Home / SOCIAL MEDIA / Elon Musk apre profilo su TikTok e cambia strategia dopo le critiche al social cinese

Elon Musk sbarca su TikTok: perché il suo “Ad Astra” cambia lo scenario

Nel pomeriggio di aprile, Elon Musk ha pubblicato su TikTok il video “Ad Astra“, montaggio di lanci spaziali e innovazioni delle sue aziende.

Il filmato, diffuso attraverso l’account verificato @elonmusk, segna il debutto ufficiale del CEO di SpaceX e Tesla sulla piattaforma cinese di ByteDance.

La scelta avviene nonostante le critiche passate di Musk, che aveva definito TikTok un “crack digitale” potenzialmente dannoso per la salute mentale dei giovani.

Ora il social con oltre un miliardo di utenti attivi mensili diventa nuovo tassello strategico del suo ecosistema mediatico.

Dietro al cambio di rotta, secondo gli analisti, pesa soprattutto la prospettiva di una futura IPO di SpaceX e la necessità di parlare alle generazioni più giovani e agli investitori globali oltre i confini di X.

In sintesi:

Musk apre un account ufficiale e verificato su TikTok con il video “Ad Astra”.

La mossa contraddice le precedenti critiche al “crack digitale” del social cinese.

TikTok è visto come leva chiave in vista della futura IPO di SpaceX.

X resta il centro del potere mediatico di Musk, ma con limiti di crescita.

Perché Musk ha scelto TikTok nonostante le critiche passate

L’account TikTok @elonmusk espone il badge di verifica ufficiale, che sulla piattaforma non è acquistabile come avviene su X.

Per figure con l’impatto di Musk, i protocolli di verifica prevedono controlli diretti tra rappresentanti legali e team di policy di TikTok, a tutela di reputazione e mercati finanziari.

Il cambio di passo appare netto rispetto al summit DealBook del New York Times del 2023, quando Musk aveva definito TikTok un “crack digitale” e aveva sollevato timori su sicurezza dei dati, qualità dei contenuti e salute mentale dei giovani.

Oggi, però, la realtà di oltre un miliardo di utenti attivi mensili, soprattutto under 35, e la spinta della “creator economy” spostano l’ago della bilancia.

Per un imprenditore che punta a plasmare l’immaginario tecnologico globale, ignorare la piattaforma dominante tra le nuove generazioni significherebbe rinunciare a un canale decisivo di influenza.

TikTok, IPO di SpaceX e il nuovo equilibrio tra X e Meta

Secondo molti analisti dei mercati tecnologici, la presenza di Musk su TikTok è coerente con la preparazione a una futura quotazione di SpaceX, nata nel 2002 e finora finanziata soprattutto da capitali privati.

Un’IPO richiede consenso globale, storytelling continuo e visibilità presso pubblici che non seguono necessariamente X.

In questo quadro, TikTok offre una portata organica e una penetrazione giovanile che neppure un account da oltre 230 milioni di follower su X può garantire in un ecosistema social sempre più frammentato.

Con Meta, invece, la frattura resta profonda: Tesla e SpaceX hanno abbandonato Facebook nel 2018 dopo lo scandalo Cambridge Analytica e non sono più tornate.

Musk continua a criticare Instagram come “trappola per la vanità”, mentre X compete direttamente con Threads, lanciata da Meta nel 2023 come rivale nel microblogging.

Nonostante i limiti di crescita rispetto ai colossi dell’intrattenimento, X rimane il cuore dell’influenza politica, economica e culturale di Musk.

La scelta di affiancare TikTok indica però il riconoscimento, pragmatico, che il solo perimetro di X non basta più a sostenere ambizioni industriali e finanziarie globali.

FAQ

Elon Musk ha davvero un account ufficiale verificato su TikTok?

Sì, l’account @elonmusk su TikTok risulta verificato con badge ufficiale, ottenuto tramite procedure dirette tra rappresentanti legali e policy team della piattaforma.

Cosa mostra il video Ad Astra pubblicato da Elon Musk su TikTok?

Il video “Ad Astra” presenta un montaggio serrato di lanci spaziali, tecnologie SpaceX e innovazioni legate all’ecosistema industriale guidato da Elon Musk.

Perché l’ingresso di Musk su TikTok è legato alla futura IPO di SpaceX?

Perché una possibile IPO richiede narrativa globale e accesso a nuovi investitori; TikTok consente visibilità presso pubblico giovane e internazionale non raggiunto pienamente da X.

Qual è oggi il rapporto tra Elon Musk e le piattaforme di Meta?

È tuttora conflittuale: Tesla e SpaceX hanno lasciato Facebook nel 2018 e X compete direttamente con Threads, rafforzando la rivalità con Mark Zuckerberg.

Da quali fonti è stata ricavata e rielaborata questa notizia?

La notizia deriva da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, opportunamente rielaborate dalla nostra Redazione.