28 Ottobre 2026

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La notizia in sintesi Mondadori Digital presenta a Intersections nuovi format editoriali, progetti pubblicitari e iniziative per il 2027.

GialloZafferano prepara un evento pubblico a Milano alla fine del 2027.

La funzione Good Choice, in beta nell’app GialloZafferano, consente di consultare ingredienti, valori nutrizionali e allergeni.

AdKaora e AD cube partecipano a workshop su pubblicità digitale, intelligenza artificiale e ottimizzazione delle campagne.

Nuovi programmi video, un evento pubblico di GialloZafferano a Milano e applicazioni dell’intelligenza artificiale alla spesa e alla pubblicità: sono le anticipazioni per il 2027 che Mondadori Digital presenta a Intersections 2026, la manifestazione dedicata a marketing, comunicazione, creatività e tecnologia in corso all’Allianz MiCo di Milano. Le novità riguardano sia i contenuti destinati alle community dei marchi editoriali sia gli strumenti proposti agli inserzionisti.

Il programma coinvolge GialloZafferano, Fatto in Casa da Benedetta, MypersonalTrainer, The Wom e Webboh, insieme alle agenzie di creator Zenzero e Power Talent Agency e alle società del Polo MarTech AdKaora e AD cube. Allo stand 18, lo spazio Mondadori Digital Lounge by Archiproducts ospita gli incontri con aziende, agenzie media e professionisti, in un allestimento curato da Archiproducts con arredi e prodotti dei suoi partner.

Daniela Cerrato, CMO di Mondadori Digital e membro del Consiglio Direttivo di IAB Italia, descrive così l’impostazione editoriale:

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«La forza di Mondadori Digital nasce dall’identità dei suoi brand e dalla relazione autentica con le community»

«In un mondo in cui l’attenzione è sempre più frammentata, noi ogni giorno lavoriamo per meritare il loro tempo. Per questo continuiamo a investire in contenuti utili, storie dal forte calore umano e long format, capaci di creare vicinanza e alimentare la fiducia delle nostre community. “Explore the new dimensions of digital” è un invito ai partner a trasformare questa capacità di costruire relazioni in nuove opportunità di comunicazione, dai format editoriali hero alle esperienze sul territorio, fino alle soluzioni MarTech. Perché anche nell’era dell’intelligenza artificiale, sono le persone e le relazioni a fare la differenza»

Video lunghi e nuovi programmi per il 2027

Una parte dello sviluppo riguarda Mondadori Digital Social TV, che aumenta la produzione di video lunghi destinati anche alle connected tv. Nel catalogo figurano Discorsi in Osteria di GialloZafferano, con Cesare Battisti e ospiti come Luca Argentero, e Scomode di The Wom, che annuncia Francesca Michielin come prossima ospite. È prevista anche una nuova stagione de La Palestra di MypersonalTrainer: il programma ha già ospitato 30 persone, tra cui Martina Colombari, Aldo Montano, Ignazio Moser e Carolina Kostner.

Per il 2027 è annunciato “Toglimi il dubbio!” con il Socialmente Farmacista, dedicato alla divulgazione scientifica sui medicinali, tra risposte alle domande e verifica delle convinzioni più diffuse. GialloZafferano prepara inoltre produzioni con i ristoratori, concentrate sugli ingredienti, sulle tradizioni e sulla quotidianità della cucina. Webboh riproporrà “La Macchina della Verità di Webboh”, con creator, interviste al poligrafo e un racconto a puntate rivolto alla Gen Z.

Dalla scansione degli alimenti agli eventi dal vivo

Sull’app di GialloZafferano è stata avviata la fase beta di Good Choice, un progetto che applica l’intelligenza artificiale alla consultazione delle informazioni alimentari. Scansionando i prodotti nell’app, gli utenti possono accedere a ingredienti, valori nutrizionali e allergeni. Il servizio punta a collegare il momento della spesa alla scelta delle ricette.

Sul fronte degli appuntamenti dal vivo, la novità annunciata è il primo grande evento annuale di GialloZafferano aperto al pubblico, previsto a Milano alla fine del 2027. Nello stesso anno MypersonalTrainer Days arriverà alla sesta edizione; tra gli appuntamenti richiamati figura anche la quarta edizione dei Webboh Awards.

The Wom introduce invece “The Wom On Air”, un format itinerante per seguire manifestazioni e appuntamenti dal vivo: dalle Fashion Week ai red carpet, fino agli eventi di Venezia e Sanremo.

Intelligenza artificiale e campagne pubblicitarie

Le attività dedicate alla pubblicità comprendono tre incontri con AdKaora e AD cube. Il programma del 28 ottobre prevede il caso Alcon, sviluppato da AdKaora con Starcom e Meaningfool, un approfondimento di AD cube sull’impiego dei modelli linguistici LLM nelle decisioni di ottimizzazione delle campagne e la partecipazione di AdKaora Iberia a una tavola rotonda di Google.

I temi comprendono il passaggio dalle interazioni online alle attività sul territorio e l’uso dell’intelligenza artificiale nelle scelte relative a mezzi, creatività e budget, con attenzione al rapporto tra misurazione e valutazione umana.

Paolo Ingrosso, Chief Revenue Officer di AdKaora & Head of Sales Coordination di Mondadori Digital, spiega:

«Coniugando gli obiettivi dei brand con diversi linguaggi creativi, tecnologia conversazionale e know-how martech, offriamo agli investitori nuovi modi di fare creatività finalizzati al drive to experience»

«A Intersections mostriamo come mettere a sistema dati, contenuti e intelligenza artificiale per accompagnare le persone dalla scoperta all’acquisto: così convertiamo il digitale in esperienze reali»

Il confronto con i creator

La partecipazione delle agenzie di talent affronta linguaggi, rapporti con le community, metriche e responsabilità dell’influencer marketing. Zenzero opera nel settore alimentare, mentre Power Talent Agency segue wellness, beauty e lifestyle.

Tra le protagoniste degli incontri del 28 ottobre figurano Diletta Secco, creator di GialloZafferano e nel gruppo di talent di Zenzero, e Nicole Cavallo, creator di Power Talent Agency e fondatrice di Aerenica. Il programma affianca così ai nuovi contenuti editoriali il confronto sulle modalità con cui creator, marchi e strumenti pubblicitari lavoreranno nei progetti annunciati per il 2027.