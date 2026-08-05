Ati Robotics cresce con robot prodotti senza dipendere dalla Cina

5 Agosto 2026

La notizia in sintesi

Ati Robotics punta su una filiera meno dipendente dalla Cina .

punta su una filiera meno dipendente dalla . Il divieto FCC può cambiare il mercato statunitense della robotica avanzata.

I robot industriali Ati impiegano componenti alternativi, ma non sono totalmente indipendenti.

Il nuovo umanoide sarà inizialmente prodotto a Bangalore.

Riassunto generato con AI

Ati Robotics e la sfida della filiera cinese

Ati Robotics, startup fondata nel 2017 da Saurabh Chandra, ritiene di poter beneficiare negli Stati Uniti delle nuove restrizioni della Federal Communications Commission sui nuovi robot umanoidi e altri dispositivi avanzati dalla Cina. Il provvedimento, secondo quanto riferito da WIRED, potrebbe invece complicare l’espansione di molte piccole aziende di robotica statunitensi, ancora dipendenti da fornitori cinesi per l’hardware.

Il tema emerge mentre gli investimenti nelle startup della robotica hanno raggiunto livelli record sia per numero di operazioni sia per capitali, secondo PitchBook. Molte società, però, sviluppano soprattutto software e acquistano componenti fisici lungo catene di fornitura consolidate in Cina.

Ati ha scelto una strada diversa: progettare internamente hardware e robot destinati alla movimentazione di materiali pesanti in magazzini e fabbriche. Una scelta costosa e inizialmente sconsigliata a Chandra, ma che oggi riduce l’esposizione dell’azienda a una filiera esterna potenzialmente più vulnerabile.

Robot industriali, componenti e alternative disponibili

Ati produce tugger, veicoli che trainano carrelli, e pallet mover per trasportare tonnellate di materiali nei grandi impianti. Chandra afferma che l’azienda ha diverse centinaia di robot operativi presso magazzini e stabilimenti e oltre 50 clienti. Il primo umanoide Ati, pensato per spostare contenitori pesanti, dovrebbe entrare in servizio entro la fine dell’anno.

La ricerca e sviluppo si trova a Bangalore, dove Ati ha sfruttato la filiera nata attorno ai veicoli elettrici indiani a due e tre ruote. Componenti automobilistici affidabili e prodotti su larga scala sono stati adattati ai robot, con interventi ingegneristici sui fornitori.

Il tugger da 10.000 libbre è indicato da Chandra come sostanzialmente privo di componenti cinesi, salvo le celle della batteria. Il pallet mover contiene meno del 5% di parti dalla Cina, ma usa un sensore lidar a stato solido per il quale, secondo il fondatore, non esiste ancora un’alternativa esterna adeguata.

Per il tugger, invece, Ati utilizza lidar di Ouster, società statunitense. L’azienda impiega inoltre motori a induzione: una soluzione leggermente meno efficiente dei motori brushless cinesi con magneti, compensabile con una maggiore capacità della batteria. La strategia mostra che ridurre la dipendenza non equivale a eliminarla in ogni prodotto.

Il divieto può accelerare produzioni locali

L’umanoide Ati conserva componenti cinesi, inclusi harmonic drive, motori frameless, celle della batteria e ingranaggi. Chandra segnala però possibili forniture da Germania, Taiwan, Giappone, Corea del Sud, pur con costi maggiori. Braccio e attuatore dell’umanoide sono già realizzati a Bangalore.

La regolazione non vieta l’uso di ogni singola parte cinese, osserva Chandra, ma potrebbe incidere su molte imprese. Ati fabbrica attualmente in India e sta predisponendo un impianto a Madison Heights, vicino a Detroit, nel Michigan, per l’assemblaggio futuro.

Fra i potenziali beneficiari, Chandra cita chi produce fuori dalla Cina, incluse aziende statunitensi ed europee, oltre a Tesla con Optimus e Figure, che produce negli Stati Uniti.

FAQ

Che cosa produce Ati Robotics?

Sì, Ati Robotics produce tugger, pallet mover e un umanoide destinato a spostare contenitori pesanti in ambienti industriali.

Quanti clienti ha Ati Robotics?

Sì, secondo Saurabh Chandra Ati ha oltre 50 clienti e diverse centinaia di robot già operativi in fabbriche e magazzini.

Il tugger Ati usa componenti cinesi?

Sì, utilizza le celle della batteria dalla Cina, ma Chandra descrive il tugger da 10.000 libbre come sostanzialmente China-free.

Dove sarà assemblato l’umanoide Ati?

Sì, i robot sono oggi fabbricati a Bangalore; in futuro Ati prevede l’assemblaggio a Madison Heights, vicino a Detroit.

Quali fonti hanno verificato questa analisi?

Sì, il contenuto nasce da un’analisi approfondita e da una verifica incrociata condotta dalla nostra Redazione su numerose fonti, tra cui WIRED.