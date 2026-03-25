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Cristina Cattaneo antropologa forense che ha rivoluzionato le indagini sul caso Garlasco

Cristina Cattaneo antropologa forense che ha rivoluzionato le indagini sul caso Garlasco

Delitto di Garlasco, la svolta forense attesa dopo vent’anni

Chi indaga oggi sul delitto di Garlasco? La risposta è la professoressa Cristina Cattaneo, medico legale e antropologa forense di fama internazionale.
Che cosa sta facendo? Sta riesaminando in modo integrale le lesioni riportate da Chiara Poggi, dall’ora della morte all’ipotesi di più armi usate.

Dove si concentra il lavoro? Sui reperti conservati e sulla documentazione tecnica raccolta nell’abitazione di Garlasco.
Quando? A quasi vent’anni dall’omicidio del 2007, in una fase cruciale delle nuove indagini.

Perché questo riesame è decisivo? Perché può correggere i limiti delle perizie iniziali, chiarire la dinamica dell’aggressione e avvicinare la famiglia Poggi a una verità processuale definitiva.

In sintesi:

  • La professoressa Cristina Cattaneo guida il nuovo riesame medico-legale sul delitto di Garlasco.
  • L’analisi riguarda lesioni, fratture, foro alla tempia e possibile uso di più armi.
  • Tecniche forensi avanzate mirano a definire dinamica e orario della morte di Chiara Poggi.
  • Il caso ha forte impatto mediatico ma l’esito dipenderà solo dai dati scientifici.

Al centro della nuova fase investigativa c’è la capacità della “Bones” italiana di leggere i corpi e colmare i vuoti lasciati dalle prime perizie.
Il mandato affidato a Cristina Cattaneo è ampio: ricostruire la sequenza dei colpi, valutare la compatibilità delle ferite con un’unica arma o con strumenti diversi, restringere l’intervallo dell’ora del decesso.

L’attenzione mediatica è altissima: ogni indiscrezione viene rilanciata e commentata, spesso senza un adeguato riscontro tecnico. In questa cornice, il valore del lavoro di Cattaneo e del team inserito nelle indagini è proprio il rigoroso distacco dal “rumore” esterno.

Come ha ricordato lei stessa, oggi «solo l’assassino conosce l’orario esatto» della morte di Chiara Poggi. L’obiettivo delle nuove analisi è ridurre questo margine di incertezza al minimo consentito dalla scienza forense contemporanea.

Chi è Cristina Cattaneo e perché pesa sulle indagini

Nata a Casale Monferrato nel 1964, Cristina Cattaneo è professoressa ordinaria di Medicina Legale all’Università degli Studi di Milano e direttrice dal 1995 del LABANOF, laboratorio di antropologia e odontologia forense riconosciuto a livello internazionale.
Si è formata tra Canada e Regno Unito, con un BSc in Scienze Biomediche alla McGill University e un PhD in Scienze Pure all’University of Sheffield, prima di laurearsi in Medicina e specializzarsi in Medicina Legale in Italia.

La sua esperienza copre alcuni dei casi più complessi della cronaca nera italiana: i delitti di Yara Gambirasio e Serena Mollicone, il suicidio di David Rossi, il ritrovamento del corpo di Elisa Claps, la morte di Stefano Cucchi e quella di Imane Fadil.

Parallelamente, Cattaneo ha guidato progetti civili per dare un nome a oltre 300 migranti morti nel Mediterraneo. Il suo principio è noto: «Identificare i morti è fondamentale per i vivi». In quest’ottica ha raccontato nel libro Naufraghi senza volto. Dare un nome alle vittime del Mediterraneo il lavoro per restituire identità e dignità a chi è scomparso senza un nome.

Con oltre 200 articoli scientifici e volumi divulgativi come Corpi, scheletri e delitti, il suo contributo è riconosciuto anche dalla comunità internazionale: ha ricevuto l’Adelaide Medal, il Clyde Snow Award e nel 2017 è stata nominata Commendatore della Repubblica Italiana.

Nel caso Garlasco, questo curriculum si traduce nella possibilità di applicare protocolli aggiornati di antropologia, medicina legale e archeologia forense a reperti raccolti quasi vent’anni fa.
Pur consapevole dei limiti documentali dell’epoca, Cattaneo può ricostruire pattern di lesioni, confrontare scenari compatibili e individuare eventuali incongruenze rispetto alle versioni processuali emerse negli anni.

Il suo approccio resta però ancorato al valore umano del lavoro forense. In un’intervista alla Fondazione Gariwo, ricordava che una madre senza il corpo del figlio non può iniziare il lutto.
Lo stesso principio guida il suo impegno nel cercare, per Chiara Poggi, una verità probatoria che non sia solo tecnica, ma anche socialmente e moralmente riconoscibile.

Prospettive future e impatto del caso sulla scienza forense

L’esito del nuovo riesame sul delitto di Garlasco non avrà solo ricadute giudiziarie, ma potrà ridefinire procedure e standard della medicina legale italiana nei cold case mediatici.

L’uso sistematico di tecniche avanzate su reperti “storici” rappresenta un banco di prova per tutti i casi di omicidio ancora irrisolti, in cui le famiglie attendono una risposta definitiva.

Se le conclusioni di Cristina Cattaneo riusciranno a stringere i margini di incertezza su dinamica e orario della morte, il caso Garlasco potrebbe diventare un modello operativo per future riaperture d’indagine, combinando rigore scientifico, trasparenza comunicativa e rispetto delle vittime.

FAQ

Chi è Cristina Cattaneo e qual è la sua specializzazione?

È una medico legale e antropologa forense, professoressa all’Università di Milano e direttrice del LABANOF, specializzata nello studio di corpi e resti umani complessi.

Qual è il ruolo di Cristina Cattaneo nel delitto di Garlasco?

Sta conducendo un riesame integrale delle lesioni di Chiara Poggi, utilizzando tecniche forensi moderne per chiarire dinamica, armi coinvolte e possibile orario della morte.

Perché l’orario della morte di Chiara Poggi è così importante?

È decisivo perché consente di confrontare alibi, movimenti e testimonianze, restringendo l’elenco dei possibili responsabili e verificando la coerenza delle versioni processuali.

Quali altri casi famosi ha seguito Cristina Cattaneo?

Ha lavorato ai casi di Yara Gambirasio, Serena Mollicone, Stefano Cucchi, Elisa Claps, David Rossi, oltre all’identificazione di centinaia di migranti nel Mediterraneo.

Da quali fonti è stata elaborata questa ricostruzione giornalistica?

È stata elaborata in modo derivato e autonomo sulla base di una lettura congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.

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Direttore Editoriale Assodigitale.it Phd, MBA, CPA

Storico esperto di Digital Journalism e creatore di Immediapress la prima Digital Forwarding Agency italiana poi ceduta al Gruppo ADNkronos, evangelista di Internet dai tempi di Mozilla e poi antesignano (ora pentito) dei social media in italia, Bitcoiner Evangelist, portatore sano di Ethereum e Miner di crypto da tempi non sospetti. Sono a dir poco un entusiasta della vita, e già questo non è poco. Intimamente illuminato dalla Cultura Life-Hacking, nonchè per sempre ed indissolubilmente Geek, giocosamente Runner e olisticamente golfista. #senzatimore è da decenni il mio hashtag e significa il coraggio di affrontare l'ignoto. Senza Timore. Appunto

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