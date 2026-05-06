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Pornhub di nuovo accessibile nel Regno Unito grazie all’intervento decisivo dell’ecosistema Apple

Pornhub di nuovo accessibile nel Regno Unito grazie all’intervento decisivo dell’ecosistema Apple

Apple gestirà la verifica dell’età per Pornhub nel Regno Unito

A partire da luglio 2025, il Regno Unito ha introdotto norme più rigide per la sicurezza dei minori online, imponendo la verifica dell’età per l’accesso ai contenuti pornografici. In questo contesto, Apple ha annunciato che gestirà direttamente sui propri dispositivi la verifica dell’età per l’accesso a Pornhub, piattaforma di proprietà di Aylo. L’iniziativa riguarda gli utenti che si collegano dal Regno Unito e nasce per rispondere sia ai requisiti legali nazionali sia alle richieste dell’industria. La scelta punta a ridurre il rischio di esposizione dei minori a contenuti inappropriati, evitando al tempo stesso la condivisione di documenti d’identità con siti terzi, tema centrale nel dibattito sulla privacy digitale.

In sintesi:

  • Il Regno Unito impone la verifica dell’età per accedere ai contenuti pornografici online.
  • Apple abilita la verifica dell’età direttamente sui dispositivi per l’accesso a Pornhub.
  • Aylo considera il controllo lato dispositivo più sicuro dei sistemi via web di terze parti.
  • Metà degli stati USA hanno introdotto norme simili, con blocchi estesi su Pornhub.

Nuove regole nel Regno Unito e risposta di Apple e Aylo

A luglio 2025 il governo britannico ha reso obbligatoria la prova della maggiore età per accedere a siti pornografici, tramite documento, scansione facciale o altri sistemi certificati. In reazione, a febbraio Pornhub ha bloccato l’accesso a tutti i nuovi utenti nel Regno Unito che non avessero ancora completato una verifica dell’età conforme, riducendo drasticamente il traffico dalla regione.

La svolta arriva con la decisione di Apple di spostare il controllo dell’età dal web al dispositivo: saranno le impostazioni di sicurezza di iOS a determinare se l’utente è maggiorenne, senza dover inviare dati sensibili a fornitori esterni. Questa soluzione risponde a una richiesta esplicita di Aylo, che già a novembre aveva scritto ad Apple, Google e Microsoft per promuovere un modello di verifica integrato nei sistemi operativi.

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Secondo la società, le impostazioni per gli under 18 di Apple rappresentano *“le protezioni più solide e difficili da aggirare attualmente disponibili”* per limitare l’accesso dei minori a contenuti non adatti all’età, rafforzando la conformità alle leggi britanniche.

Implicazioni globali e possibili sviluppi futuri

Il caso del Regno Unito si inserisce in una tendenza normativa più ampia. Negli Stati Uniti, circa la metà degli stati ha già approvato leggi sulla verifica dell’età per i contenuti pornografici; in molti di questi territori Pornhub non è attualmente accessibile, proprio per evitare responsabilità legali e rischi legati alla privacy.

Il modello di verifica basato sul dispositivo, oggi adottato da Apple nel Regno Unito, potrebbe diventare un riferimento tecnico per altri mercati e per gli stessi regolatori. Se replicato su larga scala da Apple, Google e Microsoft, creerebbe uno standard di fatto per l’accesso ai contenuti per adulti, riducendo la frammentazione delle soluzioni e alleggerendo il carico di conformità per le piattaforme, ma aumentando nel contempo il ruolo dei produttori di sistemi operativi nel controllo dei contenuti online.

FAQ

Come funziona la verifica dell’età di Apple per Pornhub nel Regno Unito?

La verifica avviene direttamente sul dispositivo, tramite le impostazioni di sicurezza di Apple, che determinano se l’utente è registrato come maggiorenne, senza inviare documenti a siti terzi.

Perché il Regno Unito richiede la verifica dell’età sui siti pornografici?

La normativa britannica mira a proteggere i minori dall’accesso a contenuti pornografici, imponendo ai siti di verificare la maggiore età tramite sistemi riconosciuti e controllabili dalle autorità.

Qual è la posizione di Aylo sulla verifica dell’età lato dispositivo?

Aylo sostiene che la verifica basata sul dispositivo sia più sicura, perché limita la circolazione di documenti sensibili e riduce l’esposizione a violazioni di dati su piattaforme terze.

Cosa succede negli stati americani con leggi sulla verifica dell’età?

In molti stati USA con leggi stringenti, Pornhub ha limitato o bloccato l’accesso, ritenendo troppo rischiosa la gestione diretta dei dati di identificazione degli utenti.

Quali sono le fonti utilizzate per questo articolo sulla verifica dell’età online?

L’articolo deriva da un’elaborazione congiunta di informazioni tratte da Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.

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