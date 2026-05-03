Home / NEWS / Garlasco, nuove tracce online riaccendono i dubbi su Sempio tra forum oscuri e ossessioni violente

Nuove ipotesi sull’omicidio di Chiara Poggi e ruolo di Andrea Sempio

Chi sta rimettendo in discussione il delitto di Chiara Poggi? La procura di Pavia che, a distanza di anni dall’omicidio avvenuto a Garlasco, ipotizza oggi la responsabilità esclusiva di Andrea Sempio, amico del fratello di Chiara.

Quando? La svolta investigativa è emersa nelle ultime settimane, mentre per mercoledì 6 maggio è fissata la convocazione di Sempio in procura.

Perché il caso torna al centro dell’attenzione? Per una ricostruzione inedita del movente, legato a un presunto rifiuto a un’avance, e per il riaffiorare di migliaia di post online firmati “Andreas”, che potrebbero – o meno – essere ricondotti a Sempio.

In sintesi:

La procura di Pavia ipotizza Andrea Sempio come unico responsabile dell’omicidio di Chiara Poggi .

come unico responsabile dell’omicidio di . I legali dei Poggi giudicano l’ipotesi “irreale” e costruita senza considerare gli atti precedenti.

Sempio è convocato in procura il 6 maggio ma non ha ancora deciso se risponderà.

Emergono oltre 3mila post di “Andreas” su stupro, violenza e ossessione per una ragazza.

I legali della famiglia Poggi contestano in modo netto l’impianto accusatorio pavese, definendolo una “ipotesi irreale, che sembra costruita a tavolino senza tener conto dei dati già noti”.

Secondo la nuova versione, Chiara Poggi sarebbe stata uccisa a Garlasco da Andrea Sempio, ritenuto unico autore del delitto, non in concorso con altri. Il movente ipotizzato ruoterebbe attorno a un rifiuto di Chiara a una presunta avance di Sempio, amico del fratello della vittima.

La ricostruzione, se confermata, ridisegnerebbe l’intero quadro processuale di uno dei casi di cronaca nera più discussi degli ultimi anni, già segnato da inchieste, processi e ricorsi. Ma la famiglia della giovane, attraverso i propri difensori, insiste sulla distanza tra questa nuova lettura investigativa e il materiale probatorio raccolto in passato, chiedendo che ogni sviluppo sia valutato con rigore e trasparenza.

Convocazione di Sempio e peso dei post firmati “Andreas”

Andrea Sempio è stato convocato in procura a Pavia per mercoledì 6 maggio. Al momento non è definito se sceglierà di rispondere alle domande dei magistrati o se ricorrerà alla facoltà di non rispondere.

I suoi difensori, gli avvocati Angela Taccia e Liborio Cataliotti, hanno chiarito che la strategia verrà decisa alla vigilia dell’interrogatorio, dopo aver valutato gli atti e il perimetro delle contestazioni.

Parallelamente, sono emersi oltre tremila interventi pubblicati tra il 2009 e il 2016 su un forum online da un utente con nickname “Andreas”. In quei contenuti si affrontano temi come stupro, violenza e l’“ossessione” per una ragazza.

In televisione, a “Quarto Grado”, l’avvocata Angela Taccia, storica amica di Sempio, ha sostenuto che l’ossessione descritta nei post non riguarderebbe Chiara Poggi, ma un’altra ragazza “più piccola di noi”. Rimane tuttavia sul tavolo la questione cruciale: l’effettiva attribuibilità di quei testi ad Andrea Sempio, che non è automatica né giuridicamente scontata.

Nei messaggi, “Andreas” afferma che lo stupro, *“razionalmente può essere un orrore”*, ma dal punto di vista biologico potrebbe rappresentare una *“dimostrazione pratica della forza del maschio”*, utile a trasmettere ai discendenti “qualità di forza e aggressività”.

In altri passaggi, lo stesso nickname sostiene che le donne abusate da bambine subirebbero un *“imprinting dell’amore”* che le porterebbe a gradire “sesso violento” e a cercare un *“uomo violento e manesco”*.

Queste tesi, di forte carica misogina e prive di fondamento scientifico, sono oggi vagliate per comprenderne la rilevanza penale e criminologica, ma la loro eventuale riferibilità a Sempio resta da dimostrare con strumenti tecnici e processuali rigorosi.

Prospettive investigative e impatto futuro sul caso Garlasco

La possibile sovrapposizione tra il profilo online di “Andreas” e la figura di Andrea Sempio apre scenari delicati: dalle nuove analisi informatiche alla riconsiderazione di vecchi atti d’indagine su Garlasco.

Se l’ipotesi della procura di Pavia dovesse consolidarsi, il caso Chiara Poggi potrebbe conoscere un ulteriore capitolo giudiziario, con richieste di approfondimenti tecnici, eventuali perizie psico-criminologiche e un confronto serrato tra ricostruzioni contrapposte.

Al tempo stesso, le contestazioni dei legali della famiglia Poggi suggeriscono che il dibattito rimarrà acceso, tra esigenze di verità storica, tutela delle persone coinvolte e necessità di una comunicazione responsabile su uno dei delitti più simbolici della cronaca italiana recente.

FAQ

Chi è Andrea Sempio e che rapporto aveva con Chiara Poggi?

Andrea Sempio è un amico del fratello di Chiara Poggi, frequentava l’ambiente familiare di Garlasco ed è oggi al centro di nuove ipotesi accusatorie.

Perché la famiglia Poggi contesta la nuova ipotesi della procura?

La famiglia Poggi, tramite i propri legali, ritiene la nuova ipotesi “irreale” e non coerente con i dati investigativi e processuali già raccolti negli anni.

Cosa potrebbe accadere dopo la convocazione di Sempio in procura?

È possibile che, a seguito dell’interrogatorio, vengano disposte nuove indagini, perizie tecniche e valutazioni sull’eventuale rilevanza penale dei contenuti online attribuiti a “Andreas”.

Che ruolo hanno i post firmati “Andreas” nell’indagine?

I post sono analizzati per capire se riflettano un profilo compatibile con l’ipotesi di accusa, ma la loro attribuzione certa ad Andrea Sempio è ancora da dimostrare.

Qual è la fonte delle informazioni riportate in questo articolo?

Le informazioni derivano da un’elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, opportunamente rielaborate dalla nostra Redazione.