Home / GAMES / Epic Games rilancia la strategia dei giochi gratis su PC per consolidare crescita e fidelizzazione

Epic Games Store, perché i giochi gratuiti resteranno centrali nel 2025

L’Epic Games Store continuerà a offrire giochi gratuiti su PC anche nei prossimi anni. A confermarlo è Kyle Billings, direttore strategia e operazioni commerciali di Epic Games, in un’intervista rilasciata a GameSpot. La piattaforma, attiva globalmente dal 2018, punta su un modello di crescita di lungo periodo che privilegia l’espansione della base utenti rispetto ai profitti immediati. Ogni anno il programma Free Games porta circa 8-9 milioni di nuovi account e migliora la visibilità per gli sviluppatori partner. Dal 2025 una strategia analoga verrà applicata anche al nuovo store mobile di Epic, con omaggi digitali periodici pensati per fidelizzare i giocatori e spingerli a tornare settimanalmente sul negozio.

In sintesi:

Il programma di giochi gratuiti Epic porta 8-9 milioni di nuovi utenti ogni anno.

Epic distribuisce circa 75 titoli gratuiti l’anno con un team dedicato alla selezione.

Molti sviluppatori propongono direttamente i propri giochi per sfruttare la maggiore visibilità.

Dal 2025 la stessa strategia verrà estesa in modo strutturato anche allo store mobile.

Come funziona la strategia dei giochi gratis di Epic Games Store

Per Epic Games, regalare giochi non è una promozione occasionale ma un pilastro strategico. Kyle Billings lo spiega chiaramente: “Agli albori dell’Epic Games Store, l’obiettivo del programma Giochi Gratuiti era quello di offrire ai giocatori validi motivi per tornare ogni settimana, mentre costruivamo il nostro pubblico e ampliavamo il catalogo. Abbiamo iniziato con un programma mensile, mentre sviluppavamo la programmazione, per poi passare a un programma settimanale non appena possibile. Nel gennaio 2025, abbiamo adottato una strategia molto simile per il negozio mobile al momento del lancio”.

Secondo i dati condivisi da Billings, il programma genera ogni anno 8-9 milioni di nuovi utenti, contribuendo a rafforzare l’ecosistema del negozio anche se i ricavi crescono lentamente rispetto all’aumento degli iscritti. Epic mette a disposizione circa 75 giochi gratuiti l’anno, selezionati da un team dedicato che valuta qualità, interesse della community e potenziale ritorno per gli sviluppatori.

Non sono solo i publisher ad essere contattati: numerosi sviluppatori si propongono spontaneamente per entrare nel programma, attratti dall’enorme esposizione che un omaggio settimanale sulla piattaforma può garantire. La logica è chiara: sacrificare margini nel breve termine per costruire un bacino utenti fidelizzato e un catalogo competitivo nel medio-lungo periodo.

Cosa aspettarsi dai prossimi anni del programma giochi gratuiti Epic

Per i videogiocatori PC, il messaggio è diretto: le iniziative di Epic Games Store sui giochi gratuiti non sono destinate a esaurirsi, ma a diventare sempre più strutturate. Billings lascia intendere che la priorità resterà l’espansione dell’utenza e il supporto agli sviluppatori, anche in presenza di ritorni economici modesti nell’immediato.

L’estensione del modello allo store mobile dal 2025 apre inoltre a uno scenario più ampio: un ecosistema multipiattaforma in cui i giochi omaggio agiscono da leva per spostare i giocatori tra PC e mobile, consolidando il marchio Epic. In prospettiva, questo potrebbe incidere sugli equilibri concorrenziali con altri store digitali e sulle strategie promozionali di publisher e indie, sempre più interessati alla visibilità garantita da campagne gratuite ad alto impatto.

FAQ

Quanti nuovi utenti porta ogni anno il programma giochi gratuiti Epic?

Il programma genera stabilmente circa 8-9 milioni di nuovi utenti all’anno, secondo i dati dichiarati da Kyle Billings di Epic Games.

Quanti giochi gratuiti offre in media Epic Games Store ogni anno?

Epic distribuisce in media circa 75 titoli gratuiti l’anno, selezionati da un team interno dedicato al programma Free Games.

Il programma giochi gratis Epic continuerà anche dopo il 2025?

Sì, dalle dichiarazioni di Kyle Billings emerge chiaramente che il programma resta centrale nella strategia di lungo periodo.

Come possono gli sviluppatori proporre i propri titoli per i giochi gratuiti?

Sì, molti sviluppatori contattano direttamente Epic Games; la partecipazione consente visibilità immediata presso decine di milioni di utenti registrati.

Quali sono le fonti utilizzate per questo articolo sull’Epic Games Store?

Il contenuto deriva da un’elaborazione congiunta di notizie e dati provenienti da Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborati dalla nostra Redazione.