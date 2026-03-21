Home / MOTORI / Carburanti in lieve flessione segnano il primo concreto allentamento dei prezzi alla pompa

Carburanti in calo graduale dopo il taglio delle accise del governo

Venerdì in tutta Italia si sono visti i primi concreti cali dei prezzi di benzina e gasolio ai distributori, dopo il taglio delle accise deciso dal governo mercoledì sera per contrastare gli aumenti legati alla guerra in Medio Oriente.

La riduzione fiscale è di 25 centesimi al litro, ma l’impatto alla pompa è stato finora più contenuto: in media -15 centesimi per la benzina e -14,3 per il gasolio.

I prezzi non sono però scesi subito giovedì, come l’esecutivo aveva lasciato intendere, alimentando sospetti di «speculazione» sulle società energetiche e sui gestori degli impianti, benché i dati mostrino una dinamica più tecnica che opportunistica.

In sintesi:

Taglio accise di 25 centesimi al litro su benzina e gasolio deciso dal governo

Giovedì prezzi ancora in aumento, primi cali effettivi solo dalla mattina di venerdì

Scostamento legato a rimanenze acquistate con vecchie accise, non a pura speculazione

Forti differenze territoriali tra regioni più care e regioni più economiche

Giovedì mattina, secondo le rilevazioni del ministero delle Imprese e del Made in Italy, la benzina segnava ancora 1,89 euro al litro e il gasolio 2,125 euro, circa l’1 per cento in più rispetto a mercoledì.

Il motivo principale è contabile: i gestori determinano i listini in base al costo del carburante già acquistato, su cui gravavano le accise piene, con margini medi intorno ai 3 centesimi al litro.

Abbassare subito i prezzi avrebbe significato vendere in perdita, cosa che la quasi totalità dei distributori ha evitato, rinviando gli adeguamenti alle nuove forniture tassate in misura ridotta.

Dati regionali, dinamica dei prezzi e controlli annunciati dal governo

Venerdì i prezzi medi hanno iniziato a riflettere il taglio fiscale: la benzina è scesa a 1,738 euro al litro, il gasolio a 1,981 euro.

Restano tuttavia marcate differenze territoriali. Per la benzina i livelli più alti si registrano nella provincia autonoma di Bolzano (1,794 euro), in Campania (1,782) e in Sicilia (1,772).

I valori più bassi si osservano nelle Marche (1,684), in Toscana (1,705) e in Friuli Venezia Giulia (1,708), regioni che beneficiano sia di dinamiche logistiche sia di maggiore concorrenza locale.

Per il gasolio, gli importi massimi medi emergono ancora a Bolzano (2,033 euro), in Campania (2,019) e in Valle d’Aosta (2,008); i minimi nelle Marche (1,935), in Toscana (1,949) e in Sardegna (1,952).

Le riduzioni più consistenti sulla benzina si sono registrate in Friuli Venezia Giulia (-17,8 centesimi), Toscana (-17,3) e Sardegna (-17,1), mentre i cali più modesti si notano in Campania (-10,3), a Bolzano (-12,8) e nel Lazio (-13,1).

Per il gasolio, l’andamento è analogo: correzioni maggiori in Friuli Venezia Giulia, Toscana e Sardegna, minori in Campania, Molise e Lazio.

Si tratta comunque di valori medi: singoli distributori possono proporre prezzi significativamente diversi, specie lungo la rete autostradale.

Il governo ha annunciato controlli della Guardia di Finanza sugli impianti che non si adegueranno rapidamente alla riduzione delle accise, nel tentativo di scoraggiare comportamenti opportunistici.

Ma l’evoluzione degli ultimi giorni suggerisce che la componente principale del ritardo è stata l’esigenza di smaltire le scorte acquistate a condizioni fiscali precedenti più onerose.

Prospettive per automobilisti e impatto sulle politiche di prezzo future

Nelle prossime settimane l’effetto del taglio delle accise dovrebbe emergere in modo più uniforme lungo tutta la rete distributiva, man mano che le scorte a tassazione piena verranno esaurite.

Gli automobilisti dovranno però continuare a confrontare i prezzi zona per zona, perché le differenze regionali e locali difficilmente si azzereranno, specie tra rete ordinaria e autostrade.

Per il governo, questa fase fa da banco di prova per eventuali futuri interventi sui carburanti: l’esperienza mostra che i tagli fiscali hanno un impatto reale ma non immediato e che la comunicazione politica deve tenere conto dei tempi tecnici della filiera.

FAQ

Quando vedrò il pieno effetto del taglio delle accise?

È realistico attendersi un adeguamento più completo nell’arco di alcuni giorni, man mano che i distributori smaltiscono le scorte acquistate con le vecchie accise.

Perché i prezzi non sono scesi subito il giorno dopo il provvedimento?

Dipende dal fatto che il carburante già nei serbatoi era stato comprato con tassazione piena: venderlo subito scontato avrebbe generato perdite sui margini dei distributori.

Conviene fare rifornimento in autostrada o sulla rete ordinaria?

Generalmente conviene la rete ordinaria: i listini autostradali risultano mediamente più alti per maggiori costi operativi e minore concorrenza tra gestori.

Perché ci sono differenze di prezzo tra una regione e l’altra?

Le differenze derivano da logistica, concorrenza locale, costi di gestione e politiche commerciali delle compagnie, oltre che dalla diversa densità degli impianti.

Quali sono le fonti dei dati e delle informazioni utilizzate?

Le informazioni derivano da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.