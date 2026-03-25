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Oro in brusco ribasso dopo il recente rally dei prezzi

Oro in brusco ribasso dopo il recente rally dei prezzi

Oro in forte correzione: cosa sta succedendo al metallo giallo

Il prezzo dell’oro è sceso in un mese da 5.400 a circa 4.400 dollari l’oncia, nei principali mercati internazionali.
Il movimento, osservato tra febbraio e marzo, avviene soprattutto sulle piazze di New York e Londra.
La dinamica è legata ai rinnovati timori inflazionistici globali e al deciso rafforzamento del dollaro americano.

Secondo Hammerschmid di Vontobel, la discesa rappresenta una fase di correzione tecnica “sana”, non l’inizio di un crollo strutturale.
Per l’esperto, la nuova fascia di prezzo potrebbe configurarsi come un punto di ingresso interessante per investitori orientati al medio-lungo periodo.

In sintesi:

  • Oro in calo da 5.400 a 4.400 dollari l’oncia in circa un mese.
  • Pressioni da inflazione attesa e rafforzamento del dollaro americano sui mercati globali.
  • Per Hammerschmid (Vontobel) la correzione è tecnica e considerata “sana”.
  • Nuovi livelli di prezzo valutati come potenziale punto di ingresso per investitori.

Le cause della correzione e la lettura degli analisti

La recente discesa dell’oro riflette il ritorno al centro scena dell’inflazione e il contestuale apprezzamento del dollaro USA, che rende il metallo più costoso per chi compra in altre valute.
In parallelo, le aspettative sui futuri tagli dei tassi da parte della Federal Reserve sono diventate meno aggressive, riducendo l’appeal immediato dei beni rifugio non remunerati come l’oro.

In questo contesto, Hammerschmid (Vontobel) definisce l’attuale movimento una correzione “sana”, cioè una normalizzazione dopo l’impennata che aveva spinto le quotazioni verso i massimi a 5.400 dollari l’oncia.
Secondo l’esperto, il metallo giallo continua a mantenere un ruolo strategico nei portafogli diversificati, soprattutto come copertura da shock geopolitici e da sorprese inflazionistiche negative.

La fascia 4.400–4.500 dollari viene così interpretata come area di possibile accumulo graduale, più che come segnale di fuga dal comparto dei metalli preziosi da parte degli investitori istituzionali.

Prospettive future e implicazioni per gli investitori

La correzione in corso potrebbe aprire una fase di maggiore selettività da parte degli investitori, chiamati a valutare con attenzione tempi e modalità di ingresso sull’oro fisico e sugli strumenti finanziari collegati.
Se inflazione e tensioni geopolitiche dovessero riaffiorare con forza, i livelli attuali potrebbero rivelarsi storicamente interessanti in ottica di copertura di portafoglio.

Nel medio termine, l’evoluzione delle politiche monetarie di Federal Reserve e altre grandi banche centrali sarà determinante per capire se il metallo giallo potrà tornare a testare i massimi o stabilizzarsi su un nuovo equilibrio di prezzo.

FAQ

Perché il prezzo dell’oro è sceso così rapidamente nell’ultimo mese?

Il calo è legato soprattutto al rafforzamento del dollaro USA e al ridimensionamento delle aspettative sui tagli dei tassi, che ha temporaneamente ridotto l’appeal dell’oro.

La discesa dell’oro indica l’inizio di un trend ribassista di lungo periodo?

No, secondo diversi analisti la fase attuale è una correzione tecnica dopo i massimi, non necessariamente l’avvio di un ciclo ribassista strutturale.

Quali investitori possono valutare un ingresso sull’oro in questa fase?

Possono farlo investitori orientati al medio-lungo termine, interessati a copertura da inflazione e rischi geopolitici, utilizzando approcci graduali e strumenti diversificati.

Quali fattori saranno decisivi per l’andamento dell’oro nei prossimi mesi?

Saranno cruciali direzione dei tassi della Federal Reserve, dinamica dell’inflazione globale, forza del dollaro e intensità delle tensioni geopolitiche.

Da quali fonti sono state elaborate le informazioni su mercati e quotazioni dell’oro?

Le informazioni derivano da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.

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