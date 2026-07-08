Tommaso Zorzi e Alex Di Giorgio di nuovo insieme a Roma tra allenamenti e hotel

8 Luglio 2026

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La notizia in sintesi

Tommaso Zorzi e Alex Di Giorgio sono stati fotografati di nuovo insieme a Roma .

e sono stati fotografati di nuovo insieme a . Gli scatti di Chi li mostrano tra allenamenti e rientro nello stesso hotel.

li mostrano tra allenamenti e rientro nello stesso hotel. Il riavvicinamento arriva dopo crisi, indiscrezioni di rottura e parole pubbliche di Zorzi.

Non ci sono conferme sentimentali, ma emerge una complicità evidente tra i due.

(Riassunto generato con AI)

Zorzi e Di Giorgio di nuovo insieme

Tommaso Zorzi e Alex Di Giorgio sono tornati al centro della cronaca rosa dopo essere stati paparazzati insieme a Roma, nelle ultime ore, a poche settimane dalle dichiarazioni con cui il conduttore aveva lasciato intendere la fine della relazione. A rilanciare la notizia è il magazine Chi, che li ha immortalati tra Villa Borghese e Piazza della Repubblica durante una sessione di corsa e allenamento, con base al The St. Regis Rome.

Il punto rilevante, al momento, è questo: non ci sono immagini che certifichino un ritorno ufficiale di coppia, ma la loro presenza condivisa nello stesso contesto riapre il quadro dopo mesi segnati da indiscrezioni di crisi, smentite implicite e successive conferme di rottura. Il motivo dell’attenzione mediatica sta proprio nella distanza tra quanto emerso pubblicamente finora e queste nuove immagini.

I dettagli del riavvicinamento a Roma

Secondo quanto riportato da Chi, i fotografi hanno sorpreso Zorzi e Di Giorgio mentre correvano per le strade del centro della Capitale. La giornalista Azzurra Della Penna ha descritto così il momento: “Le storie d’amore hanno un difetto: finiscono. Le più belle ricominciano. Solo pochi mesi fa si rincorrevano le voci di una relazione giunta ai titoli di coda. Oggi, invece, eccoli di nuovo insieme. Roma come sfondo, il St. Regis come quartier generale, un paio di giorni trascorsi fianco a fianco e una routine che dice più di tante smentite o conferme: allenamento all’alba, rientro in hotel insieme e una complicità che non sembra essersi presa nessuna pausa”.

Gli scatti, però, non mostrano baci o effusioni tali da definire con certezza un ritorno sentimentale. Il dato osservabile è la sintonia tra i due, evidenziata anche dal modo in cui scherzano in strada. La relazione era diventata pubblica la scorsa estate, dopo le foto dei baci a Pantelleria. Nei mesi successivi erano circolate voci di crisi, poi rafforzate da quanto scritto da Giuseppe Candela su Chi, che aveva parlato di “una profonda crisi”.

Anche Roberto Alessi, sul settimanale Gente, aveva descritto un rapporto complesso, “tra alti e bassi e liti”, lasciando intendere maggiori segnali di insofferenza da parte di Di Giorgio. Un mese fa, inoltre, lo stesso Zorzi, ospite del podcast di Giulia Salemi Non lo Faccio X Moda, aveva detto: “Non sono ancora pronto per l’amore, non sono innamorato. Forse non ho mai amato veramente”.

Cosa cambia dopo le nuove immagini

Le foto pubblicate da Chi non chiudono il caso, ma ne cambiano il perimetro. Dopo parole che facevano pensare a una separazione netta, la nuova esposizione pubblica dei due insieme rende plausibile almeno un riavvicinamento personale.

Resta però una distinzione essenziale: allo stato dei fatti si può parlare di presenza condivisa, complicità e frequentazione, non di ritorno ufficiale della relazione. Proprio questa ambiguità, tra amicizia ritrovata ed evoluzione sentimentale, è l’elemento che mantiene alta l’attenzione sulla coppia.

FAQ

Dove sono stati visti insieme?

Sì, sono stati fotografati a Roma, nel tratto tra Villa Borghese e Piazza della Repubblica.

Quale fonte ha pubblicato le foto?

Sì, gli scatti sono stati pubblicati dal magazine Chi, citato come fonte diretta della notizia.

Le immagini confermano il ritorno di coppia?

No, le foto non mostrano baci o gesti inequivocabili; documentano però allenamenti insieme e rientro nello stesso hotel.

Cosa aveva detto Zorzi sulla rottura?

Sì, nel podcast di Giulia Salemi aveva dichiarato di essere single e di non sentirsi pronto per l’amore.

Come è stata verificata questa notizia?

Sì, il contenuto nasce da analisi approfondita e verifica incrociata della nostra Redazione su numerose fonti, tra cui Biccy.