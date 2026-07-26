26 Luglio 2026

Home / INTERNET / Vannacci, un video AI per chiedere la grazia a Mario Roggero

La notizia in sintesi

Roberto Vannacci pubblica un video AI sulla grazia per Mario Roggero .

pubblica un video AI sulla grazia per . Il filmato è ambientato nell’antica Roma e diffuso su Instagram.

Compare un personaggio somigliante al presidente Sergio Mattarella .

. La scena finale mostra l’uscita dal carcere e il ricongiungimento familiare.

Riassunto generato con AI

Vannacci e il video AI per Roggero

Roberto Vannacci, leader di Futuro Nazionale, ha pubblicato il 25 luglio 2026 sul proprio profilo Instagram un nuovo video generato con l’intelligenza artificiale dedicato a Mario Roggero, gioielliere detenuto nel carcere di Bollate dopo la condanna per l’omicidio di due rapinatori. Il filmato, ambientato nell’antica Roma, mette in scena una richiesta simbolica di grazia rivolta a un personaggio con le sembianze del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

La didascalia del post recita “Grazia per Roggero. Amen” e richiama la richiesta di clemenza per il gioielliere. Il contenuto è una rappresentazione narrativa realizzata con AI e non documenta un atto istituzionale reale.

Nel video, Vannacci appare come un condottiero romano e consegna una pergamena al personaggio seduto su un trono. Sul foglio compare la parola “Gratia”, mentre la sequenza richiama visivamente il tema della giustizia attraverso una statua bendata con una bilancia.

Il post è il secondo filmato di questo tipo diffuso in pochi giorni dal leader di Futuro Nazionale. La precedente clip, anch’essa ambientata nell’antica Roma, includeva Elly Schlein e Giuseppe Conte.

La scena della liberazione e il messaggio politico

La parte conclusiva del video mostra una versione artificiale di Mario Roggero nella sua cella: una colomba bianca raggiunge la finestra con le grate, quindi Vannacci gli toglie le manette e lo accompagna fuori dal carcere. Ad attenderlo ci sono una folla festante, la moglie e le figlie del gioielliere, con le quali il protagonista si ricongiunge.

Nel filmato appare anche Rossano Sasso, deputato di Futuro Nazionale, e viene mostrata una figura simile a una figlia del capo dello Stato. Sono elementi della messa in scena digitale, costruita per rendere immediato il messaggio del post.

L’uso dell’immaginario romano consolida un formato comunicativo già sperimentato da Vannacci: la politica viene tradotta in un racconto visuale, con ruoli netti e un esito risolutivo. In questo caso l’obiettivo esplicito non è attaccare avversari, ma sostenere pubblicamente la causa di Roggero.

La scelta dell’AI permette di raffigurare persone reali in una vicenda fittizia e fortemente simbolica. Proprio per questo, la distinzione tra il contenuto social e i fatti istituzionali resta centrale nella lettura del filmato.

Un format destinato a proseguire

Il nuovo video indica che l’intelligenza artificiale è diventata per Roberto Vannacci uno strumento ricorrente di comunicazione politica sui social. La narrazione della grazia, con il ritorno di Mario Roggero alla famiglia, concentra in pochi minuti una richiesta di clemenza e una presa di posizione pubblica.

Il caso evidenzia anche come i contenuti sintetici possano usare figure istituzionali riconoscibili per costruire messaggi ad alta circolazione. La diffusione su Instagram rende quindi essenziale distinguere la ricostruzione visiva dall’effettivo andamento delle procedure reali.

FAQ

Che cosa mostra il video di Vannacci?

Sì, mostra Roberto Vannacci in veste di generale romano mentre ottiene simbolicamente la grazia e libera Mario Roggero.

Dove è stato pubblicato il filmato?

Sì, il filmato è stato pubblicato sull’account Instagram di Roberto Vannacci, leader di Futuro Nazionale.

Il video documenta una grazia reale?

No, il contenuto è realizzato con intelligenza artificiale e rappresenta una vicenda narrativa in cui la richiesta viene accolta.

Chi compare nella sequenza finale?

Sì, nella sequenza finale compaiono Mario Roggero, Roberto Vannacci, una folla e la moglie con le figlie del gioielliere.

Quali fonti hanno verificato questa notizia?

Sì, il contenuto nasce da analisi approfondita e verifica incrociata della nostra Redazione su Adnkronos, Agenzia ANSA, Key4biz, LaPresse e Leggo.