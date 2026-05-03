Home / NEWS / Fratello di Sofia denuncia gravi carenze nei soccorsi a Crans-Montana dopo la tragedia

Capodanno a Crans-Montana, il racconto del fratello di una sopravvissuta

Chi parla è Mattia Donadio, 26 anni, fratello di Sofia, studentessa del liceo Virgilio di Milano sopravvissuta alla tragedia di Capodanno a Crans-Montana.

Che cosa denuncia: una grave carenza di coordinamento e di mezzi nei primi soccorsi davanti al locale in fiamme dove morirono 41 ragazzi.

Dove e quando: all’esterno del club svizzero in quella notte di festa trasformata in dramma.

Perché le sue parole contano: è stato tra i primi a raggiungere l’area del rogo, osservando da vicino la gestione dei feriti e le lacune operative che, a suo dire, avrebbero ostacolato un intervento rapido ed efficace.

In sintesi:

Il fratello di una sopravvissuta denuncia caos e carenze nei soccorsi a Crans-Montana.

In scena, secondo il testimone, solo due ambulanze e pochissimo coordinamento sanitario.

Mancanza di bombole d’ossigeno, barelle e coperte tra le criticità più gravi segnalate.

Le accuse aprono interrogativi su protocolli di emergenza in località turistiche alpine.

Il racconto di Mattia Donadio e le criticità dei primi soccorsi

Mattia Donadio quella notte era a pochi minuti dal locale in fiamme di Crans-Montana. Appena ricevuta la notizia dell’incendio, è corso verso il club dove festeggiavano anche gli studenti del liceo Virgilio di Milano, tra cui la sorella Sofia.

Arrivato sul posto, riferisce di aver trovato una scena segnata da mezzi insufficienti e organizzazione frammentata: *“C’erano solamente due ambulanze, ma soprattutto mancava un coordinamento e poi mancavano le attrezzature, non c’erano bombole d’ossigeno, non c’erano barelle, non c’erano coperte”*.

Le sue parole puntano il dito non solo contro la scarsità delle risorse disponibili, ma anche contro l’assenza di una regia unitaria tra soccorritori, addetti alla sicurezza e autorità locali. Nel suo racconto emergono feriti assistiti alla meglio, spostamenti improvvisati e tempi di attesa che appaiono incongruenti rispetto alla gravità dell’evento e al numero di giovani coinvolti.

Il caso rilancia il tema cruciale della preparazione delle località turistiche europee nella gestione di emergenze ad alto impatto in contesti affollati e chiusi.

Le possibili conseguenze sulle regole di sicurezza nelle località alpine

La testimonianza di Mattia Donadio rischia di diventare un punto di svolta nel dibattito su sicurezza e soccorsi nelle stazioni sciistiche come Crans-Montana.

Le presunte carenze di ambulanze, ossigeno e barelle sollevano interrogativi sui piani di emergenza adottati nei locali notturni e negli eventi ad alta densità di pubblico. È plausibile che autorità svizzere e italiane vengano spinte a revisionare protocolli, standard minimi di attrezzature, obblighi di formazione del personale e simulazioni periodiche di evacuazione.

Per le famiglie delle vittime e dei sopravvissuti, l’obiettivo è duplice: accertare responsabilità puntuali e trasformare una tragedia in un’occasione di miglioramento strutturale, affinché una notte di festa non si traduca più in un bilancio di 41 giovani vite spezzate.

FAQ

Chi è Mattia Donadio e quale ruolo ha nella vicenda?

È il fratello di Sofia, studentessa del liceo Virgilio, sopravvissuta al rogo di Crans-Montana. Era presente all’esterno del locale.

Che cosa denuncia Mattia Donadio sui soccorsi a Crans-Montana?

Denuncia la presenza di sole due ambulanze, assenza di coordinamento operativo e mancanza di bombole d’ossigeno, barelle e coperte per i feriti.

Perché la testimonianza è rilevante per le indagini sulla tragedia?

È rilevante perché proviene da un testimone diretto, presente nei primi minuti dell’emergenza, e offre dettagli concreti sulle presunte lacune nei soccorsi.

Quali cambiamenti potrebbero derivare da queste accuse?

Potrebbero portare a revisioni dei piani di emergenza, requisiti minimi di mezzi sanitari e standard di sicurezza nei locali delle località turistiche alpine.

Qual è la fonte originale delle informazioni su questa tragedia?

Le informazioni derivano da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it ed Agi.it, opportunamente rielaborate dalla nostra Redazione.