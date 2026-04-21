michele ficara porta a porta bruno vespa sky tg 24

Direttore Editoriale  della testata Assodigitale® è Michele Ficara Manganelli. Assodigitale è una testata editoriale storica del settore Tecnologia & Finanza pubblicata esclusivamente online dal 2004 con oltre 20 anni di vita.

#Assodigitale. – Assodigitale News Magazine Tech & Fintech pubblica (senza periodicità) notizie, guide al consumo ed approfondimenti sul mondo finanziario + tecnologico a 360 gradi con particolare attenzione agli ambiti Startup, AI, Blockchain, Metaverse, Crypto, Svapo e Lifestyle.
Assodigitale® è un marchio registrato worldwide. © COPYRIGHT 2024

Klarna spinge il resale: crescita del 75% e nuovi ricavi per i consumatori

Il mercato della rivendita digitale evolve rapidamente e si consolida come leva finanziaria concreta per i consumatori. I dati più recenti di Klarna, tra i principali player globali nei pagamenti flessibili, mostrano un incremento del 75% degli annunci di vendita generati tramite la sua app negli ultimi 13 mesi.

Il fenomeno segnala un cambio strutturale: gli acquisti non sono più costi “affondati”, ma asset recuperabili. In media, ogni prodotto venduto genera circa 117 euro, trasformando il resale in una pratica sempre più integrata nella gestione del denaro personale.

L’adozione crescente tra i consumatori più giovani e l’integrazione con marketplace globali indicano che il commercio circolare non è più marginale, ma una componente stabile dell’economia digitale contemporanea.

Resale digitale: da opzione marginale a comportamento ricorrente

La funzione di rivendita di Klarna, introdotta in Svezia nel 2022 e oggi attiva in 15 mercati, ha trasformato la vendita dell’usato in un processo fluido e immediato.

Integrazione e semplicità operativa

Grazie alla connessione con piattaforme come eBay, Poshmark e Tradera, gli utenti possono pubblicare annunci direttamente dalla cronologia acquisti.

Il sistema precompila dati e prezzi, eliminando frizioni operative e riducendo il tempo necessario per vendere. Questo abbassa la barriera all’ingresso e amplia la base utenti.

Utenti abituali e fasce attive

Il 38% delle pubblicazioni proviene da utenti di ritorno, segnale di fidelizzazione elevata.

La fascia 26-35 anni guida il fenomeno con il 30% dell’attività, confermando una maggiore maturità finanziaria e una gestione dinamica degli asset personali.

Valore economico e nuove logiche di consumo

Il resale si afferma come leva economica concreta, integrandosi con le strategie di risparmio e ottimizzazione della spesa.

Recupero di valore e liquidità

Secondo i dati, gli utenti recuperano in media 117 euro per articolo venduto.

Louisa Garcia Moreno, Sustainability Communications Lead di Klarna, sottolinea: “Pubblicare un articolo per la rivendita tramite Klarna richiede solo pochi minuti e, in media, i nostri utenti recuperano circa 117 euro per ogni prodotto venduto. Si tratta di denaro reale che torna nelle tasche delle persone invece di restare inutilizzato in oggetti che non usano più”.

Categorie e dinamiche di prezzo

Abbigliamento e calzature rappresentano il 43% degli annunci, seguiti da elettronica e accessori.

Prodotti come Adidas Samba, Nike Dunk Low, iPhone e AirPods dominano le pubblicazioni, con l’80% delle transazioni concentrate nella fascia medio-bassa.

Shopping circolare e sostenibilità integrata

La strategia di Klarna va oltre la rivendita, costruendo un ecosistema di consumo circolare.

Second hand e alternative integrate

La piattaforma propone prodotti usati accanto a quelli nuovi durante il processo d’acquisto, senza richiedere ricerche aggiuntive.

Questo approccio aumenta la visibilità delle opzioni sostenibili e incentiva scelte economicamente più efficienti.

Rating ESG e trasparenza

L’integrazione con Good On You introduce valutazioni su oltre 1.000 parametri ambientali e sociali.

I brand con rating elevati vengono evidenziati, mentre filtri dedicati consentono confronti basati su certificazioni indipendenti.

Come evidenzia ancora Garcia Moreno: “Sempre più consumatori vogliono fare scelte consapevoli su cosa acquistano e su come gestiscono ciò che possiedono nel tempo. Il nostro obiettivo è rendere questo processo il più semplice possibile: rivendita, alternative di seconda mano e valutazioni di sostenibilità, tutto in un unico spazio”.

FAQ

Cos’è la funzione di rivendita di Klarna

È uno strumento integrato nell’app che consente di vendere prodotti direttamente dalla cronologia acquisti.

Quanto si guadagna mediamente con il resale

Circa 117 euro per ogni articolo venduto, secondo i dati ufficiali.

