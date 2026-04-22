Home / FINTECH / Pensione anticipata, ultimi giorni per richiederla: ecco chi può ottenerla

Pensione anticipata 2027 per lavori usuranti: scadenze, requisiti, categorie interessate

Nel 2027 migliaia di lavoratori impegnati in attività gravose potranno accedere alla pensione anticipata per lavori usuranti.

La misura riguarda dipendenti pubblici e privati, nonché lavoratori autonomi, che svolgono mansioni riconosciute come particolarmente faticose.

Secondo il messaggio n. 1188/2026 dell’Inps, le domande per il pensionamento con decorrenza tra 1° gennaio e 31 dicembre 2027 dovranno essere presentate entro venerdì 1° maggio 2026 alla sede territorialmente competente.

La normativa prevede requisiti anagrafici e contributivi differenziati, basati sul tipo di lavoro svolto e sul numero di notti lavorate in un anno.

L’obiettivo è riconoscere un’uscita più rapida dal lavoro a chi, per anni, è stato esposto a condizioni ambientali, fisiche o organizzative particolarmente usuranti, come gallerie, alte temperature, amianto o turni notturni intensivi.

In sintesi:

Domanda di pensione anticipata per lavori usuranti con decorrenza nel 2027 entro 1° maggio 2026.

Beneficio destinato a dipendenti e autonomi impegnati in attività gravose e notturne.

Richiesti almeno 35 anni di contributi e specifiche “quote” età-contributi.

Mansioni ammesse: gallerie, cave, alte temperature, amianto, linea a catena, trasporto pubblico.

Chi rientra tra i lavori usuranti e quali requisiti servono

L’Inps riconosce la pensione anticipata ai lavoratori che hanno svolto attività usuranti per almeno sette anni negli ultimi dieci, oppure per metà dell’intera vita lavorativa.

Rientrano tra i lavori particolarmente usuranti: attività in galleria, cava o miniera; mansioni in cave di pietra e materiale ornamentale; lavori al fronte di avanzamento in gallerie; impieghi in cassoni ad aria compressa; attività dei palombari.

Sono incluse anche le mansioni esposte ad alte temperature senza adeguate misure di prevenzione (come addetti a fonderie di seconda fusione, refrattaristi, operatori alla colata manuale), la lavorazione del vetro cavo eseguito a mano e a soffio, i lavori in spazi ristretti nella cantieristica navale (intercapedini, pozzetti, doppi fondi, grandi blocchi strutturali) e l’asportazione dell’amianto.

Il requisito contributivo minimo è di 35 anni.

Per chi svolge mansioni particolarmente usuranti o lavoro notturno per almeno 78 notti l’anno, i dipendenti devono raggiungere la quota 97,6 con almeno 61 anni e 7 mesi, gli autonomi la quota 98,6 con almeno 62 anni e 7 mesi.

Per lavoro notturno tra 72 e 77 notti l’anno, la quota sale a 98,6 per i dipendenti (62 anni e 7 mesi) e 99,6 per gli autonomi (63 anni e 7 mesi).

Con notti tra 64 e 71 l’anno, sono richieste quota 99,6 per i dipendenti (63 anni e 7 mesi) e quota 100,6 per gli autonomi (64 anni e 7 mesi), sempre con 35 anni di contributi effettivi.

Come presentare la domanda e perché rispettare la scadenza Inps

I lavoratori che maturano i requisiti per il pensionamento anticipato tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2027 devono presentare la domanda entro il 1° maggio 2026.

L’istanza, corredata dalla documentazione comprovante lo svolgimento delle attività usuranti e dell’eventuale lavoro notturno, va trasmessa alla sede Inps territorialmente competente, direttamente online con credenziali personali, tramite patronato o tramite intermediario autorizzato.

Dopo l’istruttoria, sarà l’Inps a comunicare l’accoglimento o il rigetto e, in caso positivo, la prima decorrenza utile della pensione.

Il rispetto della scadenza è decisivo: domande tardive possono comportare lo slittamento della decorrenza del trattamento pensionistico, con un prolungamento dell’attività lavorativa e un possibile impatto sulla pianificazione economica e familiare.

Per questo è consigliabile avviare con largo anticipo la raccolta di certificazioni aziendali, attestazioni di servizio, documentazione sanitaria e contrattuale utile a dimostrare il carattere usurante delle mansioni svolte.

FAQ

Chi può chiedere la pensione anticipata per lavori usuranti nel 2027?

Può farlo chi svolge mansioni riconosciute usuranti o notturne, con almeno 35 anni di contributi e requisiti anagrafici-quote previsti.

Qual è la scadenza per presentare la domanda all’Inps?

La domanda deve essere presentata entro venerdì 1° maggio 2026, per pensioni con decorrenza compresa nell’anno 2027.

Dove si presenta la richiesta di accesso al beneficio usuranti?

La richiesta va presentata alla sede Inps territorialmente competente, direttamente online con credenziali, tramite patronato o intermediario abilitato.

Come si documenta lo svolgimento di attività usuranti?

Si documenta con certificazioni del datore di lavoro, contratti, buste paga, turnazioni notturne, attestazioni specifiche sulle mansioni effettivamente svolte.

Qual è la fonte delle informazioni sulla pensione usuranti 2027?

Le informazioni derivano da una elaborazione congiunta di dati Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborati dalla nostra Redazione.