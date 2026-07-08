8 Luglio 2026

Home / SPETTACOLI & CINEMA / Sky e NOW presentano i nuovi palinsesti tra conferme e format sull’Italia

La notizia in sintesi

Sky e NOW hanno presentato i palinsesti 2026/2027 dell’intrattenimento.

e hanno presentato i palinsesti 2026/2027 dell’intrattenimento. Confermati titoli forti come X Factor , MasterChef Italia e Pechino Express .

, e . Tra le novità emergono Cooking Grandmas , Taste of Italy e Italia per due .

, e . TV8 rafforza l’offerta free-to-air con nuovi volti e format originali.

(Riassunto generato con AI)

Sky e NOW, stagione tra conferme e novità

Sky e NOW hanno presentato oggi, 7 luglio 2026, i palinsesti 2026/2027, delineando la strategia dell’intrattenimento per i prossimi mesi tra canali pay e offerta free-to-air di TV8. Il gruppo punta su un mix di programmi consolidati e nuovi format, con l’obiettivo di rafforzare brand già riconoscibili dal pubblico e ampliare la presenza di volti popolari della rete.

Al centro dell’annuncio ci sono le conferme di show di forte richiamo, da 4 Hotel a X Factor, da MasterChef Italia a 4 Ristoranti fino a Pechino Express. Accanto ai ritorni, la nuova stagione introduce progetti che puntano su cucina, territorio e racconto dell’Italia, un asse editoriale che emerge con chiarezza nella costruzione della prossima offerta.

I programmi annunciati e la linea editoriale

Tra i protagonisti della nuova stagione si conferma Alessandro Borghese, che tornerà con la dodicesima stagione di 4 Ristoranti, già in lavorazione e prevista per l’inizio del 2027, e con una nuova edizione di Celebrity Chef. A questo si aggiunge Cooking Grandmas, nuovo format in arrivo su TV8, costruito come una sfida tra nonne e tra tradizioni culinarie tramandate nel tempo.

Il programma, per come è stato presentato, unisce competizione e memoria gastronomica: le protagoniste vivranno in un casolare immerso nella natura, cucineranno in una grande cucina attrezzata e condivideranno racconti personali e saperi di una cucina che rischia di perdersi. Borghese sarà affiancato da ospiti diversi in ogni puntata, chiamati a valutare i piatti.

Altro titolo chiave è Taste of Italy, nuova produzione con Antonino Cannavacciulo in arrivo nella primavera 2027. Con lui ci saranno Chiara Pavan e Anna Zhang, vincitrice della quattordicesima edizione italiana di MasterChef Italia. Il format è stato descritto come un viaggio on the road nelle diverse aree del Paese per valorizzare i migliori cuochi amatoriali legati alla tradizione locale.

Il programma si muoverà dentro la filiera enogastronomica dei territori, coinvolgendo produttori, artigiani del gusto, pescatori, enologi, ristoratori e agricoltori. La struttura affida ad Anna Zhang la ricerca dei talenti, a Chiara Pavan la selezione dei migliori piatti e a Cannavacciulo il giudizio finale. È una costruzione che rafforza una tendenza precisa: trasformare il racconto del cibo in una narrazione culturale del territorio.

Sul fronte free-to-air, TV8 conferma Celebrity Chef, Foodish e GialappaShow, quest’ultimo in partenza a metà ottobre 2026. La novità è Italia per due – Consigli disordinati di viaggio, con Benedetta Parodi e Fabio Caressa, impegnati in un viaggio attraverso città, pianure e montagne italiane tra esperienze locali, attività legate agli usi del territorio e momenti dedicati al food.

Il peso di cucina e territorio nei palinsesti

Dalla presentazione emerge una linea editoriale netta: Sky, NOW e TV8 investono su format capaci di tenere insieme intrattenimento, identità territoriale e familiarità dei conduttori. La cucina non è proposta solo come gara televisiva, ma come strumento di racconto sociale e culturale, dall’Italia delle nonne di Cooking Grandmas al viaggio produttivo di Taste of Italy.

In questo quadro, il rafforzamento dell’offerta free-to-air appare strategico. L’arrivo di nuovi programmi con Fabio Caressa e Benedetta Parodi, insieme alle conferme dei titoli più riconoscibili, suggerisce la volontà di consolidare l’ecosistema del gruppo su pubblici diversi. Per alcune novità, come Italia per due, la data di debutto non è ancora stata comunicata, ma l’annuncio segnala già l’orientamento della stagione.

FAQ

Quali show tornano su Sky e NOW?

Sì, tornano 4 Hotel, X Factor, MasterChef Italia, 4 Ristoranti e Pechino Express, tutti indicati tra le conferme della stagione 2026/2027.

Quando va in onda 4 Ristoranti?

Sì, la dodicesima stagione di 4 Ristoranti è già in lavorazione ed è annunciata in arrivo all’inizio del 2027.

Cos’è Cooking Grandmas su TV8?

Sì, è un nuovo format con Alessandro Borghese basato su una sfida tra nonne e tra tradizioni culinarie tramandate di generazione in generazione.

Di cosa parla Taste of Italy?

Sì, è un viaggio con Antonino Cannavacciulo, Chiara Pavan e Anna Zhang per valorizzare cuochi amatoriali e territori della cultura gastronomica italiana.

Come è stato verificato questo contenuto?

Sì, il testo nasce da un’analisi approfondita e da una verifica incrociata della nostra Redazione su numerose fonti, tra cui ComingSoon.it.