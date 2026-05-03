Home / NEWS / One-itis significato spiegato da Andrea Sempio e perché il termine è sempre più diffuso online

One-itis, caso Garlasco e profilo di Andrea Sempio: cosa sappiamo

Chi: il 38enne Andrea Sempio, unico indagato per l’omicidio di Chiara Poggi a Garlasco, e il termine “one-itis” usato in suoi presunti post online.

Che cosa: la Procura di Pavia analizza circa 3mila messaggi pubblicati con il nickname “Andreas” sul forum “Italian Seduction”, per valutare se rivelino tratti ossessivi o misogini.

Dove: l’inchiesta si intreccia con il processo già definito che ha condannato a 16 anni l’ex fidanzato Alberto Stasi.

Quando: i post risalgono al periodo 2009-2016; le verifiche attuali potrebbero incidere sulla richiesta di revisione del processo.

Perché: capire il significato di “one-itis” e il contesto emotivo in cui Sempio lo usa è cruciale per valutare la portata indiziaria di quei contenuti.

In sintesi:

La Procura analizza i post di Andrea Sempio sul forum “Italian Seduction”.

sul forum “Italian Seduction”. “One-itis” indica un’ossessione amorosa monomaniacale per una sola persona idealizzata.

La difesa di Sempio esclude qualsiasi legame con Chiara Poggi .

esclude qualsiasi legame con . Il materiale online potrebbe incidere sulle strategie processuali e sulla revisione Stasi.

Origine di “one-itis” e ricostruzione del contesto giudiziario

Il termine “one-itis” nasce nello slang della comunità dei Pick Up Artists: unisce one (uno/una) e il suffisso medico -itis, usato per indicare patologie infiammatorie. In quell’ambiente viene usato per descrivere una sorta di “malattia” sentimentale: la fissazione totalizzante su una sola persona, idealizzata e percepita come unica possibile fonte di felicità relazionale.

Nei presunti post firmati “Andreas”, attribuiti a Andrea Sempio, compare un passaggio chiave: “L’unica volta che mi sono innamorato è capitato in un momento oscuro della mia vita, tra i 18 e i 20… la mia ex one.itis”. L’autore colloca quindi questa esperienza in una fase definita “oscura”, connotata da forte vulnerabilità emotiva.

Parallelamente, il fascicolo si inserisce in un quadro processuale già complesso. Per l’omicidio di Chiara Poggi, avvenuto il 13 agosto 2007 a Garlasco, è stato condannato in via definitiva a 16 anni l’ex fidanzato Alberto Stasi, che potrebbe ora chiedere revisione. Le nuove verifiche su Sempio non annullano la sentenza, ma potrebbero offrire elementi di scenario utili alla difesa di Stasi.

One-itis tra dinamiche psicologiche e strategia difensiva

Nel linguaggio relazionale, la one-itis indica una monomania amorosa: pensiero costante rivolto a una sola persona, idealizzazione estrema, cancellazione dei difetti, investimento emotivo sproporzionato rispetto alla realtà della relazione, talvolta inesistente.

Le possibili conseguenze sono note alla clinica psicologica: gelosia immotivata, ansia, calo del benessere emotivo, depressione reattiva, riduzione dell’autostima perché il proprio valore viene legato alla reciprocità (o meno) di quella persona specifica. Pur non essendo una diagnosi riconosciuta nei manuali psichiatrici, descrive una configurazione relazionale disfunzionale.

Su questo terreno semantico interviene la difesa di Andrea Sempio. L’avvocata Angela Taccia, amica di lunga data dell’indagato, precisa di ricordare bene la ragazza cui si riferirebbero quei post: “Era più piccola di noi. Non c’entra nulla con Chiara Poggi”.

Secondo Taccia, la parola “one-itis” andrebbe letta non come prova di ossessione patologica, ma come espressione di un innamoramento adolescenziale intenso e immaturo. La legale preannuncia anche la possibile audizione in aula della giovane, oggi adulta, per circostanziare la vicenda sentimentale e sganciarla dal delitto di Garlasco.

Implicazioni future per l’inchiesta di Garlasco e il dibattito pubblico

L’analisi forense dei contenuti digitali di Andrea Sempio potrà incidere su due fronti: la posizione processuale del 38enne e, indirettamente, la strategia di revisione di Alberto Stasi.

La Procura di Pavia dovrà stabilire se il lessico usato nei forum – tra cui “one-itis” e altre espressioni sui rapporti di genere, persino sullo stupro – riveli solo un linguaggio tipico di community maschili radicalizzate o profili di rischio concretamente rilevanti ai fini dell’omicidio di Chiara Poggi.

In parallelo, il caso alimenta il dibattito pubblico su come valutare i materiali online: tra ricostruzione storica della personalità, diritto di difesa, tutela della reputazione e limiti dell’interpretazione psicologica di slang nati in contesti di seduzione digitale.

FAQ

Cosa significa esattamente il termine one-itis in ambito relazionale?

One-itis indica un’ossessione amorosa per una sola persona idealizzata, spesso senza relazione concreta, con pensieri intrusivi, gelosia e forte dipendenza emotiva.

One-itis è riconosciuta come malattia mentale nei manuali clinici?

No, one-itis non è una diagnosi psichiatrica formale; è uno slang descrittivo usato online, soprattutto tra Pick Up Artists e community maschili.

Che ruolo hanno i post di Andrea Sempio nell’indagine su Garlasco?

I post attribuiti a Sempio vengono analizzati come possibile indicatore di personalità, ma non costituiscono, da soli, prova diretta dell’omicidio.

La ragazza legata alla one-itis di Sempio è collegata a Chiara Poggi?

No, secondo la difesa di Sempio la ragazza era coetanea della compagnia ma diversa da Chiara Poggi e totalmente estranea al delitto.

Quali sono le fonti utilizzate per la ricostruzione giornalistica di questo articolo?

L’articolo deriva da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, opportunamente rielaborate dalla nostra Redazione.