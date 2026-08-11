Proposta al Senato per abolire il fermo amministrativo e introdurre un’ipoteca

11 Agosto 2026

La notizia in sintesi

Massimo Garavaglia propone di abolire il fermo amministrativo dei veicoli.

propone di abolire il fermo amministrativo dei veicoli. Il disegno di legge n.1945 è stato presentato al Senato il 23 giugno.

L’alternativa prevista è un’ipoteca esattoriale per debiti oltre 10.000 euro.

La proposta dovrà completare l’iter parlamentare prima di diventare legge.

( Riassunto generato con AI)

Fermo auto, proposta di riforma al Senato

Massimo Garavaglia, presidente della Commissione Finanze del Senato, ha presentato a Palazzo Madama il disegno di legge n.1945, depositato il 23 giugno, per superare il fermo amministrativo sui beni mobili registrati, compresi gli autoveicoli. La proposta, che dovrà essere discussa dopo la pausa estiva, punta a sostituire il blocco del veicolo con l’ipoteca legale esattoriale, lasciando al proprietario la possibilità di utilizzarlo.

L’obiettivo dichiarato è evitare che un debito per tasse, multe o altri crediti non pagati privi cittadini e famiglie di un mezzo essenziale per lavorare, raggiungere servizi sanitari o rispettare impegni familiari. Il provvedimento riguarda l’attività dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione e non è ancora operativo: servirà l’approvazione del Parlamento. La questione è rilevante perché il fermo è oggi una misura cautelare, non uno strumento di riscossione coattiva come il pignoramento.

Come cambierebbero garanzie, soglie e preavvisi

Nel modello proposto, il veicolo non verrebbe immobilizzato: l’ente di riscossione iscriverebbe invece una garanzia formale sul bene. Il proprietario potrebbe continuare a circolare, mentre il credito pubblico resterebbe tutelato in caso di vendita o rottamazione dell’auto. L’ipoteca esattoriale sarebbe applicabile soltanto quando il debito supera 10.000 euro.

Prima dell’iscrizione, il contribuente dovrebbe ricevere un preavviso di 60 giorni, periodo nel quale potrebbe pagare o chiedere una rateizzazione. Una volta estinto il debito, la cancellazione della misura sarebbe gratuita, eliminando gli oneri aggiuntivi oggi collegati alla rimozione del fermo. Per le somme inferiori alla soglia prevista, il testo non contempla misure cautelari sui beni del cittadino.

Attualmente il fermo può impedire la circolazione, la demolizione, l’esportazione e la vendita del mezzo con atto successivo alla sua iscrizione. La disciplina vigente prevede comunque procedure e comunicazioni preventive: per debiti fino a 800 euro è richiesto un sollecito di pagamento, mentre il contribuente dispone di 60 giorni per pagare, rateizzare o ricorrere. Restano inoltre tutele per alcuni veicoli, come quelli destinati al trasporto di persone con disabilità e, quando dimostrato, quelli strumentali ad attività d’impresa o professionale.

Il nodo tra mobilità del debitore e incassi pubblici

La relazione che accompagna il disegno di legge considera il fermo potenzialmente sproporzionato perché può compromettere la mobilità quotidiana senza produrre un incasso immediato per l’Erario. Il blocco dell’auto, tuttavia, può anche spingere chi possiede un solo veicolo a saldare o rateizzare il debito per evitare i disagi pratici.

L’ipoteca proposta ridurrebbe l’impatto sulla vita del contribuente, ma non assicurerebbe automaticamente liquidità allo Stato. Il confronto parlamentare dovrà quindi misurare l’equilibrio tra tutela del credito pubblico e continuità lavorativa, familiare e sanitaria di chi ha debiti iscritti a riscossione.

FAQ

Che cosa prevede il disegno di legge 1945?

Sì, prevede l’abolizione del fermo amministrativo dei veicoli e la sua sostituzione con un’ipoteca legale esattoriale, lasciando utilizzabile l’auto del debitore.

Chi ha presentato la proposta sul fermo auto?

Sì, il testo è stato presentato da Massimo Garavaglia, presidente della Commissione Finanze del Senato, il 23 giugno.

Qual è la soglia per l’ipoteca esattoriale?

Sì, l’ipoteca prevista dalla proposta potrebbe essere applicata soltanto per debiti superiori a 10.000 euro.

Quanto tempo avrebbe il contribuente per regolarizzare?

Sì, il disegno di legge stabilisce un preavviso di 60 giorni per pagare il debito o richiedere una rateizzazione.

Su quali fonti si basa questa analisi?

Sì, il contenuto nasce da analisi approfondita e verifica incrociata della nostra Redazione sulle fonti Money.it e QuiFinanza.