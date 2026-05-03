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Fratello di Sofia denuncia gravi carenze nei soccorsi a Crans-Montana dopo la tragedia

Fratello di Sofia denuncia gravi carenze nei soccorsi a Crans-Montana dopo la tragedia

Capodanno a Crans-Montana, il racconto del fratello di una sopravvissuta

Chi parla è Mattia Donadio, 26 anni, fratello di Sofia, studentessa del liceo Virgilio di Milano sopravvissuta alla tragedia di Capodanno a Crans-Montana.
Che cosa denuncia: una grave carenza di coordinamento e di mezzi nei primi soccorsi davanti al locale in fiamme dove morirono 41 ragazzi.
Dove e quando: all’esterno del club svizzero in quella notte di festa trasformata in dramma.

Perché le sue parole contano: è stato tra i primi a raggiungere l’area del rogo, osservando da vicino la gestione dei feriti e le lacune operative che, a suo dire, avrebbero ostacolato un intervento rapido ed efficace.

In sintesi:

  • Il fratello di una sopravvissuta denuncia caos e carenze nei soccorsi a Crans-Montana.
  • In scena, secondo il testimone, solo due ambulanze e pochissimo coordinamento sanitario.
  • Mancanza di bombole d’ossigeno, barelle e coperte tra le criticità più gravi segnalate.
  • Le accuse aprono interrogativi su protocolli di emergenza in località turistiche alpine.

Il racconto di Mattia Donadio e le criticità dei primi soccorsi

Mattia Donadio quella notte era a pochi minuti dal locale in fiamme di Crans-Montana. Appena ricevuta la notizia dell’incendio, è corso verso il club dove festeggiavano anche gli studenti del liceo Virgilio di Milano, tra cui la sorella Sofia.

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Arrivato sul posto, riferisce di aver trovato una scena segnata da mezzi insufficienti e organizzazione frammentata: *“C’erano solamente due ambulanze, ma soprattutto mancava un coordinamento e poi mancavano le attrezzature, non c’erano bombole d’ossigeno, non c’erano barelle, non c’erano coperte”*.

Le sue parole puntano il dito non solo contro la scarsità delle risorse disponibili, ma anche contro l’assenza di una regia unitaria tra soccorritori, addetti alla sicurezza e autorità locali. Nel suo racconto emergono feriti assistiti alla meglio, spostamenti improvvisati e tempi di attesa che appaiono incongruenti rispetto alla gravità dell’evento e al numero di giovani coinvolti.

Il caso rilancia il tema cruciale della preparazione delle località turistiche europee nella gestione di emergenze ad alto impatto in contesti affollati e chiusi.

Le possibili conseguenze sulle regole di sicurezza nelle località alpine

La testimonianza di Mattia Donadio rischia di diventare un punto di svolta nel dibattito su sicurezza e soccorsi nelle stazioni sciistiche come Crans-Montana.

Le presunte carenze di ambulanze, ossigeno e barelle sollevano interrogativi sui piani di emergenza adottati nei locali notturni e negli eventi ad alta densità di pubblico. È plausibile che autorità svizzere e italiane vengano spinte a revisionare protocolli, standard minimi di attrezzature, obblighi di formazione del personale e simulazioni periodiche di evacuazione.

Per le famiglie delle vittime e dei sopravvissuti, l’obiettivo è duplice: accertare responsabilità puntuali e trasformare una tragedia in un’occasione di miglioramento strutturale, affinché una notte di festa non si traduca più in un bilancio di 41 giovani vite spezzate.

FAQ

Chi è Mattia Donadio e quale ruolo ha nella vicenda?

È il fratello di Sofia, studentessa del liceo Virgilio, sopravvissuta al rogo di Crans-Montana. Era presente all’esterno del locale.

Che cosa denuncia Mattia Donadio sui soccorsi a Crans-Montana?

Denuncia la presenza di sole due ambulanze, assenza di coordinamento operativo e mancanza di bombole d’ossigeno, barelle e coperte per i feriti.

Perché la testimonianza è rilevante per le indagini sulla tragedia?

È rilevante perché proviene da un testimone diretto, presente nei primi minuti dell’emergenza, e offre dettagli concreti sulle presunte lacune nei soccorsi.

Quali cambiamenti potrebbero derivare da queste accuse?

Potrebbero portare a revisioni dei piani di emergenza, requisiti minimi di mezzi sanitari e standard di sicurezza nei locali delle località turistiche alpine.

Qual è la fonte originale delle informazioni su questa tragedia?

Le informazioni derivano da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it ed Agi.it, opportunamente rielaborate dalla nostra Redazione.

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Direttore Editoriale Assodigitale.it Phd, MBA, CPA

Storico esperto di Digital Journalism e creatore di Immediapress la prima Digital Forwarding Agency italiana poi ceduta al Gruppo ADNkronos, evangelista di Internet dai tempi di Mozilla e poi antesignano (ora pentito) dei social media in italia, Bitcoiner Evangelist, portatore sano di Ethereum e Miner di crypto da tempi non sospetti. Sono a dir poco un entusiasta della vita, e già questo non è poco. Intimamente illuminato dalla Cultura Life-Hacking, nonchè per sempre ed indissolubilmente Geek, giocosamente Runner e olisticamente golfista. #senzatimore è da decenni il mio hashtag e significa il coraggio di affrontare l'ignoto. Senza Timore. Appunto

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