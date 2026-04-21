Home / FINTECH / Klarna spinge il resale: crescita del 75% e nuovi ricavi per i consumatori

Il mercato della rivendita digitale evolve rapidamente e si consolida come leva finanziaria concreta per i consumatori. I dati più recenti di Klarna, tra i principali player globali nei pagamenti flessibili, mostrano un incremento del 75% degli annunci di vendita generati tramite la sua app negli ultimi 13 mesi.

Il fenomeno segnala un cambio strutturale: gli acquisti non sono più costi “affondati”, ma asset recuperabili. In media, ogni prodotto venduto genera circa 117 euro, trasformando il resale in una pratica sempre più integrata nella gestione del denaro personale.

L’adozione crescente tra i consumatori più giovani e l’integrazione con marketplace globali indicano che il commercio circolare non è più marginale, ma una componente stabile dell’economia digitale contemporanea.

Resale digitale: da opzione marginale a comportamento ricorrente

La funzione di rivendita di Klarna, introdotta in Svezia nel 2022 e oggi attiva in 15 mercati, ha trasformato la vendita dell’usato in un processo fluido e immediato.

Integrazione e semplicità operativa

Grazie alla connessione con piattaforme come eBay, Poshmark e Tradera, gli utenti possono pubblicare annunci direttamente dalla cronologia acquisti.

Il sistema precompila dati e prezzi, eliminando frizioni operative e riducendo il tempo necessario per vendere. Questo abbassa la barriera all’ingresso e amplia la base utenti.

Utenti abituali e fasce attive

Il 38% delle pubblicazioni proviene da utenti di ritorno, segnale di fidelizzazione elevata.

La fascia 26-35 anni guida il fenomeno con il 30% dell’attività, confermando una maggiore maturità finanziaria e una gestione dinamica degli asset personali.

Valore economico e nuove logiche di consumo

Il resale si afferma come leva economica concreta, integrandosi con le strategie di risparmio e ottimizzazione della spesa.

Recupero di valore e liquidità

Secondo i dati, gli utenti recuperano in media 117 euro per articolo venduto.

Louisa Garcia Moreno, Sustainability Communications Lead di Klarna, sottolinea: “Pubblicare un articolo per la rivendita tramite Klarna richiede solo pochi minuti e, in media, i nostri utenti recuperano circa 117 euro per ogni prodotto venduto. Si tratta di denaro reale che torna nelle tasche delle persone invece di restare inutilizzato in oggetti che non usano più”.

Categorie e dinamiche di prezzo

Abbigliamento e calzature rappresentano il 43% degli annunci, seguiti da elettronica e accessori.

Prodotti come Adidas Samba, Nike Dunk Low, iPhone e AirPods dominano le pubblicazioni, con l’80% delle transazioni concentrate nella fascia medio-bassa.

Shopping circolare e sostenibilità integrata

La strategia di Klarna va oltre la rivendita, costruendo un ecosistema di consumo circolare.

Second hand e alternative integrate

La piattaforma propone prodotti usati accanto a quelli nuovi durante il processo d’acquisto, senza richiedere ricerche aggiuntive.

Questo approccio aumenta la visibilità delle opzioni sostenibili e incentiva scelte economicamente più efficienti.

Rating ESG e trasparenza

L’integrazione con Good On You introduce valutazioni su oltre 1.000 parametri ambientali e sociali.

I brand con rating elevati vengono evidenziati, mentre filtri dedicati consentono confronti basati su certificazioni indipendenti.

Come evidenzia ancora Garcia Moreno: “Sempre più consumatori vogliono fare scelte consapevoli su cosa acquistano e su come gestiscono ciò che possiedono nel tempo. Il nostro obiettivo è rendere questo processo il più semplice possibile: rivendita, alternative di seconda mano e valutazioni di sostenibilità, tutto in un unico spazio”.

FAQ

Cos’è la funzione di rivendita di Klarna

È uno strumento integrato nell’app che consente di vendere prodotti direttamente dalla cronologia acquisti.

Quanto si guadagna mediamente con il resale

Circa 117 euro per ogni articolo venduto, secondo i dati ufficiali.

Chi utilizza maggiormente il servizio

Principalmente utenti tra i 26 e i 35 anni, con elevata frequenza di utilizzo.

Quali prodotti vengono venduti di più

Sneakers, elettronica e accessori, tra cui iPhone, AirPods e scarpe sportive.

Perché il resale sta crescendo

Perché consente di recuperare liquidità e ottimizzare il valore degli acquisti passati.

Qual è la fonte dei dati

Dati ufficiali Klarna, raccolti tra agosto 2024 e marzo 2026 su mercati e piattaforme integrate.