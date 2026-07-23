Tesla mantiene 11.509 bitcoin e registra una perdita contabile di 112 milioni

23 Luglio 2026

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La notizia in sintesi

Tesla mantiene 11.509 Bitcoin senza acquistare o vendere nel trimestre.

mantiene 11.509 Bitcoin senza acquistare o vendere nel trimestre. La società registra una perdita contabile dopo le imposte di 112 milioni.

Il calo di Bitcoin a fine giugno pesa sulla valutazione delle riserve.

a fine giugno pesa sulla valutazione delle riserve. I ricavi trimestrali raggiungono 28,2 miliardi di dollari, sopra le attese.

(Riassunto generato con AI)

Tesla conferma la riserva Bitcoin nel secondo trimestre

Tesla ha mantenuto invariata la propria tesoreria di 11.509 Bitcoin nel secondo trimestre del 2026, registrando nei risultati societari una perdita contabile dopo le imposte di 112 milioni di dollari. La casa automobilistica non ha acquistato né ceduto BTC, confermando una posizione stabile dopo le operazioni effettuate nel 2022. Il risultato riflette la flessione del prezzo della criptovaluta nel periodo di rendicontazione, non una vendita delle riserve.

Nel trimestre, Bitcoin è passato da circa 83.000 dollari a circa 58.000 dollari alla fine di giugno, in un contesto di volatilità degli asset rischiosi e incertezza macroeconomica. Dopo la chiusura del periodo, la criptovaluta è risalita intorno a 65.840 dollari. Tesla resta quindi esposta alle oscillazioni del valore di mercato pur avendo scelto di non modificare la quantità detenuta.

Perdita contabile e risultati trimestrali a confronto

Il risultato negativo sulle riserve digitali non deriva da una riduzione dei BTC in portafoglio, ma dalla valutazione applicata alla fine del trimestre. La perdita di 112 milioni di dollari è stata rilevata dopo le imposte sulle attività digitali. Il recupero successivo del prezzo di Bitcoin non modifica il valore già registrato nel periodo esaminato.

Tesla acquistò inizialmente Bitcoin per 1,5 miliardi di dollari all’inizio del 2021 e accettò per breve tempo pagamenti in criptovaluta per le proprie auto, prima di sospendere l’opzione per ragioni ambientali. Nel 2022 la società vendette circa il 75% delle riserve, mantenendo poi gli attuali 11.509 BTC. Questa continuità rende il trimestre un test della volatilità contabile più che della strategia di acquisto.

Sul fronte industriale e finanziario, i ricavi trimestrali sono stati pari a 28,2 miliardi di dollari, oltre il consenso di 27,6 miliardi. L’utile per azione rettificato di 0,33 dollari ha invece mancato le attese di 0,55 dollari. Il flusso di cassa libero è risultato negativo per 1,1 miliardi di dollari.

Una riserva stabile, ma sempre sensibile al mercato

Con 11.509 BTC, Tesla rimane tra le maggiori società quotate detentrici di Bitcoin, pur con una posizione inferiore a quella di Strategy, che continua ad accumulare criptovaluta. La scelta di non operare dal 2022 riduce il rischio di esecuzione, ma non elimina l’impatto dei prezzi sui conti trimestrali. Il caso mostra come la detenzione aziendale di asset digitali possa incidere sugli utili anche senza movimenti di cassa.

Per investitori e mercato, i prossimi bilanci dipenderanno quindi sia dall’andamento operativo di Tesla sia dalla quotazione di Bitcoin alle date di chiusura contabile.

FAQ

Tesla ha venduto Bitcoin nel secondo trimestre?

Sì, la risposta è no: Tesla non ha acquistato né venduto BTC nel trimestre e ha mantenuto 11.509 Bitcoin.

A quanto ammonta la perdita Bitcoin di Tesla?

Sì, la perdita contabile dopo le imposte sulle attività digitali ammonta a 112 milioni di dollari nel secondo trimestre del 2026.

Quanto valeva Bitcoin alla fine di giugno?

Sì, secondo le informazioni riportate, Bitcoin valeva circa 58.000 dollari alla fine di giugno, dopo essere partito da circa 83.000 dollari.

Quali risultati finanziari ha comunicato Tesla?

Sì, Tesla ha registrato ricavi per 28,2 miliardi di dollari, utile per azione rettificato di 0,33 dollari e flusso di cassa libero negativo per 1,1 miliardi.

Come sono state verificate queste informazioni?

Sì. Il contenuto nasce da un’analisi approfondita e da una verifica incrociata della nostra Redazione su più fonti: CoinDesk e The Cryptonomist, includendo Helene Braun e Cheyenne Ligon.