata sul DNA, insieme ai dispositivi beauty tech.

2. Qual è l’impatto dell’intelligenza artificiale nel settore beauty?

Sempre più utenti la usano per analizzare ingredienti, ricevere suggerimenti personalizzati e trovare alternative economiche. Oltre la metà delle italiane si dice pronta ad acquistare con il supporto di un assistente IA.

3. Quali sono le principali barriere agli acquisti beauty?

Il prezzo elevato rappresenta il principale ostacolo: oltre il 50% rinuncia spesso ai prodotti più desiderati. Cashback, sconti e pagamenti flessibili sono gli strumenti più richiesti.

4. Perché i regali beauty restano così popolari, soprattutto a Natale?

Perché sono percepiti come gesti speciali: skincare, make-up e profumi dominano le wishlist. Tuttavia, resta forte il timore di sbagliare nella scelta di tonalità, fragranze o tipologia di prodotto.