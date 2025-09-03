Tommaso Zorzi e l’ex di Ballando con le Stelle: passione travolgente e baci infuocati senza precedenti

La nuova storia d’amore tra Tommaso Zorzi e Alex Di Giorgio

Tommaso Zorzi , volto noto del piccolo schermo e influencer di spicco, ha ufficialmente avviato una nuova relazione sentimentale con Alex Di Giorgio , ex nuotatore professionista e volto televisivo. La loro storia, che nasce da un contatto social antecedente, è stata finalmente confermata da immagini esclusive che li ritraggono insieme in momenti di intimità e complicità a Pantelleria, suggerendo una frequentazione ormai consolidata. Il rapporto si rivela dunque ben più di una semplice amicizia o conoscenza occasionale, segnando una nuova fase nella vita privata di Zorzi.

Nel panorama sentimentale di Zorzi, questa relazione segue eventi importanti, come la fine della love story con Tommaso Stanzani, anch’essa al centro dell’attenzione mediatica, e una breve frequentazione con il designer Andrea Consalvo. La liaison con Di Giorgio appare invece strutturata e consolidata, con una reciproca esposizione sui social che avvalora l’autenticità del legame e la voglia di vivere pubblicamente il rapporto.

È importante sottolineare come il primo contatto tra i due risalga a diversi anni fa, con ipotesi e tentativi di avvicinamento ancora nel 2020, durante la partecipazione di Zorzi al Grande Fratello Vip. Questa “storia scritta da anni”, come definita da fonti vicine alla coppia, trova finalmente conferma nelle immagini segrete e nei gesti di affetto condivisi. La relazione tra Zorzi e Di Giorgio rappresenta pertanto un capitolo nuovo e significativo per entrambi, segnando un ulteriore approfondimento dei loro percorsi personali e pubblici.

Dalle piscine alle luci della ribalta: la carriera di Alex Di Giorgio

Alex Di Giorgio si è guadagnato un solido prestigio nel panorama sportivo italiano grazie alle sue straordinarie imprese nel nuoto. Nato nel 1988, ha rappresentato l’Italia in due edizioni consecutive delle Olimpiadi, Londra 2012 e Rio de Janeiro 2016, gareggiando specialmente nello stile libero e nelle staffette. Tra i risultati più rilevanti della sua carriera si annoverano una medaglia d’argento agli Europei, tre ori ai Giochi del Mediterraneo e una medaglia d’argento alle Universiadi, attestando il suo livello competitivo di alto rilievo internazionale.

Dalla piscina alla televisione, Di Giorgio ha saputo reinventarsi e conquistare il pubblico con la sua presenza carismatica in programmi mainstream. Nel 2022 ha partecipato a Ballando con le Stelle, scegliendo di mettersi alla prova in una disciplina completamente diversa, in coppia con il maestro Moreno Porcu. Tale esperienza ha ulteriormente ampliato la sua visibilità mediatica e ha contribuito a costruire un’immagine pubblica versatile e dinamica.

Nonostante un’offerta per entrare nella Casa del Grande Fratello Vip nel 2020, ha scelto di rifiutare, mantenendo una selettività che ha preservato la sua immagine e percorso professionale. Sul piano personale, la sua storia con l’influencer Ivano Marino, conclusasi drammaticamente, ha avuto importanti risvolti giudiziari, quando Di Giorgio ha denunciato episodi di stalking e diffamazione portando a una condanna per Marino. Questi elementi fanno di Alex Di Giorgio un personaggio complesso, con una solida carriera alle spalle e una vita privata intensamente vissuta sotto i riflettori.

Scintille di passione: i momenti rubati a Pantelleria

Tommaso Zorzi e Alex Di Giorgio sono stati recentemente immortalati durante una vacanza a Pantelleria, scenario di momenti intensi e inequivocabili per la coppia. Le fotografie, scattate da paparazzi attenti, mostrano i due protagonisti in atteggiamenti di forte complicità e tenerezza, con baci appassionati e gesti di affetto che svelano la profondità del loro legame. Il contesto isolano ha fatto da cornice a questi momenti di intimità pubblica, dove nulla è stato lasciato all’immaginazione o celato agli occhi degli osservatori.

Nonostante la notorietà di entrambi, Zorzi e Di Giorgio non hanno tentato di sfuggire agli sguardi indiscreti, anzi, la loro esposizione sui social conferma la volontà di condividere apertamente questa storia con il pubblico. L’atmosfera rilassata e il clima mediterraneo hanno favorito incontri conviviali e passeggiate sulla spiaggia, testimoniate anche da post e storie condivise sui rispettivi profili Instagram.

Questi scatti rappresentano una testimonianza concreta di un rapporto che sembra consolidarsi giorno dopo giorno, stemperando ogni dubbio sulle voci che circolavano da tempo. La loro presenza congiunta a Pantelleria, lontana dagli ambienti televisivi e mondani, conferma la volontà di vivere la relazione in modo sereno e genuino, lontano da speculate e gossip.