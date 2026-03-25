Home / NEWS / Stefania Cappa al centro del caso Garlasco: richiesta economica per testimoniare viene rifiutata

Delitto di Garlasco, il “no” di Belve Crime al cachet di Stefania Cappa

La cugina di Chiara Poggi, Stefania Cappa, avrebbe chiesto circa 15mila euro, secondo quanto riportato nella anticipazione dello scoop della fonte Davide Maggio per partecipare a una puntata di “Belve Crime”, il format di Rai 2 condotto da Francesca Fagnani.

La Cappa, giova ricordarlo, non è indagata per il delitto ma è stata sentita come persona informata sui fatti nel corso delle indagini.

L’intervista, dedicata al delitto di Garlasco, non si farà: la redazione del programma ha rifiutato qualsiasi trattativa economica.

La vicenda riapre il dibattito etico sul pagamento dei testimoni o dei protagonisti indiretti di casi di cronaca nera, in un contesto in cui il confine tra informazione e spettacolarizzazione è sempre più labile.

In sintesi:

Stefania Cappa avrebbe chiesto circa 15mila euro per un’intervista su “Belve Crime” secondo l’anticipazione dello scoop di Davide Maggio.

Francesca Fagnani e Rai 2 hanno respinto ogni ipotesi di cachet per la partecipazione.

Il caso rilancia il tema dei compensi per parlare di delitti mediatici.

“Belve Crime” proseguirà con altri protagonisti controversi della cronaca nera.

Secondo ricostruzioni di ambienti televisivi, la richiesta economica di Stefania Cappa è stata formulata come condizione preliminare per raccontare la propria versione sul caso di Garlasco, in cui non è mai stata formalmente indagata.

Nel mondo tv, un cachet di 15mila euro non è in assoluto fuori mercato; applicato però a un femminicidio ancora al centro dell’attenzione giudiziaria e mediatica, assume un peso etico completamente diverso.

La risposta della conduttrice Francesca Fagnani e della struttura editoriale di Rai 2 è stata immediata: nessuna forma di negoziazione, nessun ribasso, solo un rifiuto secco alla logica del “prezzo per parlare”.

Il precedente delle gemelle Cappa e il nodo etico dei compensi

La posizione di Stefania Cappa si inserisce in una storia familiare già segnata da allusioni al “valore” commerciale del silenzio.

Nel 2023, un messaggio attribuito alla sorella Paola Cappa e diffuso dalle “Iene” aveva fatto scalpore: “Arriverà il giorno che apro bocca. Voglio essere pagata fior di milioni… però dirò tutto”.

Nel caso Garlasco, il ruolo di Stefania Cappa è sempre rimasto in una zona grigia: mai al centro delle inchieste, ma spesso evocata in audio, ricostruzioni e indiscrezioni giornalistiche.

Un’eventuale intervista a “Belve Crime” avrebbe potuto offrire chiarimenti, versioni inedite o smentite su passaggi rimasti opachi della vicenda che portò alla condanna definitiva di Alberto Stasi per l’omicidio di Chiara Poggi.



Il rifiuto della richiesta economica da parte di Fagnani e Rai sancisce però un principio editoriale: le voci chiave della cronaca nera possono essere ascoltate, ma non a qualsiasi prezzo, soprattutto quando il rischio è trasformare il dolore in intrattenimento remunerato.

Belve Crime, linea editoriale e futuro della cronaca in tv

Nonostante lo stop al coinvolgimento di Stefania Cappa, “Belve Crime” prosegue il proprio percorso narrativo sui casi giudiziari più discussi.

Già nella scorsa edizione il programma aveva ospitato figure come Massimo Bossetti, condannato per il delitto di Yara Gambirasio, consolidando un format basato su interviste frontali, spesso scomode.

Per le nuove puntate circola anche il nome di Raffaele Sollecito, definitivamente assolto per l’omicidio di Meredith Kercher, a conferma di una linea editoriale che continua a intrecciare diritto di cronaca, domande irrisolte e forte impatto mediatico.

Il “caso Cappa” diventa così un banco di prova per l’intero sistema dell’informazione televisiva: fino a che punto è lecito riconoscere compensi a chi partecipa al racconto di un delitto?

La scelta della redazione di Rai 2 fissa un argine: non monetizzare testimonianze legate a una vicenda come Garlasco, che continua a generare attenzione, dubbi e ferite aperte a quasi vent’anni dai fatti.

In prospettiva, la discussione sull’opportunità di pagare parenti, testimoni o protagonisti indiretti dei casi di cronaca potrebbe spingere emittenti e piattaforme digitali a definire regole più trasparenti, per evitare che la linea tra informazione e mercato diventi definitivamente indistinguibile.

FAQ

Chi è Stefania Cappa nel caso delitto di Garlasco?

Stefania Cappa è la cugina di Chiara Poggi, mai indagata, ma più volte citata in ricostruzioni mediatiche e audio legati al caso.

Perché Belve Crime ha rifiutato l’intervista a Stefania Cappa?

Belve Crime, secondo l’anticipazione dello scoop di Davide maggio, ha rifiutato perché Stefania Cappa avrebbe subordinato la partecipazione a un cachet di circa 15mila euro, giudicato inaccettabile editorialmente.

Pagare testimoni di casi di cronaca è legale in Italia?

Pagare interviste non è di per sé illecito, ma è fortemente discusso sul piano deontologico, soprattutto per casi di cronaca nera ancora sensibili.

Belve Crime ha ospitato altri protagonisti di casi giudiziari noti?

Sì, il programma ha già intervistato figure come Massimo Bossetti e valuta ospiti come Raffaele Sollecito, mantenendo focus sulla grande cronaca giudiziaria.

Quali sono le fonti utilizzate per questo articolo sul caso Garlasco?

L’articolo è stato redatto elaborando congiuntamente contenuti provenienti da Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it, Agi.it, Davide Maggio, rielaborati dalla Redazione.