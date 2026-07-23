23 Luglio 2026

Home / INTERNET / 15enne ritira la causa contro Meta per i danni dei social

La notizia in sintesi

R.K.C. , 15 anni, ha ritirato la causa contro Meta a Los Angeles.

, 15 anni, ha ritirato la causa contro a Los Angeles. Il ragazzo aveva accusato le piattaforme di favorire dipendenza e danni psicologici.

TikTok , Snapchat e YouTube avevano già chiuso le rispettive contestazioni.

, e avevano già chiuso le rispettive contestazioni. Restano centinaia di azioni giudiziarie sul possibile impatto dei social sui minori.

(Riassunto generato con AI)

R.K.C. ritira la causa contro Meta

Meta evita un nuovo processo con giuria a Los Angeles dopo che R.K.C., quindicenne della Florida, ha ritirato la causa nella quale sosteneva di essere diventato dipendente dai social e di averne subito conseguenze sulla salute mentale. Il procedimento, davanti alla Superior Court della California per la contea di Los Angeles, sarebbe dovuto iniziare la prossima settimana ed era uno dei casi pilota destinati a verificare le accuse contro le grandi piattaforme.

Il giovane aveva chiamato in causa anche TikTok, Snapchat e YouTube, con le quali aveva già raggiunto accordi riservati. I suoi legali, Emily Jeffcott e Rahul Ravipudi, hanno spiegato che la scelta è maturata dopo i risultati complessivi della vertenza e per evitare un processo potenzialmente lungo e gravoso.

Secondo gli avvocati, il ragazzo vuole ora concentrarsi sul recupero e sulla terapia, con l’obiettivo di tornare a una vita normale. Meta ha sostenuto che il ritiro confermi l’infondatezza delle contestazioni e che non sia stato versato alcun pagamento al querelante.

Le accuse sulle funzioni che incentivano l’uso

La causa di R.K.C. contestava caratteristiche comuni delle piattaforme, tra cui lo scorrimento infinito e l’autoplay, considerate capaci di spingere a un utilizzo compulsivo mostrando contenuti senza interruzione. Il quindicenne collegava l’uso prolungato ad ansia, depressione, privazione del sonno e altre difficoltà psicologiche.

Meta ha replicato che i fatti non dimostravano un nesso causale tra le sue piattaforme e i problemi di salute mentale del ragazzo. La società aveva inoltre osservato che non risultavano tempi significativi trascorsi su Facebook e Instagram, né una storia di account verificabile e continuativa sulle sue piattaforme.

Il ritiro non chiude il confronto legale più ampio. Nel primo processo pilota, una giuria ha ritenuto Meta e YouTube responsabili per danni alla salute mentale di un’altra giovane utente, ordinando complessivamente 6 milioni di dollari tra danni compensativi e punitivi; entrambe le aziende hanno impugnato il verdetto.

La vicenda mostra quindi una distinzione rilevante: il singolo caso si è fermato prima del giudizio, ma la tesi secondo cui il design delle piattaforme possa contribuire a danni nei minori continua a essere esaminata nei tribunali. Le cause riguardano non soltanto adolescenti e famiglie, ma anche distretti scolastici e autorità statali.

Il contenzioso sui social resta aperto

Nel tribunale californiano restano altri sette casi pilota in programma, mentre un distinto gruppo di procedimenti è pendente davanti a un tribunale federale di Oakland. Il prossimo processo selezionato a Los Angeles è previsto in ottobre, secondo gli atti giudiziari citati.

Meta deve inoltre affrontare azioni promosse da procuratori generali statali, che contestano presunte comunicazioni fuorvianti sui rischi e sulle funzioni potenzialmente additive. In New Mexico, una giuria ha già disposto una sanzione da 375 milioni di dollari contro la società; lo Stato prepara la fase successiva, orientata a possibili cambiamenti strutturali.

FAQ

Perché R.K.C. ha ritirato la causa?

Sì, il quindicenne ha scelto di evitare un processo di settimane per concentrarsi sul recupero e sulla terapia, dopo aver già definito le contestazioni contro altre piattaforme.

Meta ha pagato per chiudere il caso?

No, Meta ha dichiarato che R.K.C. non ha ricevuto alcun pagamento per ritirare le accuse, rimaste senza un verdetto nel merito.

Quali piattaforme erano coinvolte nella causa?

Sì, l’azione iniziale riguardava Meta, TikTok, Snapchat e YouTube; le ultime tre aziende avevano raggiunto accordi riservati con il giovane.

Quali funzioni erano contestate dal ragazzo?

Sì, le accuse citavano infinite scroll e autoplay, funzioni che presentano continuamente nuovi contenuti e che il querelante riteneva legate a un uso compulsivo.

Come è stata verificata questa notizia?

Sì, il contenuto nasce da un’analisi approfondita e da una verifica incrociata della nostra Redazione su più fonti: BBC News, Mashable e The Verge.