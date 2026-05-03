Home / NEWS / Marco Poggi avvocato contesta i pm e riabilita Sempio sulla presunta ossessione per Chiara

Garlasco, il legale dei Poggi difende Sempio e ribadisce le prove su Stasi

A Garlasco, in provincia di Pavia, il 3 maggio 2026 l’avvocato Francesco Compagna, legale di Marco Poggi e dei genitori di Chiara Poggi, interviene sull’inchiesta che vede nuovamente al centro l’amico di famiglia Andrea Sempio. Dopo la convocazione di Sempio fissata per mercoledì 6 maggio dalla Procura di Pavia, con la formalizzazione di una nuova ipotesi accusatoria sull’omicidio del 13 agosto 2007, la famiglia sceglie il silenzio pubblico ma conferma, tramite i propri legali, la propria posizione: estraneità di Sempio e perdurante colpevolezza di Alberto Stasi, già condannato in via definitiva. Perché il caso torna oggi al centro del dibattito? Perché la riapertura del fascicolo rischia di rimettere in discussione un verdetto consolidato e di alimentare nuovo clamore mediatico intorno a persone mai formalmente indagate.

In sintesi:

I legali dei Poggi definiscono “fantasiosa” la nuova ricostruzione che chiama in causa Andrea Sempio .

definiscono “fantasiosa” la nuova ricostruzione che chiama in causa . La famiglia conferma la fiducia nella condanna definitiva di Alberto Stasi per l’omicidio di Chiara Poggi .

per l’omicidio di . Vengono richiamate le prove tecniche: bicicletta nera, pedali sostituiti, falsità del racconto di Stasi.

Gli avvocati denunciano lo “sciacallaggio mediatico” su persone mai indagate, in attesa della chiusura indagini.

Le contestazioni dei legali e il nodo delle prove già acquisite

L’avvocato Francesco Compagna, affiancato dal collega Gian Luigi Tizzoni, respinge la nuova ipotesi investigativa che ipotizza un ruolo di Andrea Sempio nel delitto di Chiara Poggi. La definisce “una ricostruzione assolutamente fantasiosa”, soffermandosi sulla logica fattuale prima ancora che sui profili tecnici.

Compagna si domanda se “Chiara avrebbe aperto la porta in pigiama ad Andrea Sempio” e come sia compatibile l’asserita ossessione di Sempio con l’assenza, negli anni, di contatti telefonici verso la ragazza, nonché con l’idea che si sarebbe presentato in via Pascoli proprio mentre Chiara conviveva con il fidanzato Alberto Stasi.

Pur scegliendo di “lasciare da parte per ora le riflessioni tecniche” – come bicicletta nera da donna, scarpe Frau, pedali e analisi della scena del crimine – i legali ricordano l’incidente probatorio che ha attribuito tutte le tracce in cucina e nella spazzatura solo a Chiara e Stasi. Secondo la difesa dei Poggi, non emergerebbero elementi significativi contro Sempio, mentre resterebbero ferme le evidenze acquisite nel giudizio di rinvio: falsità del racconto di Stasi, occultamento della bici nera da donna e sostituzione dei pedali individuata dal Ris sulla bicicletta bordeaux.

Rischio sciacallaggio mediatico e prossime mosse della famiglia Poggi

Gli avvocati Compagna e Tizzoni richiamano con forza il tema della responsabilità comunicativa: si augurano che, con la conclusione delle indagini della Procura di Pavia, cessi il “gratuito sciacallaggio” contro le “troppe persone messe alla berlina mediatica per creare audience, pur non risultando neppure indagate”.

Se la Procura procederà alla chiusura indagini con richiesta di rinvio a giudizio di Andrea Sempio, e se il Gip la accoglierà, si aprirà un nuovo processo. A quel punto la famiglia Poggi dovrà assumere una decisione strategica: costituirsi parte civile nel procedimento, con un ruolo attivo nell’accusa, oppure mantenere lo status di persone offese, con minori poteri processuali ma una posizione più defilata sul piano mediatico. Scelta che inciderà anche sulla percezione pubblica di un caso già segnato da forte esposizione e da un verdetto definitivo su Alberto Stasi.

FAQ

Chi sono gli avvocati che assistono la famiglia di Chiara Poggi?

Sono gli avvocati Francesco Compagna e Gian Luigi Tizzoni, che rappresentano Marco Poggi e i genitori di Chiara Poggi nel procedimento.

Andrea Sempio è attualmente indagato nel caso di Garlasco?

Sì, Andrea Sempio è stato convocato dalla Procura di Pavia per il 6 maggio, con un’ipotesi accusatoria formalizzata sull’omicidio.

Quali elementi probatori vengono richiamati contro Alberto Stasi?

Vengono ricordati falsità del racconto di Alberto Stasi, bici nera da donna occultata, pedali sostituiti e tracce riconducibili solo a Chiara e Stasi.

Cosa può fare ora la famiglia Poggi nel nuovo procedimento?

La famiglia può scegliere se costituirsi parte civile contro Andrea Sempio o restare semplicemente persone offese, con minori facoltà processuali.

Da quali fonti è stata elaborata questa ricostruzione giornalistica?

È stata redatta elaborando congiuntamente notizie provenienti da Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, successivamente rielaborate dalla nostra Redazione.