Chi utilizza maggiormente il servizio

Principalmente utenti tra i 26 e i 35 anni, con elevata frequenza di utilizzo.

Quali prodotti vengono venduti di più

Sneakers, elettronica e accessori, tra cui iPhone, AirPods e scarpe sportive.

Perché il resale sta crescendo

Perché consente di recuperare liquidità e ottimizzare il valore degli acquisti passati.

Qual è la fonte dei dati

Dati ufficiali Klarna, raccolti tra agosto 2024 e marzo 2026 su mercati e piattaforme integrate.

Michele Ficara Manganelli ✿∴♛🌿🇨🇭 Avatar

Michele Ficara Manganelli ✿∴♛🌿🇨🇭

Direttore Editoriale Assodigitale.it Phd, MBA, CPA

Storico esperto di Digital Journalism e creatore di Immediapress la prima Digital Forwarding Agency italiana poi ceduta al Gruppo ADNkronos, evangelista di Internet dai tempi di Mozilla e poi antesignano (ora pentito) dei social media in italia, Bitcoiner Evangelist, portatore sano di Ethereum e Miner di crypto da tempi non sospetti. Sono a dir poco un entusiasta della vita, e già questo non è poco. Intimamente illuminato dalla Cultura Life-Hacking, nonchè per sempre ed indissolubilmente Geek, giocosamente Runner e olisticamente golfista. #senzatimore è da decenni il mio hashtag e significa il coraggio di affrontare l'ignoto. Senza Timore. Appunto

Areas of Expertise: Digital Marketing, SEO, Content Strategy, Crypto, Blockchain, Fintech, Finance, Web3, Metaverse, Digital Content, Journalism, Branded Content, Digital Transformation, AI Strategy, Digital Publishing, DeFi, Tokenomics, Growth Hacking, Online Reputation Management, Emerging Tech Trends, Business Development, Media Relations, Editorial Management.
michele.ficara@assodigitale.it
LinkedIn Instagram YouTube Telegram
Fact Checked & Editorial Guidelines

Our Fact Checking Process

We prioritize accuracy and integrity in our content. Here's how we maintain high standards:

  1. Expert Review: All articles are reviewed by subject matter experts.
  2. Source Validation: Information is backed by credible, up-to-date sources.
  3. Transparency: We clearly cite references and disclose potential conflicts.
Reviewed by: Subject Matter Experts

Our Review Board

Our content is carefully reviewed by experienced professionals to ensure accuracy and relevance.

  • Qualified Experts: Each article is assessed by specialists with field-specific knowledge.
  • Up-to-date Insights: We incorporate the latest research, trends, and standards.
  • Commitment to Quality: Reviewers ensure clarity, correctness, and completeness.

Look for the expert-reviewed label to read content you can trust.

#ASSODIGITALE.

PUBBLICITA’ COMUNICATI STAMPA

Per acquistare pubblicità potete richiedere una offerta personalizzata scrivendo al reparto pubblicitario.

Per pubblicare un comunicato stampa potete richiedere una offerta commerciale scrivendo alla redazione.

Per inviarci prodotti per una recensione giornalistica potete scrivere QUI

Per informazioni & contatti generali potete scrivere alla segreteria.

Tutti i contenuti pubblicati all’interno del sito #ASSODIGITALE. “Copyright 2024” non sono duplicabili e/o riproducibili in nessuna forma, ma possono essere citati inserendo un link diretto e previa comunicazione via mail.

AFFILIATION + AI IMAGE & TEXT

I contenuti pubblicati su Assodigitale.it possono contenere link di affiliazione al Programma Amazon EU.
In qualità di affiliato Amazon, il sito percepisce una commissione sugli acquisti idonei effettuati tramite i link presenti nelle pagine, senza alcun costo aggiuntivo per l’utente.
Alcune immagini e testi presenti su questo sito web sono generate tramite sistemi di intelligenza artificiale (IA) e hanno finalità esclusivamente illustrative.
Tali immagini non rappresentano persone reali, né vanno intese come fotografie autentiche dei soggetti.
Per chiarimenti, segnalazioni o istanze formali è possibile contattare la redazione.

FONTE UFFICIALE GOOGLE NEWS

#ASSODIGITALE. da oltre 20 anni rappresenta una affidabile fonte giornalistica accreditata e certificata da Google News per la qualità dei suoi contenuti.

#ASSODIGITALE. è una testata editoriale storica che dal 2004 ha la missione di raccontare come la tecnologia può essere utile per migliorare la vita quotidiana approfondendo le tematiche relative a: TECH & FINTECH + AI + CRYPTO + BLOCKCHAIN + METAVERSE & LIFESTYLE + IOT + AUTOMOTIVE + EV + SMART CITIES + GAMING + STARTUP.

 

⚡ Cached with atec Page Cache