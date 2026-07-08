8 Luglio 2026

Home / SPETTACOLI & CINEMA / J-Ax racconta il suo ruolo nella crisi tra Chiara Ferragni e Fedez

La notizia in sintesi

J-Ax dice di aver consigliato Chiara Ferragni e Fedez durante la crisi matrimoniale.

dice di aver consigliato e durante la crisi matrimoniale. Le dichiarazioni sono arrivate nel podcast The BSMT con Gianluca Gazzoli .

con . Il rapper sostiene di essere stato cercato da entrambi, non di sua iniziativa.

Il racconto illumina anche il riavvicinamento con Fedez dopo gli attriti passati.

(Riassunto generato con AI)

J-Ax racconta il ruolo avuto nella crisi

J-Ax ha raccontato di essere stato coinvolto, come figura di fiducia, nella crisi tra Chiara Ferragni e Fedez. Lo ha fatto nelle ultime ore durante il podcast The BSMT di Gianluca Gazzoli, spiegando che entrambi lo avrebbero cercato quando il matrimonio stava attraversando una fase difficile. Il rapper, legato storicamente soprattutto a Fedez, ha definito il proprio intervento una sorta di supporto da “consulente matrimoniale”, motivandolo con l’esperienza personale del suo rapporto con la moglie.

Il quadro che emerge è quello di un rapporto tornato utile proprio nel momento più delicato della coppia.

Secondo il suo racconto, non fu lui a inserirsi nella vicenda: *“Non ero io che li chiamavo, ma erano loro che mi interpellavano, lo facevano entrambi”*. Il perché di questo coinvolgimento, nelle sue parole, sta nella precedente vicinanza umana e professionale maturata con Fedez e, indirettamente, con il mondo dei Ferragnez.

Le dichiarazioni e il contesto del rapporto

Nel colloquio con Gianluca Gazzoli, J-Ax ha ricostruito anche il contesto. Per anni lui e Fedez sono stati amici stretti, oltre che colleghi e soci di un’etichetta indipendente, e questo gli ha permesso di assistere da vicino alla nascita della relazione con Chiara Ferragni. Il loro legame personale si era poi spezzato dopo il concerto a San Siro del giugno 2018, in una fase segnata anche da tensioni professionali e, come ha ricordato, da penali milionarie legate all’uscita da Newtopia.

Il rapporto si sarebbe ricucito nel 2022, e proprio questo riavvicinamento avrebbe reso possibile il suo ruolo di sostegno durante la crisi coniugale.

*“Io ho cercato di aiutarli in maniera genuina”*, ha detto, aggiungendo che quell’appoggio avrebbe anche contribuito ad attenuare i vecchi attriti con Federico. Il passaggio più significativo riguarda però la sua sorpresa per quanto emerso successivamente sulla separazione: *“Quello che è uscito dopo fa un po’ a pugni con quello che ho visto e vissuto io”*. È un’affermazione che non aggiunge nuovi fatti, ma segnala una distanza tra la percezione diretta del rapper e il racconto pubblico sviluppatosi dopo la fine del matrimonio.

J-Ax ha inoltre chiarito di non aver mai frequentato davvero l’ambiente degli influencer e di aver avuto un legame autentico soprattutto con Fedez, non con Chiara Ferragni. Questo dettaglio rafforza il senso delle sue parole: il suo punto di osservazione è interno al rapporto con l’artista, ma periferico rispetto al sistema relazionale che circondava la coppia.

Un racconto che lascia aperti i rapporti attuali

La chiusa dell’intervento di J-Ax è rilevante perché unisce dispiacere personale e distanza. Il rapper ha detto di soffrire sempre quando una coppia si rompe, soprattutto se l’ha conosciuta direttamente, ma ha ribadito di essersi poi ritirato nel proprio spazio privato e familiare.

Resta inoltre un elemento non secondario: nel podcast ha parlato dell’amicizia con Fedez soprattutto al passato, senza chiarire quanto il rapporto sia oggi davvero stretto. È questo, più delle confidenze sulla crisi, il punto che potrebbe avere maggior peso nel dibattito pubblico: il suo racconto offre una testimonianza diretta, ma allo stesso tempo suggerisce che la ricomposizione personale tra i due artisti possa non essere del tutto definita.

FAQ

Cosa ha detto J-Ax sui Ferragnez?

Sì, ha detto di essere stato interpellato da entrambi durante la crisi matrimoniale e di aver dato consigli personali.

Dove ha parlato J-Ax della vicenda?

Sì, ne ha parlato nel podcast The BSMT condotto da Gianluca Gazzoli.

J-Ax era amico di Chiara Ferragni?

Sì, ma ha precisato che il rapporto più vero era con Fedez e non con Chiara Ferragni.

Il riavvicinamento con Fedez quando c’è stato?

Sì, secondo il suo racconto il legame con Fedez si è ricucito nel 2022 dopo la precedente rottura.

Su quali fonti si basa questo contenuto?

Sì, nasce da un’analisi approfondita e da una verifica incrociata della nostra Redazione su numerose fonti, tra cui Biccy.